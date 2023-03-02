УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14836 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 128 87

Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. РФ також відмовляється продовжувати зернову угоду, - Блінкен

блінкен

Китай став на бік Росії у форматі G20, заблокувавши ухвалення спільної позиції проти війни РФ в Україні та із закликом поважати Статут ООН і міжнародні норми.

Про це заявив у четвер під час пресконференції в Нью-Делі за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн G20 держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У сьогоднішній заяві головуючої Індії було підтверджено декларацію лідерів G20, ухвалену під час зустрічі минулого року на Балі, в якій, я цитую, було "рішуче засуджено війну в Україні та підкреслено, що вона спричиняє величезні людські страждання й погіршує умови для світової економіки", - зауважив глава Держдепу США.

Він підкреслив, що "Росія та Китай були єдиними країнами, які дали зрозуміти, що не підпишуть цей текст".

За його словами, 18 інших членів G20 підтвердили, що "важливо дотримуватися міжнародного права у багатосторонній системі, і це включає захист усіх цілей і принципів, закріплених у Статуті ООН та дотримання міжнародного гуманітарного права".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Лавров поговорили вперше від початку вторгнення, зокрема про Україну, - Sky News

У цьому зв’язку держсекретар США наголосив, що кожен член G20 і практично кожна країна продовжує потерпати від агресивної війни Росії, "війни, яку президент Путін міг би закінчити завтра, якби прийняв таке рішення". Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати не хотіли цієї війни та багато працювали, щоби запобігти їй.

"Як і більшість країн, ми хочемо зосередитися на основних викликах, які впливають на повсякденне життя наших людей. Тож навіть якщо ми підтримуємо Україну, коли вона захищає себе – як це зробила би будь-яка нація в такій ситуації – ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацю з іншими країнами для розв’язання спільних проблем", - зазначив глава американської дипломатії.

У цьому контексті він звернув увагу на необхідність відповісти на "безпрецедентну кризу" продовольчої безпеки в усьому світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закликали Росію продовжити та розширити зернову угоду

"Сьогодні Росія знову гальмує експорт продовольства з України, а дія Чорноморської ініціативи завершується 18 березня. Росія відмовляється продовжувати її. Меседж, який країни висунули на сьогоднішній зустрічі, зрозумілий: розширити Чорноморську ініціативу, зміцнити її та зробити це без зволікань", - наголосив державний секретар США.

Автор: 

