Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. РФ також відмовляється продовжувати зернову угоду, - Блінкен

Китай став на бік Росії у форматі G20, заблокувавши ухвалення спільної позиції проти війни РФ в Україні та із закликом поважати Статут ООН і міжнародні норми.

Про це заявив у четвер під час пресконференції в Нью-Делі за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн G20 держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У сьогоднішній заяві головуючої Індії було підтверджено декларацію лідерів G20, ухвалену під час зустрічі минулого року на Балі, в якій, я цитую, було "рішуче засуджено війну в Україні та підкреслено, що вона спричиняє величезні людські страждання й погіршує умови для світової економіки", - зауважив глава Держдепу США.

Він підкреслив, що "Росія та Китай були єдиними країнами, які дали зрозуміти, що не підпишуть цей текст".

За його словами, 18 інших членів G20 підтвердили, що "важливо дотримуватися міжнародного права у багатосторонній системі, і це включає захист усіх цілей і принципів, закріплених у Статуті ООН та дотримання міжнародного гуманітарного права".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Лавров поговорили вперше від початку вторгнення, зокрема про Україну, - Sky News

У цьому зв’язку держсекретар США наголосив, що кожен член G20 і практично кожна країна продовжує потерпати від агресивної війни Росії, "війни, яку президент Путін міг би закінчити завтра, якби прийняв таке рішення". Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати не хотіли цієї війни та багато працювали, щоби запобігти їй.

"Як і більшість країн, ми хочемо зосередитися на основних викликах, які впливають на повсякденне життя наших людей. Тож навіть якщо ми підтримуємо Україну, коли вона захищає себе – як це зробила би будь-яка нація в такій ситуації – ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацю з іншими країнами для розв’язання спільних проблем", - зазначив глава американської дипломатії.

У цьому контексті він звернув увагу на необхідність відповісти на "безпрецедентну кризу" продовольчої безпеки в усьому світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закликали Росію продовжити та розширити зернову угоду

"Сьогодні Росія знову гальмує експорт продовольства з України, а дія Чорноморської ініціативи завершується 18 березня. Росія відмовляється продовжувати її. Меседж, який країни висунули на сьогоднішній зустрічі, зрозумілий: розширити Чорноморську ініціативу, зміцнити її та зробити це без зволікань", - наголосив державний секретар США.