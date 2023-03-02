1 рік іспитового терміну і 2 млн грн на ЗСУ: мер Полтави Мамай уклав угоду зі слідством у справі щодо фіктивного працевлаштування хатніх робітниць
НАБУ і САП підозрювали міського голову Полтави Олександра Мамая у привласненні і розтраті майна та зловживанні службовим становищем.
Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
"Після переобрання на посаду очільника міста у 2020 році, Мамай працевлаштував до КО "Інститут розвитку міста" на посади фахівців-урбаністок двох жінок без вищої освіти, які насправді виконували обов’язки хатніх робітниць за місцем проживання Мамая — у приватному будинку на вул. Світанковій та у квартирі на вул. Великотирнівській у Полтаві.
Як згодом встановило слідство, впродовж січня 2021-го–березня 2022 року фіктивні працівниці комунальної організації отримали з бюджету зарплату на загальну суму майже 572 тис. грн.
16 лютого 2023 року НАБУ та САП оголосили міському голові підозру. А вже 20 лютого Олександр Мамай уклав угоду про визнання вини.
Згідно з угодою із прокурором, Олександру Мамаю присуджено 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, а також 1 рік іспитового терміну і внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ.
Свої покарання отримали й інші фігурантки справи, які так само уклали угоди зі слідством. Тетяна Татаріна (ексдиректорка КО "Інститут розвитку міста"), Валентина Корпивна (бухгалтерка КО "Інститут розвитку міста"), Ольга Кубай та Оксана Шпіньова (хатні робітниці) засуджені до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, іспитовий термін в 1 рік.
Також на всіх фігурантів справи були накладені обов'язки не покидати територію України без повідомлення органу пробації, а також регулярне відвідання органу пробації.
Нагадаємо, що влітку 2022 року Олександр Мамай у категоричній формі заперечив усі закиди щодо працевлаштування хатніх робітниць, назвавши історію "нісенітницею", - йдеться у повідомленні.
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Згідно з угодою із прокурором, Олександру Мамаю присуджено 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, а також 1 рік іспитового терміну і внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ. Джерело:
як що сап та набу нарило на мамая лише підставних домогосподарок
то самих сап та набу треба розганяти НАКУЙ!!!!
де Мамай взяв 2 мільйони.
ты где деньги брал?
-в тумбочке
а кто их туда ложил?
-жена ложила
а она где их брала?
-я ей давал
а ты их где брал?
-в тумбочке
як (мов, наче́ і т.ін.). Мама́й пройшо́в (погуля́в і т.ін.), несхв.
Нічого не лишилося; усе знищено, зруйновано і т.ін. Приклади
Ніколи в минулому це проблеми не становило; майстровий люд сам собі наперед готував деревину і в шістнадцятому і в сімнадцятому столітті, а тут як Мамай погуляв: ні майстрів, ні матеріалів, ні традицій
https://goroh.pp.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%8F%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2 https://goroh.pp.ua/Фразеологія/як%20Мамай%20пройшов
Справа з самого початку дірява, як уйобки з ОП, які її форсують.
Прибиральницям дали по 5 років...
Ну що мерзенні шашличні виродки , наголосували???
Поразкинь клепками.
Во вторых, перечитай ещё раз, может дойдёт о чём я писал.
Все в країні перетворюють у 95 квартал!
махлює на роботі,
зловживає посадою
і похєр далі «працює»
що він донатив на ЗСУ? Можна із таким успіхом змусити Мамая стати прихожанином ПЦУ на один
рік. Цирк? Цирк! Малось би стягнути із Мамая 2 млн. + іще кілька млн грн. на користь держави.
А у цей же час, власним життям Захисники України, захищають територію Бахмута !!
Привладних із суддями треба «поправити», бо вони втратили орієнтацію в тилу, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, - Україні служать чи ***** дупу вилизують, такими умовним рішеннями по мамаю!