G20 (323) зерно (3130) Китай (4680) росія (65883) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Самі довели до появи двох світових уй@бків.
показати весь коментар
02.03.2023 18:03
+39
***, та сверните все свои заводы в китае , не передавайте им технологии , развивайте свои страны , давайте работу своим людям , и пошли ***** те китаезы , сделайте нефть для своих стран дешовой , полностью откажитесь от паРашных ресурсов , и тд , и будет вам и всему миру счастье , вы сами вскормили этих двух ******** и теперь не знаете что с этим делать.
показати весь коментар
02.03.2023 18:07
+33
що до зернової угоди, треба лише дати Україні зброю потрібну для очищення чорного моря від кацапні
показати весь коментар
02.03.2023 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапів ще не вигнали з 20-ки? кацапську нечисть гнати звідусіль.
показати весь коментар
02.03.2023 18:02 Відповісти
Самі довели до появи двох світових уй@бків.
показати весь коментар
02.03.2023 18:03 Відповісти
що до зернової угоди, треба лише дати Україні зброю потрібну для очищення чорного моря від кацапні
показати весь коментар
02.03.2023 18:04 Відповісти
Да турецький флот може супроводжувати кораблі
показати весь коментар
02.03.2023 18:44 Відповісти
Кацапы это понятно а вот косоглазые комуняки почему стали на сторону бешеной гиены. Весь мир больше чем кацапия.
показати весь коментар
02.03.2023 18:04 Відповісти
Руцкій і кітаєц - братья навєк ))
показати весь коментар
02.03.2023 18:21 Відповісти
Китай живет в другом измерении. Для них год - не время..
Они примут решение по рашке когда той уже не будет...
показати весь коментар
02.03.2023 18:22 Відповісти
Нічого дивного. Азіат підтримав азіата.
показати весь коментар
02.03.2023 18:52 Відповісти
Думаю в их интересах не допустить плохого искхода для рф в этой войне. Ну и с другой стороны сами подумайте, как Украина поступала с Китаем. Про Моторсич напомнить? Это же был крупнейший корпоративный кидок на уровне государств в этом веке. Странно если честно ожидать, что они такое забудят и простят.
показати весь коментар
03.03.2023 01:40 Відповісти
Ось моторсіч приплітати не треба, а то це жалюгідна спроба перекласти вину в тім що китай підтримує москалів з китаю на Україну. Все набагато простішше в питанні чому Китай підтримує росію. Діло в тім що вони разом і почали цб війну, просто китай стояв за ширмою і чекав Київ за три дні для того щоб швидкими своїми діями таким же чином захопити Тайвань. І це було зрозуміло з самого початку, і лідерам західної Європи це теж зрозуміло і США також. Це насправді третя світова війна, правда всі сцять ядкрної зброї тому ось така вона сциклива, війна за уми, ресурси ітд. І якщо москалі програють розгромно то китай розуміє що візьмуться за нього. Акела промахнувся і це всі знають. Тому китай бажає заморозити конфлікт і взяти час для того щоб підготуватись економічно в першу чергу. З китаєм все ясно. І головне питання на кого буле поставлена ставка заходу в питанні заміни китаю, варіант Індія але не факт що в них є теж свої домовленості з москалями і китаєм просто вони поки що сидять за ширмою.
показати весь коментар
03.03.2023 08:29 Відповісти
После этого интервью Комсомолка меня забанила.
показати весь коментар
02.03.2023 18:07 Відповісти
***, та сверните все свои заводы в китае , не передавайте им технологии , развивайте свои страны , давайте работу своим людям , и пошли ***** те китаезы , сделайте нефть для своих стран дешовой , полностью откажитесь от паРашных ресурсов , и тд , и будет вам и всему миру счастье , вы сами вскормили этих двух ******** и теперь не знаете что с этим делать.
показати весь коментар
02.03.2023 18:07 Відповісти
а давай я скажу что такое что ... - совку давали заводы и технологии, ... а совок так и говорил - "Мы вас ""освободим"
так шо это демокраития, сэр.
то есть, тогда - например, тот же Форд сказал бы - о - А чо нам запрещают продавать на совок технику и заводы(тракторные, ага), то есть вам будет меньше голосов в и на выборах? - фууууу(и рузвельт прогнулся)
показати весь коментар
02.03.2023 18:13 Відповісти
Да, брат, ты прав
показати весь коментар
03.03.2023 08:48 Відповісти
А где взять полтора мільярди тверезих працьовитих людей, без пенсій та за копійки працюючих?(с)

В Индии , Индонезии, Вьетнаме , на Филиппинах и других Южно-Азиатски странах. Зарплаты там небольшие , пьют мало . С филиппинцами и индусами работал в одних экипажах. Правда и тем и тем нужен " надсмотрщик" , но работают не хуже китайцев.
показати весь коментар
02.03.2023 19:07 Відповісти
Металла хватает и в др. странах, а уголь в наше время, ну то таке.
показати весь коментар
02.03.2023 20:39 Відповісти
Як інвестували до Японії, потім до Китаю, так інсестують і у інші країни. Ресурси, наявні у Китаї є і в інших країна, а окрім дешевої робочої сили Китай більше нічого не зміг створити, тому півтора мільрди голодранців на заводи набереться і в інших країнах світу
показати весь коментар
02.03.2023 21:02 Відповісти
І хтось ще хоче вивчати "мирний план Китаю" це я про нинішню українську владу яка ніяк не хоче розуміти що китай ворог ,до речі два роки немає нашого посла в Китаї.
показати весь коментар
02.03.2023 18:11 Відповісти
а шо, хотіли?
Бернс приїзжав до Зелі і до Патрушева - ти шо, дурень?
всі кричали до пусіна - не нападай на Єрмака, але він напав.
так шо ти ідеш на............... та хочаби на корабель ти поняв який саме
показати весь коментар
02.03.2023 18:17 Відповісти
було типу "безвладдя", ну шо Турчинов - завжди можна було сказати в ООН - ой, типу повалілі власть, а ми , ой, люді на Криму взялі взад.

