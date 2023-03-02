Мобілізаційні збори у Придністров’ї не мають високої активності серед мешканців, - Одеська ОВА

Нещодавно в невизнаній "Придністровській республіці" розпочалися військові "миротворчі" збори. Але кампанія не користується популярністю серед місцевого населення.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно там розпочалися так звані мобілізаційні збори під соусом миротворчості, але за моєю інформацією, високої активності серед мешканців немає. Вони розуміють, чим для них можуть закінчитися ці збори", - розповів Братчук.

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Речник голови ОВА додав, що минулої весни в Придністров’ї вже відбувалися подібні мобілізаційні заходи. За підсумками тих зборів у відставку пішли очільники відповідних структурних силових відомств невизнаної "республіки". Також за даними Братчука, багато людей з Придністров’я виїжджають до республіки Молдови.

"Ніхто не хоче бути гарматним м’ясом", - резюмував речник голови Одеської ОВА.

Братчук запевнив, що ЗСУ готові до будь-яких провокацій з боку Придністров’я і в разі необхідності українські військові нададуть конкретну і жорстку відповідь.