УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14771 відвідувач онлайн
Новини
4 235 4

Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі безвісти зникли 10 людей

запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару по житловому п’ятиповерховому будинку сьогодні вночі загинули 2 людини, ще 10 є безвісти зниклими.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП у Запорізькій області.

"Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинуло двоє людей (1 жінка та ще одна особа, стать якої встановлюється)", - сказали в поліції.

Щодо раніше оприлюдненої інформації про чотирьох жертв, то наразі вона не підтверджується. Під час аварійно-пошукових робіт було знайдено фрагменти тіла, поки невідомо, кому вони належать: одній людині чи кільком.

Читайте: Удар РФ по Запоріжжю: Людей зі зруйнованих будинків нема куди відселяти, - в.о. мера Куртєв

Також правоохоронці зазначили, що станом на вечір безвісти зниклими вважаються 10 людей (6 жінок, 3 чоловіків і 1 дитина). Травмовані - 8 людей (4 чоловіків та 4 жінки), з них семеро - госпіталізовані, одна людина оглянута на місці медиками і відпущена.

Як повідомлялося, близько 1:30 ворог вдарив ракетами С-300 по Запоріжжю. Зруйнований житловий будинок.

Комунальними службами вивезено понад 64 тонни будівельних уламків. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 71 особі.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Загалом до робіт залучено 213 осіб та 56 од. техніки, з них від ДСНС – 122 особи та 30 одиниць техніки, 2 кінологічні розрахунки.

Також читайте: Унаслідок удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі загинуло 4 людини, зниклими безвісти вважаються 5 осіб, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2290) крилаті ракети (1079) обстріл (29006)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все эти дикости,как раз выросли из того,что параша за свои зверства никогда не отвечала...Никогда на протяжении веков,рашку не пороли и не судили публично,из чего и сформировалась эта нация моральных и конченых уродов.Если Европа и мировое сообщество и в этот раз спустит все на тормозах,через несколько десятилетий это повторится снова,куда пожелает прийти руский мир..
показати весь коментар
02.03.2023 18:47 Відповісти
до нації лапотні смерди не мають жодного віднощення-вони бидломаса...
показати весь коментар
02.03.2023 19:43 Відповісти
А рашка в G20 себя преспокойно чувствует, все норм
показати весь коментар
02.03.2023 18:48 Відповісти
Стать встановлюється, 10 зникли..., час міняти ці формуліровки часів другої світової.
показати весь коментар
02.03.2023 19:03 Відповісти
 
 