Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. РФ також відмовляється продовжувати зернову угоду, - Блінкен
Китай став на бік Росії у форматі G20, заблокувавши ухвалення спільної позиції проти війни РФ в Україні та із закликом поважати Статут ООН і міжнародні норми.
Про це заявив у четвер під час пресконференції в Нью-Делі за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн G20 держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У сьогоднішній заяві головуючої Індії було підтверджено декларацію лідерів G20, ухвалену під час зустрічі минулого року на Балі, в якій, я цитую, було "рішуче засуджено війну в Україні та підкреслено, що вона спричиняє величезні людські страждання й погіршує умови для світової економіки", - зауважив глава Держдепу США.
Він підкреслив, що "Росія та Китай були єдиними країнами, які дали зрозуміти, що не підпишуть цей текст".
За його словами, 18 інших членів G20 підтвердили, що "важливо дотримуватися міжнародного права у багатосторонній системі, і це включає захист усіх цілей і принципів, закріплених у Статуті ООН та дотримання міжнародного гуманітарного права".
У цьому зв’язку держсекретар США наголосив, що кожен член G20 і практично кожна країна продовжує потерпати від агресивної війни Росії, "війни, яку президент Путін міг би закінчити завтра, якби прийняв таке рішення". Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати не хотіли цієї війни та багато працювали, щоби запобігти їй.
"Як і більшість країн, ми хочемо зосередитися на основних викликах, які впливають на повсякденне життя наших людей. Тож навіть якщо ми підтримуємо Україну, коли вона захищає себе – як це зробила би будь-яка нація в такій ситуації – ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацю з іншими країнами для розв’язання спільних проблем", - зазначив глава американської дипломатії.
У цьому контексті він звернув увагу на необхідність відповісти на "безпрецедентну кризу" продовольчої безпеки в усьому світі.
"Сьогодні Росія знову гальмує експорт продовольства з України, а дія Чорноморської ініціативи завершується 18 березня. Росія відмовляється продовжувати її. Меседж, який країни висунули на сьогоднішній зустрічі, зрозумілий: розширити Чорноморську ініціативу, зміцнити її та зробити це без зволікань", - наголосив державний секретар США.
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Они примут решение по рашке когда той уже не будет...
так шо это демокраития, сэр.
то есть, тогда - например, тот же Форд сказал бы - о - А чо нам запрещают продавать на совок технику и заводы(тракторные, ага), то есть вам будет меньше голосов в и на выборах? - фууууу(и рузвельт прогнулся)
В Индии , Индонезии, Вьетнаме , на Филиппинах и других Южно-Азиатски странах. Зарплаты там небольшие , пьют мало . С филиппинцами и индусами работал в одних экипажах. Правда и тем и тем нужен " надсмотрщик" , но работают не хуже китайцев.
Бернс приїзжав до Зелі і до Патрушева - ти шо, дурень?
всі кричали до пусіна - не нападай на Єрмака, але він напав.
так шо ти ідеш на............... та хочаби на корабель ти поняв який саме
ну х.з..
там ж було - всі дзвонили в Київ, а там - оп, абонент обісрався, зачекайте будь, папір шукаю - ласка - тримайте там калібр кукломета і опше не чіпайте нас.
якось так.
ну і коли напали вже, то всі в світі так само думали шо війська будуть так само жувати папери, але Єрмак мужній, витримав паузу, наказав висунути бойові частини...(ну так, прикол, я от прочитав тут шо відступали з херсонщини і ППО не було, так шо хз, але... ну там навіть Залужний - - а якого х, навіть по-совковому, мало бути ППО ближнього бою і його не було?)
фопзщощмоімь(хз)
"безвладдя" = Мордор звіздіти шоб мав шо.
ну чо ви в самім ділі то? вроді зрозуміло написано - "тіпа безвладдя".
Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.
"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\
Порада безкоштовна тобі - не чітай дебільні судження конспірологів!..
того, що їм вигідно. Україна не поставля газ, нафту, дерево
та інші необхідні для них товари. Ось і вся "мораль".
Я б на місці Зеленського сказав:"Ось зерно - кому треба - "забірайтє" -тілько "самовивіз"!!! Тоді б сраки заворушилися в ООН.
1. ц -Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. Питання - тобто представник путінської росії мав голосувати проти війни в Україні?!)
2. пу росія типа хоче блокувати зернову угоду? Питання - а для чого? Якщо зараз зі всіх "дірок "(портів) росія вивозить по повній нафту? Мало того, що вивозить - в тихо-азіатському регіоні ціна на нафту невідома... Може правильніше, росія займається обманом для того, щоб Захід відступив по певним питанням?
3. Шедевр, дипломатії- Блінкен зустрічається з лавровим. Питання. Для чого перед цим була заява, що не буде зустрічі?!
Ці три факти і питання наводять на думку, що на G20 відбувався лохотрон представників Заходу і зокрема Блінкена...приймаюча сторона була Індія? Теж "великий" шанувальник "миру", "зернової угоди по своїх правилах" та "за мир і жвачку аля лавров"?
Але, росія пу недоімперія з інструментом території, а китай із зонами впливу...ця різниця дає інструменти "по говорити".
Півд. Америка, Африка, Ближній Схід...Тихий океан, всяке буває, але щоб дійшло. Самий смак Тайвань - "раптом" захотілося захистити Демократію. Здається після таких "натяків" та натяків, якось по другому заговорить китай, а за ним і росія пу.
Цікаво, а Білий Дім проводить консультації зі своїми експертами перед такими подіями, щоб мати стратегію. Наприклад цікавий Jim Rickards...керований глобалізм, побудований на цінностях Заходу.
США та G7 є над чим подумати...бо наступний раз буде гірше.
когда кацапы захватили крым, як напрацювали сша щоб чомусь запобігти?? голубь мира обама даже премию получил ...