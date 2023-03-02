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1 рік іспитового терміну і 2 млн грн на ЗСУ: мер Полтави Мамай уклав угоду зі слідством у справі щодо фіктивного працевлаштування хатніх робітниць

мамай,олександр

НАБУ і САП підозрювали міського голову Полтави Олександра Мамая у привласненні і розтраті майна та зловживанні службовим становищем.

Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Після переобрання на посаду очільника міста у 2020 році, Мамай працевлаштував до КО "Інститут розвитку міста" на посади фахівців-урбаністок двох жінок без вищої освіти, які насправді виконували обов’язки хатніх робітниць за місцем проживання Мамая — у приватному будинку на вул. Світанковій та у квартирі на вул. Великотирнівській у Полтаві.

Як згодом встановило слідство, впродовж січня 2021-го–березня 2022 року фіктивні працівниці комунальної організації отримали з бюджету зарплату на загальну суму майже 572 тис. грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Мамая на посаді мера Полтави

16 лютого 2023 року НАБУ та САП оголосили міському голові підозру. А вже 20 лютого Олександр Мамай уклав угоду про визнання вини.

Згідно з угодою із прокурором, Олександру Мамаю присуджено 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, а також 1 рік іспитового терміну і внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ.

Свої покарання отримали й інші фігурантки справи, які так само уклали угоди зі слідством. Тетяна Татаріна (ексдиректорка КО "Інститут розвитку міста"), Валентина Корпивна (бухгалтерка КО "Інститут розвитку міста"), Ольга Кубай та Оксана Шпіньова (хатні робітниці) засуджені до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, іспитовий термін в 1 рік.

Також на всіх фігурантів справи були накладені обов'язки не покидати територію України без повідомлення органу пробації, а також регулярне відвідання органу пробації.

Нагадаємо, що влітку 2022 року Олександр Мамай у категоричній формі заперечив усі закиди щодо працевлаштування хатніх робітниць, назвавши історію "нісенітницею", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

НАБУ (5087) корупція (4699) Полтава (562) САП (2236) Мамай Олександр (17)


