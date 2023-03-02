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Новини
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ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина

цик

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами наступних у списку після Наталії Королевської та Олега Волошина представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ. Також відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах.

Комісія отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень), були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в ОВО #40 (Дніпропетровська обл.) та #47 (Донецька обл.).

ЦВК мала б призначити проміжні вибори у цих округах, та під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори. Тому Комісія розгляне питання призначення проміжних виборів народних депутатів у цих округах після припинення/скасування воєнного стану.

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Також ЦВК отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина (особисті заяви про складення депутатських повноважень), були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ.

За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ.

Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду — обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ "Про вибори народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

ВР (15025) ЦВК (1177) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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ОПЗЖ як і партія регіонов - ганебне явище в нашій історії, це приклад засланих казачків запроданців своєї батьківщини!!!
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02.03.2023 17:55 Відповісти
А партія слуга народу не така сама?
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02.03.2023 18:43 Відповісти
Китай с РФ пытаются купить Зелю и дать много денег ему на воровство?
tZE inform

Лукашенко в Китаї активно позиціює себе як нейтральний і прийнятний партнер для початку переговорів з Україною. Головна пропозиція яку довірять йому озвучити Зеленському - Китай готовий вкласти 14-20 млрд. юанів (CNY) в інвестиційні проекти на вибір самого Зеленського.
Умови - демонстрація серйозності намірів (невідомо, що мається на увазі) і припинення бойових дій.
Китай бере на себе гарантування виконання домовленостей російською стороною
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02.03.2023 18:00 Відповісти
Яке це відношення має до теми? Аби замилити тему про опзж і регіони.
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02.03.2023 18:04 Відповісти
зажопна передасня мала нахабство дальші рухати своїх представників? вони напевне суд сприйняли як іграшку.
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02.03.2023 18:00 Відповісти
Отак треба потихеньку зменьшити кількість депутатів до ста або хоча б до двохсот.
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02.03.2023 19:48 Відповісти
 
 