Кожні чотири з п’яти киян схвалюють евакуацію автомобілів, які припарковані у неналежних місцях, - опитування
Переважна більшість киян вважають правильним, що міські служби Києва евакуюють неправильно припарковані авто.
Про це свідчить дослідження, проведене групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Майже 80% киян схвально ставляться до евакуації авто, запаркованих в неналежному місці. Серед тих, хто має автомобіль, понад 70% підтримують евакуацію неправильно запаркованих авто", - йдеться у повідомленні "Рейтингу".
Зокрема, відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до евакуації авто, припаркованих в неналежному місці", 63% респондентів відповіли, що "цілком підтримують", а ще 14% - що "скоріше підтримують".
Найбільше підтримують евакуацію автівок, які запарковані у неналежних місцях, молоді люди віком від 18 до 35 років (80%). Серед респондентів віком від 35 до 50 років таких 79%, старше 50 – 72%.
Серед тих, хто має машину, ідею евакуації за неправильне паркування підтримують 72% киян, хто не має автівки – 80%.
Дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося групою "Рейтинг" з 16 по 27 лютого методом face-to-face. Було опитано 800 киян від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 3,5%.
Також повідомлялося, що, згідно опитування "Рейтингу", майже 70% киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка. А роботу громадського транспорту схвально оцінюють понад 80% киян.
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Зробіть такий самий штраф в Україні і зробіть покарання невідворотнім (шоб нізя було порішать). І ніхто не буде паркуватися в неправильному місці.
Проблема не в сумі штрафа,а в невідворотньому покаранні. Мені здається що це очевидно для будь кого. Так що в першу чергу влада Києва повинна вирішувати проблему з парковкою в місті, а поліція слідкувати за дотриманням ПДД.
А стосовно розміру штрафа... паркуйся правильно і все буде в ажурі. І не треба буде платити місячний дохід. Це те, що будь який автовласник взмозі сам проконтролювати.
А в Україні, якщо ви на славуті - вас оштрафують, а якщо на порш каєн, то все нормально. Суть зрозуміло шо я хотів сказати?
В Києві вам якщо евакуаторщики пошкодять то тільки палець показати можуть. Досвід з перших рук.
ато як у мене в Броварах вул. Київська забита, то там з кожних 3-х авто, 2 - з київськими номерами...
і шо вони всі в Броварах забули..?
А толку?
Не треба обговорювати те у чому не розумієте.
При черновецькому почистили Київ і всі кияни раділи цьому. І в мене теж авто евакуйовували і у моїх друзів, але це ж за діло. Бо у Києві всюди можна знайти місце для паркування, якщо ти не довбойоб. Я киянин і за кермом з 1993 року, тому знаю, що кажу.
Тобто евакуація це єдиний спосіб боротьби з істотами яки наплювали на інших, а себе поставили вище.
Щодо того, що можна всюди паркомісце знайти - згоден. Просто декому ліньки поставити машину за 300-500 м, а потім підняти дупу і пройтися...
Нет, ребята, вы обеспечьте город бесплатными паркоместами, согласно норм!
Затем стройте свои платные стоянки, а потом уже эвакуируйте машины, которые не знают куда уже припарковать киевляне.
Это коррупция. Построить стоянки согласно норм и ничего с этого не поимеешь.
А уничтожь их, появятся платные, знаки расставь грамотно и вот - стабильный прибуток на ровном месте! Хочешь в карман, хочешь в бюджет, как получится.