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Топ коментарі
+33
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02.03.2023 17:22
+31
А відсторонити на рік від обовязків мера слобо ? чи дермак з зеленським заборонили свого чипать
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02.03.2023 17:24
+30
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02.03.2023 17:32
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02.03.2023 17:22 Відповісти
З,явився якийсь новий вид відмазки мажорів під назвою "пішов на угоду зі слідством". Ура таваріщі!
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02.03.2023 19:33 Відповісти
понять и проссать?
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02.03.2023 17:23 Відповісти
"Мы своих не сдаем",- портновМалюська.
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02.03.2023 17:35 Відповісти
А відсторонити на рік від обовязків мера слобо ? чи дермак з зеленським заборонили свого чипать
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02.03.2023 17:24 Відповісти
Так угоду ж уклали. Нє? Пацан сказав, що всьо бкде чьотко! Нє, ну справді, хто ж повірить, що лише за два мільйони гривень на ЗСУ і рік вибробовувал ного терміну можна відмазатись від 5 років шняги. А звідси і різеиця між Атрощенком, який лише службовим авто сім'ю вивіз і Мамаєм, який два роки з держб'юджету двом своїм хатнім робітницям зарплатню плптив. Зарплатня явно була не 7 тисяч гривень. А окрім того відразування на Пенсійний, Соцстрах і окрім того на стаж, що збільшить розмір пенсії. Висновок - укладена угода. Нє?
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02.03.2023 17:44 Відповісти
Так відсторонили ж на рік:
Згідно з угодою із прокурором, Олександру Мамаю присуджено 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, а також 1 рік іспитового терміну і внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ. Джерело:
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02.03.2023 18:16 Відповісти
Так це ж не мер Чернігова, це малорос і любітєль "сруцкага міра", а такі у Володі в пошані. " Да какая разніца".
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02.03.2023 18:12 Відповісти
Так він же з шобли рИгіАналів вроді був...
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02.03.2023 18:55 Відповісти
Так "риги" рідні брати "слуг". Вони разом голосують в парламенті, а вся ОПа із них: єрмак, татров, смірнов та інші.
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02.03.2023 19:56 Відповісти
мало того
як що сап та набу нарило на мамая лише підставних домогосподарок
то самих сап та набу треба розганяти НАКУЙ!!!!
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02.03.2023 19:57 Відповісти
НАБУ і САП нарило на вирок у кримінальній справі. Всі інші нічого не нарили. Розганяйте, залишитесь з ДБР та ОАСКом.
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02.03.2023 21:03 Відповісти
Мамая вже не перший раз вибрали полтавчаниі він скоріше ближче до "ЄС" Порошенка, ніж до "Слуг народу" Зеленського. У нього секретар Карпов з "ЄС", той, що вів "Вата-шоу" - https://ptv.ua/news/f4041239-f502-4231-b816-dd01ca411aa2
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02.03.2023 20:59 Відповісти
так этот пид@р останется мэром?
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02.03.2023 17:24 Відповісти
Типу того...буде в.о., бо треба ж вибори, а кого ж на цей час. Так що формалізм
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02.03.2023 17:27 Відповісти
то есть осуждённый за коррупцию вор ...продолжит руководить городом?
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02.03.2023 17:29 Відповісти
нда... угода зі слідством - визнання провини. І по хрін. Ну, не знаю, є надія, що за цей час пред"являть щось додатково і прівєт - але це з області хвантастики
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02.03.2023 17:32 Відповісти
ну так вбивать лайно досить соплі жувать
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02.03.2023 17:49 Відповісти
теж не варіянт - Україна ратифікувала купу паперів щодо вступу до купи міжнародних глобальних організацій і зараз вже є членом таких....так що отакий - ****-буєр
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02.03.2023 17:52 Відповісти
Не треба розказувати за Європу там діє закон парламентарка там сидить в тюрмі а в нас діє кривосуддя від портнова а вр випусує собі лише премії замість того щоб зайнятись роботою
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02.03.2023 19:41 Відповісти
Так вы в Европу хотите или в Бульбостан с Сомали?)
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02.03.2023 20:12 Відповісти
Судячи з усього, полтавчанам "какаяразніца".
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02.03.2023 20:16 Відповісти
Наскільки зрозуміло, то ні, таке рішення автоматично не дає права Мамаю далі виконувати обов'язки міського голови. Йому потрібно буде скласти повноваження, але подивимось, закони для таких панів ......скажімо так - дуже гнучкі.
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02.03.2023 17:32 Відповісти
НАБУ і САП здохли не народившись.
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02.03.2023 17:38 Відповісти
Наступна справа має бути
де Мамай взяв 2 мільйони.
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02.03.2023 17:51 Відповісти
В тумбочці )))
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02.03.2023 20:33 Відповісти
Слідчі єврею
ты где деньги брал?
-в тумбочке
а кто их туда ложил?
-жена ложила
а она где их брала?
-я ей давал
а ты их где брал?
-в тумбочке
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03.03.2023 08:21 Відповісти
Ніт.В.о.буде Андрій Карпов- Полтава.З чим я його і вітаю!🥰🥰
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02.03.2023 18:34 Відповісти
Так "неначасі" , щось таке .
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02.03.2023 20:39 Відповісти
ЯК МАМАЙ ПРОЙШОВ - ФРАЗЕОЛОГІЯ

як (мов, наче́ і т.ін.). Мама́й пройшо́в (погуля́в і т.ін.), несхв.

Нічого не лишилося; усе знищено, зруйновано і т.ін. Приклади

Ніколи в минулому це проблеми не становило; майстровий люд сам собі наперед готував деревину і в шістнадцятому і в сімнадцятому столітті, а тут як Мамай погуляв: ні майстрів, ні матеріалів, ні традицій

https://goroh.pp.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%8F%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2 https://goroh.pp.ua/Фразеологія/як%20Мамай%20пройшов
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02.03.2023 17:25 Відповісти
Два мільйони гривень з Мамая?! Та це як дві гривні з пересічного громадянина!!! Тонкий гумор!
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02.03.2023 17:30 Відповісти
Саме так. Бо два мільйони гривень це всьго-навсьго приблизно 50 тисяч доларів! Доволі цікаво як подається інформація: одна справа написати якісь нещасні 50 тис. Доларів,і зовсім інша 2000000 гривень! Відчуйте різницю.
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02.03.2023 17:38 Відповісти
А в Україні зарплати і всі розрахунки також в доларах?
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02.03.2023 18:11 Відповісти
Мінімальна заробітна плата в Україні 160 доларів. Відчуйте різницю.
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02.03.2023 18:15 Відповісти
зелені винайшли новий доїльний апарат
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02.03.2023 17:31 Відповісти
Знищили Право. Узаконили хабар для зрадників та корупціонерів.
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02.03.2023 17:37 Відповісти
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02.03.2023 17:32 Відповісти
https://bykvu.com/ua/mysli/shchob-pidozra-kobolievu-stala-obgruntovanoiu-nabu-treba-dovesty-ioho-zmovu-z-radnykom-baidena-shcho-ne-tak-zi-zvynuvachenniamy-u-prysvoienni-premii-za-peremohu-nad-hazpromom/ Щоб підозра Коболєву стала обґрунтованою, НАБУ треба довести його змову з радником Байдена - що не так зі звинуваченнями у присвоєнні премії за перемогу над «Газпромом»

