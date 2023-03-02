Україна може вступити до НАТО у 2024 році, а до ЄС - у 2029, - євродепутат Кубілюс

Литовський європарламентарій Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може вступити до НАТО у 2024 році, а до Європейського Союзу – у 2029.

Про це він сказав у інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

"...Визнаю: не все так просто. Але ми все ж таки бачимо перспективу повного членства України в ЄС у 2029 році", - заявив політик.

Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту записано, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року. "І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною", - сказав Кубілюс.

Як він зауважив, у Європарламенті є думка, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. "Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС. Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - зазначив євродепутат.

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Щодо вступу України до НАТО, то, на думку Кубілюса, у "кращому разі" це було б можливо на саміті у Вільнюсі, у липні 2023 року, але малоймовірно.

"Але після Вільнюського саміту наступного року буде саміт у Вашингтоні. І в мене є відчуття, що ми у Вільнюсі можемо зробити хорошу підготовчу роботу, а у Вашингтоні наступного року – закінчити її", - сказав литовський політик.