ну х.з..
там ж було - всі дзвонили в Київ, а там - оп, абонент обісрався, зачекайте будь, папір шукаю - ласка - тримайте там калібр кукломета і опше не чіпайте нас.
якось так.
ну і коли напали вже, то всі в світі так само думали шо війська будуть так само жувати папери, але Єрмак мужній, витримав паузу, наказав висунути бойові частини...(ну так, прикол, я от прочитав тут шо відступали з херсонщини і ППО не було, так шо хз, але... ну там навіть Залужний - - а якого х, навіть по-совковому, мало бути ППО ближнього бою і його не було?)
фопзщощмоімь(хз)
показати весь коментар
02.03.2023 18:57 Відповісти
еееее, я ж в лапки взяв!!!
"безвладдя" = Мордор звіздіти шоб мав шо.
ну чо ви в самім ділі то? вроді зрозуміло написано - "тіпа безвладдя".
показати весь коментар
02.03.2023 19:22 Відповісти
Нагадаю, що це лише законоавча гілка влади, а влада не обмежується лише цією гілкою. А Президент Украни і Верховних головнокомандувач, Прем'єр-міністр, Міністр внутрішніх справ здійснивши державну зраду і злочини проти українського народу ганебно втекли на сторону агресора, який потім напав на Україну
показати весь коментар
02.03.2023 21:07 Відповісти
Щойно Пальченко повідомив командиру батальйону, що міст узятий, військові починають переправлятися на правий берег Дніпра. "Буквально дві години техніка просто йшла і йшла, - розповідає старший лейтенант Пальченко. - Ціла купа поранених була, КАМАЗи, люди зверху, знизу їхали. Багато було вбитих. Просто вивозили людей. Цивільні теж були у цій колоні".

Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.