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02.03.2023 17:37 Відповісти
Там все не так. Бо Коболєв не сам собі цю премію назначив.
Справа з самого початку дірява, як уйобки з ОП, які її форсують.
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02.03.2023 19:07 Відповісти
На нього до речі відкрито ще одне діло - розголошення даних про розміщення підрозділів ЗСУ. Начебто днями справа надійде в суд. Так що вірніше всього скоро Мамай запишеться в батальйон "Монако", "Відень", або "Оман". Благо фінансово для нього це не проблема. А потім його звісно оголосять в розшук. І старанно шукатимуть по всих підворотнях Полтави.
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02.03.2023 17:38 Відповісти
Ольга Кубай та Оксана Шпіньова (хатні робітниці) засуджені до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, іспитовий термін в 1 рік
Прибиральницям дали по 5 років...
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02.03.2023 17:40 Відповісти
Прибиральниц най теж вiддасть на потреби ЗСУ !
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02.03.2023 17:47 Відповісти
Что отдать? невинность?
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02.03.2023 18:11 Відповісти
звiдки у мера 2 мiльйони???
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02.03.2023 17:46 Відповісти
Бабуся подарувала, зі своєї пенсії.
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02.03.2023 18:14 Відповісти
чому такі різні стандарти? мера Чернігова, ні за що позбавили мерства, мера Полтави, за конкретні злочини, залишили на посаді... придумали якийсь випробувальний термін. Зелені шмарклі напевне думають, що люди цього не бачать.
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02.03.2023 18:06 Відповісти
У кожного мера кожного міста рильце в пушку. А на чернігівському і клейма нема де ставити.
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02.03.2023 20:04 Відповісти
Бабусю, давай докази. Чи нікчема чорнорота?
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02.03.2023 20:29 Відповісти
Гнида вбила місто ,все вкрала все зруйнувала і ця паскуда на волі,
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02.03.2023 18:08 Відповісти
Тепер можна офіційно відкупитись від покарання за будь-які злочини( включаючи вбивства і гвалтування) прикваючись допомогою ЗСУ.

Ну що мерзенні шашличні виродки , наголосували???
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02.03.2023 18:08 Відповісти
Трындец, тёток взяли на работу, сказали иди убирай туда, они пошли убирать - 5 лет...... А в чём состав их преступления?
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02.03.2023 18:10 Відповісти
В тому, що чувак свої особисті потреби оплачував з бюджету.
Поразкинь клепками.
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02.03.2023 19:09 Відповісти
Во первых, я с тобой свиней не пас.

