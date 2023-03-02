ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами наступних у списку після Наталії Королевської та Олега Волошина представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ. Також відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах.

Комісія отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень), були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в ОВО #40 (Дніпропетровська обл.) та #47 (Донецька обл.).

ЦВК мала б призначити проміжні вибори у цих округах, та під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори. Тому Комісія розгляне питання призначення проміжних виборів народних депутатів у цих округах після припинення/скасування воєнного стану.

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Також ЦВК отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина (особисті заяви про складення депутатських повноважень), були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ.

За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ.

Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду — обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ "Про вибори народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.