"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\
показати весь коментар
02.03.2023 18:59 Відповісти
іноземці?..Керують усім??? Таблетки загубив? Оце,значіть,ці "довбні"дозволили на свої інвестиції напасти та знищити???
Порада безкоштовна тобі - не чітай дебільні судження конспірологів!..
показати весь коментар
02.03.2023 19:52 Відповісти
Читай закони скільки хочеш, але ти пишеш, що іноземці керували усім і це брехня
показати весь коментар
02.03.2023 21:10 Відповісти
Арсеній Яценюк - ось тобі приклад №1, брехло, а далі не має сенсу подовжувати
показати весь коментар
02.03.2023 21:21 Відповісти
Брехло, 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала 371 голосом «за» призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України. Я довів тобі, що за законом не іноземці західні керували всім, як ти кажеш і досить розводити далі демагогії з брехлом про його прм'єрство не має сенсу
показати весь коментар
02.03.2023 21:35 Відповісти
"Іноземці керують" - ти кажеш. Хто по-твоєму іноземці? Зеленський, Шмигаль? Рєзніков? Досить вже нагло брехати
показати весь коментар
02.03.2023 21:38 Відповісти
Просто буває людина, якій надали методичку з Кремля, де Україною керують іноземці, і до речі стару методичку і одним із пунктом якої є всім незгодним приписувати обмеження інтелекту. Ну куди нам до інтелекту вашого многоходовщика
показати весь коментар
02.03.2023 21:52 Відповісти
Шифрувався і вирівши внаглу процитувати кремлівську методичку?
показати весь коментар
02.03.2023 21:13 Відповісти
По-перше, нам взагалі нічого не зобов'язані надавати і за те. А гинуть не від західної зброї, скільки б її не було, а від п0кидьків, які прийшли на нашу землю нас вбивати і за те, що нам надали зброю, якою ми перетворили на добрива сотні тисяч покидьків, які вже більше не вб'ють мільйони мирнишх мешканців, не згвалтують українських дітей ми повинні бути вдячними. А зброї в жодній війні не було в достатній кількості. Навіть американці в Афганістані чи в Іраку дуже часто гинули через нестачу зброї, бо на кожного терориста одразу не прилітав літак, гелікоптер чи томагавк, а доводилося вести криваві бої такою ж зброєю, як і зараз на Україні
показати весь коментар
02.03.2023 21:29 Відповісти
Якби в них було достатньо зброї, то не було б такого затяжного та кривавого штурму Мосулу в Іраці. Такі ж страшні і жорсткокі бої там точилися як і зараз у Бахмуті і ніякий технологічний прорив чи ядерна зброя їм не допомогли. І втрати у 4500 соддат це досить такі великі втрати. Якби в них було вдосталь Хаймрсів, артилерії, то вони б змели іракців, але прийлося кожного дня платитит життям їх солдат. Звісно було більше чим на Україні, втрати були менші, але зброї ніколи не буде достатньо ні для якої армії і спекулювати на цьому можна вічно
показати весь коментар
02.03.2023 21:48 Відповісти
Не рівняй, бо захоплення уського Іраку виявлиосья легшим, ніж Битва за Мосул 774 вбитих, 4600 поранених менше ніж за рік. Ось там, де ворог чинив потужний опір, там і втрати великі і ніяка ******* зброя не допомогла їх зменшити
показати весь коментар
02.03.2023 22:06 Відповісти
Американці теж брали участь у штурмі Мосулу. Американський уряд направив до району Мосула елітні підрозділи - частини 101-ї повітряно-десантної та 1-ї піхотної дивізій.
показати весь коментар
02.03.2023 22:45 Відповісти
У битів за Мосул США окрім солдат задіяли ******* американську зброю, проя яку іде мова і це не допомогло уникнути великих втрат. І не веду мову про втрати саме американських військових, а про достатню кількість західної збої і у тих випадках, де задіяні американські військові. І у вторгненні до Іраку брали участь не тільки США, а антиіракська коаліція
показати весь коментар
02.03.2023 23:00 Відповісти
Китай не товариш Україні. Вони все розглядають крізь призму
того, що їм вигідно. Україна не поставля газ, нафту, дерево
та інші необхідні для них товари. Ось і вся "мораль".
показати весь коментар
02.03.2023 18:13 Відповісти
Кілька років назад кітайози на колінах благали збільшити їм продаж кукурудзи та сої...
показати весь коментар
02.03.2023 19:47 Відповісти
Сотні країн світу теж багато чого не поставляють Китаю, а багато і взагалі нічого не поставляють ну то що їм вигідно, щоб іх знищували? І Китайці прям готові втрачати мільярди від зменшення свівпраці зі світовими лідерами заради знищення якогось Гондурасу
показати весь коментар
02.03.2023 21:17 Відповісти
Дайте ракети і після массового залпу по черноморьскому флоту Україна сама продовжить зернову угоду без згоди рф
показати весь коментар
02.03.2023 18:17 Відповісти
А без зернової угоди ніяк? Послати нах росіян з їх "досмотром", ввести в Чорне море кораблі "міжнародних сил" з засобами ППО і супроводжувати зерновози від пункту завантаження до виходу в Середземне море.
показати весь коментар
02.03.2023 18:17 Відповісти
У Чорне море будь-які кораблі заходять через турецькі протоки, які регулюються міжнародним законодавством. Туреччина має право пропускати військові кораблі інших країн, проте вони мусять залишити ЧМ через певний термін - тижнів зо два. Це зроблено для запобігання силової переваги сторін, які можуть узяти участь у конфлікті. Наприклад, Туреччина не пропускає військові кораблі рашки, з інших флотів, уже рік. А американські і європейські - пропускає, але вони мають повернутися вчасно.
показати весь коментар
02.03.2023 18:43 Відповісти
Треба хоч трохи цікавитися і розбиратися у міжнародних проблемах, спершу ніж щось постити серед розумніших людей.
показати весь коментар
02.03.2023 18:44 Відповісти
Так сітуація екстраордінарна. Нехай ООН проработає спеціальний механізм, проведе його через Генасамбею і годує світ українським зерном. Росія тут зайва. Чи всю дорогу танцювати під "дудку" того кремлівського ідіота???
показати весь коментар
02.03.2023 19:21 Відповісти
Так треба ж щоб до цієї слушної думки доросли "сильні світу цього"!..А вони не такі й ж вумні,як зв'ясувалось...
Я б на місці Зеленського сказав:"Ось зерно - кому треба - "забірайтє" -тілько "самовивіз"!!! Тоді б сраки заворушилися в ООН.
показати весь коментар
02.03.2023 20:01 Відповісти
Все решения, заявления и другие действия против агрессора и их посипак не пройдут пока во всех международных организациях действует принцип единогласия. Все эти организации уже превратились в бесполезные сборища поговорить. Нет смысла вообще в их существовании пока любая страна может заблокировать работу этих организаций. Если сами организации не изменят свои уставы на разумные принципы принятия своих решений толку от них ноль, одним словом дармоеды.
показати весь коментар
02.03.2023 18:19 Відповісти
Навіщо ця підлота ще в цивілізованій організації. Слід також ввести санкції і проти вузькосраких. Нехай свою муйню в недорозвинуту корею, парашу та до племені чумбо юмбо возять.
показати весь коментар
02.03.2023 18:24 Відповісти
та ні, просто США не учасник цієї зернової угоди, вони лише здаля спостерігають і коментують (так само, як і ми з тобою).
показати весь коментар
02.03.2023 18:43 Відповісти
Я в шоке с этого ********* мира,присутствие расеи в g20,равносильно ,если бы Чикатило был в составе коллегии присяжных на суде по его же делу.понимаю теперь как Гитлер захватил пол мира,пока эти ******** петухи в пиджаках раскачаются,мир разрушится
показати весь коментар
02.03.2023 18:39 Відповісти
Я так бачу, що не тільки ми "********", Захід теж "*******" нового фюрера і нову вісь зла (паРаша, Китай, КНДР, Іран)
показати весь коментар
02.03.2023 18:56 Відповісти
Хай виходить з зернової угоди, потопити пару кораблики, оце турки здивуються
показати весь коментар
02.03.2023 18:42 Відповісти
Ну как бизнес с людоедами норм ?
показати весь коментар
02.03.2023 19:04 Відповісти
Тут, або текст про події по "дебільному написаний", або сьогодні дуже не вдалий день для Заходу, а не тільки для Блінкена...