Во вторых, перечитай ещё раз, может дойдёт о чём я писал.
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02.03.2023 19:51 Відповісти
По друге, ніхто з тобою свиней не пас, свинособака.
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02.03.2023 21:25 Відповісти
Тебе виднее, я свиней не пасу
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02.03.2023 21:48 Відповісти
лапоть а йди но нахер в спам. бот ермака
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02.03.2023 22:01 Відповісти
Ты о чём вообще, и из за какого угла вылез, я к тебе не обращался.
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02.03.2023 22:48 Відповісти
нехер тут лапотним соваться..незнаеш мови вали в скотобазу. репоед
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03.03.2023 13:11 Відповісти
Ты попробуй галоперидолу принять, может попустит ))))
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03.03.2023 18:18 Відповісти
лапоть тобі ніщо не поможе. хоть гімна наіжся.
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03.03.2023 19:09 Відповісти
Ты, как вижу, уже попробовал ))))
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03.03.2023 22:32 Відповісти
Хлопе, а в тебе кома не працює? Чи ти свідомо паплюжиш українську мову?
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03.03.2023 22:35 Відповісти
Ооо.Андрій Анатолійович Карпов - Полтава - мер Полтави.Вітаю!Ну,зелені,начувайтесь!
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02.03.2023 18:18 Відповісти
Я Вам не скажу за этого Мамая, может он и негодяй, нет желания разбираться. Но как то подбешивает такое избирательное правосудие, в моём Запорожье разворовали какое то невероятное количество "гуманитарки" в ЭШЕЛОНАХ исчисление и что, да ничего никто не присел, тут мер платил личным работникам из бюджета, осудили даже бедных тёток уборщиц.....
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02.03.2023 18:19 Відповісти
Дайош мамая в президенти!
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02.03.2023 18:24 Відповісти
А цей виродок чесно заробив ці гроші, щоб їх зараховувати як угоду зі слідством? Вони мали бути просто конфісковані, а далі вже передані на потреби ЗСУ. І ще цікаво, а кого зі своїх подільників здав слідству мамай, щоб це вважалось сприянням слідству - часом не фіктивних робітниць?
Все в країні перетворюють у 95 квартал!
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02.03.2023 18:38 Відповісти
І шо ніяких питань щодо походдення 2 млн на заставу?
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02.03.2023 19:05 Відповісти
А шо так можно було
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02.03.2023 19:42 Відповісти
здавав позиції військових,
махлює на роботі,
зловживає посадою
і похєр далі «працює»
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02.03.2023 19:42 Відповісти
На ВИЛА підора.
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02.03.2023 19:45 Відповісти
"Вкрав, заніс трішки мені і роби що хочеш". (с) ЗеЛупан
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02.03.2023 19:55 Відповісти
Ну нарешті хоча б щось робиться, бо ті мери за 30 років вже накрали на сім поколінь вперід
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02.03.2023 20:03 Відповісти
"...внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ" - це покарання чи можливість для негідника говорити,
що він донатив на ЗСУ? Можна із таким успіхом змусити Мамая стати прихожанином ПЦУ на один
рік. Цирк? Цирк! Малось би стягнути із Мамая 2 млн. + іще кілька млн грн. на користь держави.
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02.03.2023 20:05 Відповісти
тепер в Полтаві судимий мер. Щойно його рейтинг зріс до 70%.
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02.03.2023 20:36 Відповісти
Тепер в Полтаві ручний мер, який по першому поклику буде бігти лизати шашличні сраки.
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02.03.2023 21:04 Відповісти
ви мабуть не в курсі, але Мамай і так є представником партії Зеленського "за майбутнє"
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02.03.2023 23:25 Відповісти
Можна сказати , відбувся легким переляком .Знає мамай таблицю ділення .
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02.03.2023 20:41 Відповісти
В чем прелесть краж из бюджета? Всегда можно откупиться...
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02.03.2023 21:10 Відповісти
це вже яка угода по рахунку судді хватить на котедж і мерседес
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02.03.2023 21:21 Відповісти
Всі зроблять вигляд, що нічого не було!?((((((«Видатний громадянин»?
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02.03.2023 21:21 Відповісти
Теперь любое прокацапское зелёное ***** сможет безнаказанно воровать и сдавать позиции ВСУ! После чего отдаст 1% от наворованного "на ЗСУ" - и сможет дальше свободно заниматься воровством и подрывной деятельностью!
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02.03.2023 21:28 Відповісти
Ну навіщо такий хитромудрий вирок? Оштрафувати за перехід вулиці в недозволему місці і нехай гуляє.
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02.03.2023 21:38 Відповісти
Паралізована опозажопниками з ВРУ влада, мотивує Українців до винесення кари агентам окупантів - мамаям, самостійно!!!
А у цей же час, власним життям Захисники України, захищають територію Бахмута !!

Привладних із суддями треба «поправити», бо вони втратили орієнтацію в тилу, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, - Україні служать чи ***** дупу вилизують, такими умовним рішеннями по мамаю!
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02.03.2023 21:46 Відповісти
Термін випробувальний, а не іспитовий.
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02.03.2023 22:00 Відповісти
в даному випадку це суттєво, авжеж!
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02.03.2023 22:05 Відповісти
По мер)))
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02.03.2023 22:13 Відповісти
Треба було все забрати на ЗСУ, а потім хай іде куди хоче. Толку від такої мерзоти ніякої, хіба що в топку реактора.
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02.03.2023 23:33 Відповісти
Этот как же теперь ему нужно красть чтобы вернуть потерянные денежку.
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02.03.2023 23:39 Відповісти
угода? кажете.. Ой брешете. Вигода це називається
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03.03.2023 02:40 Відповісти
это тот самый мамай что перед войной рассказывал аналу ,,наш,, что в даунбасе ,,гражданский конфликт,, и на нашей земле воюет америка и россия --- эта тварь визжала что нельзя валять памятник ленину --- этот ***** закидывал на выборах всю полтаву гречкой и сахаром , брал откаты за жирные участки под застройку высоток не только боблом но и кв. метрами , а разве те две суки год работали ,,под прикрытием,, да они 15 лет работали у мамая и за все этот ************ получил год условно --- да так мы з лайна не вылезем никогда
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03.03.2023 06:36 Відповісти
 
 