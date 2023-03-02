Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі безвісти зникли 10 людей

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару по житловому п’ятиповерховому будинку сьогодні вночі загинули 2 людини, ще 10 є безвісти зниклими.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП у Запорізькій області.

"Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинуло двоє людей (1 жінка та ще одна особа, стать якої встановлюється)", - сказали в поліції.

Щодо раніше оприлюдненої інформації про чотирьох жертв, то наразі вона не підтверджується. Під час аварійно-пошукових робіт було знайдено фрагменти тіла, поки невідомо, кому вони належать: одній людині чи кільком.

Читайте: Удар РФ по Запоріжжю: Людей зі зруйнованих будинків нема куди відселяти, - в.о. мера Куртєв

Також правоохоронці зазначили, що станом на вечір безвісти зниклими вважаються 10 людей (6 жінок, 3 чоловіків і 1 дитина). Травмовані - 8 людей (4 чоловіків та 4 жінки), з них семеро - госпіталізовані, одна людина оглянута на місці медиками і відпущена.

Як повідомлялося, близько 1:30 ворог вдарив ракетами С-300 по Запоріжжю. Зруйнований житловий будинок.

Комунальними службами вивезено понад 64 тонни будівельних уламків. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 71 особі.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Загалом до робіт залучено 213 осіб та 56 од. техніки, з них від ДСНС – 122 особи та 30 одиниць техніки, 2 кінологічні розрахунки.

Також читайте: Унаслідок удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі загинуло 4 людини, зниклими безвісти вважаються 5 осіб, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)