ЄС не час послаблювати санкції проти РФ, треба готувати 11-й пакет, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати один одного.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ЗМІ активно цитували спеціального посланника ЄС Девіда О'Саллівана про нібито зміну в акцентах подальшої європейської санкційної політики проти Росії. За його словами, після ухвалення 10-го пакету санкцій Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень.

Санкції відіграють критично важливу роль в протидії агресії РФ. Вони мають на меті позбавити російську державу та її воєнну машину ресурсів задля ведення війни проти України, підриву миру та безпеки в Європі", - пояснив він.

За словами Ніколенка, Україна вдячна Європейському Союзу за лідерство в питанні накладення безпрецедентних санкцій проти Росії.

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"За рік повномасштабного вторгнення ЄС вже ухвалив 10 санкційних пакетів. Пакет від 24 лютого 2023 року суттєво розширив список російських фізичних та юридичних осіб, заборонив новим російським ЗМІ мовлення на території ЄС. Водночас до 10-го санкційного пакету не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом", причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика.

Реальність така, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це - сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні. Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи", - зазначив речник МЗС.

Водночас Ніколенко наголосив, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій.

"Ми також підтримуємо розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки. Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати один одного", - підсумував він.

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