1. ц -Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. Питання - тобто представник путінської росії мав голосувати проти війни в Україні?!)

2. пу росія типа хоче блокувати зернову угоду? Питання - а для чого? Якщо зараз зі всіх "дірок "(портів) росія вивозить по повній нафту? Мало того, що вивозить - в тихо-азіатському регіоні ціна на нафту невідома... Може правильніше, росія займається обманом для того, щоб Захід відступив по певним питанням?

3. Шедевр, дипломатії- Блінкен зустрічається з лавровим. Питання. Для чого перед цим була заява, що не буде зустрічі?!

Ці три факти і питання наводять на думку, що на G20 відбувався лохотрон представників Заходу і зокрема Блінкена...приймаюча сторона була Індія? Теж "великий" шанувальник "миру", "зернової угоди по своїх правилах" та "за мир і жвачку аля лавров"?
показати весь коментар
02.03.2023 19:10 Відповісти
Те що описує Блінкен, дуже нагадує політичний тролінг. А політичний тролінг треба було очікувати...після "китайських пісень про головне" - 24.02.23. Ні? Логіка нічого не підказує...

Але, росія пу недоімперія з інструментом території, а китай із зонами впливу...ця різниця дає інструменти "по говорити".

Півд. Америка, Африка, Ближній Схід...Тихий океан, всяке буває, але щоб дійшло. Самий смак Тайвань - "раптом" захотілося захистити Демократію. Здається після таких "натяків" та натяків, якось по другому заговорить китай, а за ним і росія пу.

Цікаво, а Білий Дім проводить консультації зі своїми експертами перед такими подіями, щоб мати стратегію. Наприклад цікавий Jim Rickards...керований глобалізм, побудований на цінностях Заходу.

США та G7 є над чим подумати...бо наступний раз буде гірше.
показати весь коментар
02.03.2023 19:32 Відповісти
якщо не хочуть продовжувати зернову угоду, то може настав час згадати про морські дрони, якими ми непогано так ганяли москалів по Чорному Морю?
показати весь коментар
02.03.2023 19:14 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 19:18 Відповісти
Китайози це тіж самі уйобки.
показати весь коментар
02.03.2023 19:42 Відповісти
Какой вообще смысл сущестования этой двацатки?
показати весь коментар
02.03.2023 20:06 Відповісти
це просто огидно що досі московська орда нелюдів робить у 20ці. жах і сором.
показати весь коментар
02.03.2023 22:16 Відповісти
Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати не хотіли цієї війни та багато працювали, щоби запобігти їй.

когда кацапы захватили крым, як напрацювали сша щоб чомусь запобігти?? голубь мира обама даже премию получил ...
показати весь коментар
02.03.2023 22:36 Відповісти
 
 