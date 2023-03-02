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Україна може вступити до НАТО у 2024 році, а до ЄС - у 2029, - євродепутат Кубілюс

єс,євросоюз

Литовський європарламентарій Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може вступити до НАТО у 2024 році, а до Європейського Союзу – у 2029.

Про це він сказав у інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

"...Визнаю: не все так просто. Але ми все ж таки бачимо перспективу повного членства України в ЄС у 2029 році", - заявив політик.

Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту записано, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року. "І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною", - сказав Кубілюс.

Як він зауважив, у Європарламенті є думка, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. "Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС. Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - зазначив євродепутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже перевершує усі критерії НАТО, - євродепутат Кубілюс

Щодо вступу України до НАТО, то, на думку Кубілюса, у "кращому разі" це було б можливо на саміті у Вільнюсі, у липні 2023 року, але малоймовірно.

"Але після Вільнюського саміту наступного року буде саміт у Вашингтоні. І в мене є відчуття, що ми у Вільнюсі можемо зробити хорошу підготовчу роботу, а у Вашингтоні наступного року – закінчити її", - сказав литовський політик.

Автор: 

Європарламент (1054) членство в НАТО (1736) членство в ЄС (1290) Кубілюс Андрюс (56)


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Топ коментарі
+10
Головне НАТО,тут згоден.А про ЄС з цією командою професіАналів вряд чи вийде взагалі.
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02.03.2023 17:45
+8
Якщо підготовка до переговорів, зміни законодавства і.т.п. ітиме такими же "турбо" темпами, як і зараз, то боюсь, це ще оптимістичні строки.
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02.03.2023 17:46
+8
я, думаю, нато всим скопом не потягне таке навантаження, як яйця по 17.
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02.03.2023 17:50
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02.03.2023 17:42 Відповісти
ти *************? завтра і ввід військ і ядеркою кремлядь!
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02.03.2023 17:43 Відповісти
Головне НАТО,тут згоден.А про ЄС з цією командою професіАналів вряд чи вийде взагалі.
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02.03.2023 17:45 Відповісти
НАТО!!!
Це умова нашого виживання.
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02.03.2023 17:50 Відповісти
НАТО вони теж не потрібні, бо на наступний день зіллють всю натовську документацію кремлю
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02.03.2023 17:51 Відповісти
А хто їм довірить документації?
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02.03.2023 21:26 Відповісти
Якщо підготовка до переговорів, зміни законодавства і.т.п. ітиме такими же "турбо" темпами, як і зараз, то боюсь, це ще оптимістичні строки.
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02.03.2023 17:46 Відповісти
ЕС не критично вообще, а НАТО дайте два!
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02.03.2023 17:48 Відповісти
я, думаю, нато всим скопом не потягне таке навантаження, як яйця по 17.
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02.03.2023 17:50 Відповісти
"Неужели вы думаете, что они действительно тратят 20 тысяч долларов на молоток и 30 на сиденье для унитаза?
(фильм "День независимости")
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02.03.2023 17:53 Відповісти
Прогнозы хорошие. По НАТО думал дольше, радует что быстрее. По ЕС, ну где-то так и было со сроками. Будем надеятся, что тоже будет быстрее.
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02.03.2023 17:50 Відповісти
тобто це буде вже після виборів нової влади..
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02.03.2023 17:51 Відповісти
У-тю-тю - але ж вибори в військовий час заборонені. І коли вони будуть взагалі невідомо... Звідси війна консервує владу Зє і єрмака до безкінечності. Хіба що "случайная пуля", енурез, отруєння не свіжою ікрою...
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02.03.2023 18:18 Відповісти
До ЕС потрібно вступити теж у 2024 ‼️‼️‼️
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02.03.2023 18:11 Відповісти
Це він нам заявив що НАТО вступає в війну з *********** в 2024? Не буде такого.
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02.03.2023 18:13 Відповісти
ЗеРмак прикладуть максимум зусиль, щоб цього не сталось.
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02.03.2023 18:15 Відповісти
Було б просто ЧУДОВО!!!
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02.03.2023 18:22 Відповісти
Якщо так буде, пристойне майбутнє наступного покоління українців стане реальністю
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02.03.2023 18:24 Відповісти
***, це ще дуже оптимістичні прогнози якщо честно, бо з нашою владою зрадників, я би навіть на поріг НАТО і ЄС не пустив, не те що у хату
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02.03.2023 18:32 Відповісти
NATO eto horosho! V hozjaistve prigoditsja! No tut NATO dolzhen byt gotovym utshitsja ot Azova, Kraken, TRO i voobshe ot Ukrainy. A to oni seitshas bez sablja no s nozdnjem k nemu.... A tut tematika dlja Ukrainy- kak gonjat lapshu, shto vsjo v stroju, i klassno. (smotrite novosti pro Bundeshwer!). Verju v Ukrainu!
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02.03.2023 18:37 Відповісти
І хто ж візьме до цих організацій країну, влада якої складається з корупціонерів різного гатунку під прикриттям найвеличнішого піаніста в історії людства?
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02.03.2023 18:47 Відповісти
для того,щоб Україна вступила в НАТО і в ЄС із них варто прибрати рашистських агентів,котрі будуть проти вступу України і в ЄС І В НАТО за гроші куйла
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02.03.2023 18:49 Відповісти
маячня
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02.03.2023 18:54 Відповісти
Цілими днями казки розповсюджують.
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02.03.2023 18:55 Відповісти
Це вони Зелю заспокоївають ! Вони знають що народ розуміє !
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02.03.2023 19:05 Відповісти
Задача №1 для України - позбутися ЗЄ та його банди.

Бажано без крові. Але, якщо ЗЄ буде опиратися...
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02.03.2023 19:12 Відповісти
дай Боже нашому теляті та вовка зїсти!!!!!
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02.03.2023 19:51 Відповісти
Кого ****, что там считает Кубилюс. Буквально на днях Райз дала интевью и там исчерпывающий ответ. Пока идет война и споры за территорию, Нато в это не впишется. В то же время Украина не будет считать, что получила победу, если не получит контроль за Донбасом и Крымом, а значит никакого Нато. Скорее всего все идет к тому, что в Украине будут проводить народный референдум. Отказ от Крыма и вступеление в НАТО, либо не отказ от Крыма и продолжение боевых действий любой интенсивности и соответственно без Нато. Еще беда в том, что русаки сейчас в штатах пытаются подрывать поставки вам оружия разыгрывая карту мол посмотрите, они не хотят переговоров.
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02.03.2023 20:31 Відповісти
Может-неможет....морковка перед ишаком должна висеть всегда....
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02.03.2023 20:45 Відповісти
 
 