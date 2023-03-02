УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14836 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 430 12

Мобілізаційні збори у Придністров’ї не мають високої активності серед мешканців, - Одеська ОВА

братчук

Нещодавно в невизнаній "Придністровській республіці" розпочалися військові "миротворчі" збори. Але кампанія не користується популярністю серед місцевого населення.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно там розпочалися так звані мобілізаційні збори під соусом миротворчості, але за моєю інформацією, високої активності серед мешканців немає. Вони розуміють, чим для них можуть закінчитися ці збори", - розповів Братчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я, - Гуменюк

Речник голови ОВА додав, що минулої весни в Придністров’ї вже відбувалися подібні мобілізаційні заходи. За підсумками тих зборів у відставку пішли очільники відповідних структурних силових відомств невизнаної "республіки". Також за даними Братчука, багато людей з Придністров’я виїжджають до республіки Молдови.

"Ніхто не хоче бути гарматним м’ясом", - резюмував речник голови Одеської ОВА.

Братчук запевнив, що ЗСУ готові до будь-яких провокацій з боку Придністров’я і в разі необхідності українські військові нададуть конкретну і жорстку відповідь.

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) мобілізація (3105) Братчук Сергій (147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
На відміну від Росії українські телеканали та українські сайти в Інтернет в Придністров"ї не заблоковані і люди тамтешні на них заглядають Навіть якщо вони не підтримують Україну - але абсолютно не бажають підставлять голову під українські кулі та снаряди
показати весь коментар
02.03.2023 18:16
+6
Паспорти то мають, але душі закацапські. Знав одного хмиря з Керчі. Туди переїхав після придністровської війни. Після окупації кацапами Криму дуже радів і одномоментно шукав рішень як виїхати на ПМЖ до Австралії де живе його молодша сестра-придністровка.
показати весь коментар
02.03.2023 18:20
+5
***** рвется к складам .... ню ню,... за полчаса после воплей ***** введи войска....... тапочки и кишки пропутинской ваты найдут потом на аляске и бермудах....
показати весь коментар
02.03.2023 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придністровцімають українські і молдавські паспорти - нА хрена їм ці збори
показати весь коментар
02.03.2023 18:14 Відповісти
Паспорти то мають, але душі закацапські. Знав одного хмиря з Керчі. Туди переїхав після придністровської війни. Після окупації кацапами Криму дуже радів і одномоментно шукав рішень як виїхати на ПМЖ до Австралії де живе його молодша сестра-придністровка.
показати весь коментар
02.03.2023 18:20 Відповісти
Но в рашу нехотять
показати весь коментар
02.03.2023 18:26 Відповісти
Так он просто хочет туда где можно спокойно сидеть и отъесть пузо, не боясь о визите бандитов - государственных и прочих. А гундеть по скрепам, сидя в западе - это скрепно.
показати весь коментар
02.03.2023 18:54 Відповісти
Воно зрозуміло. Але навіщо педалювати любов до матушки-расєї та казати про нову щасливу еру життя в уже російському Криму.
показати весь коментар
02.03.2023 19:19 Відповісти
На відміну від Росії українські телеканали та українські сайти в Інтернет в Придністров"ї не заблоковані і люди тамтешні на них заглядають Навіть якщо вони не підтримують Україну - але абсолютно не бажають підставлять голову під українські кулі та снаряди
показати весь коментар
02.03.2023 18:16 Відповісти
Я думаю людям, все благосостояние которых держалось на контрабандной прослойке между Украиной и Молдовой все эти путинские заварушки и нахрен не сдались. Они же понимают, что из за этого потеряют свой особый статус и даже так называемую независимость.
показати весь коментар
02.03.2023 19:36 Відповісти
Я більше скажу - коли влітку там почались якісь заворушення, якісь незрозумілі вибухи, і у повітрі запахло можливою мобілізацією - чоловіки з Придністров'я потягнулись у Молдову, і... Одесу(!) - під захист сильної Української армії!

Навіть ті, хто служить у російському контингенті - це переважно місцеві, які заради заробляння грошей при відсутністі роботи вимушено прийняли російське громадянство, але стопудово в них є ще й Молдовське, а може і не тільки! І вони точно не захочуть подихати за які'сь там "Сруській мир"!
показати весь коментар
02.03.2023 19:52 Відповісти
***** рвется к складам .... ню ню,... за полчаса после воплей ***** введи войска....... тапочки и кишки пропутинской ваты найдут потом на аляске и бермудах....
показати весь коментар
02.03.2023 18:22 Відповісти
Миратворцы замираточили))
показати весь коментар
02.03.2023 18:25 Відповісти
Братчук не є речником Одеської ОДА.

Перевіряйте факти, про які пишете.

Фактчекінг - це ж ази журналістики!
показати весь коментар
02.03.2023 19:45 Відповісти
Придністрянці то українці. Вони не мають ненависті до України, як на Сході. Тому вони ніколи не воюватимуть проти своєї Батьківщини. А з приходом ЗСУ - Придністрянщина повернеться до складу України. Молдавани те уже зрозуміли ще в 1992 році, тому і не рипаються...
показати весь коментар
03.03.2023 18:39 Відповісти
 
 