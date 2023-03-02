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Новини Війна
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Кадиров закликав розібратися з сім’ями росіян, які воюють проти Путіна на Брянщині

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що слід максимально жорстко розібратися з росіян, які воюють проти Путіна на Брянщині, а також з їхніми сім’ями, які проживають у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, ось що Кадиров написав з приводу подій 2 березня у Брянській області у своєму телеграмі:

"Розібратися з усіма учасниками вилазки на Брянську область потрібно найсуворішим чином, дуже жорстко і навіть жорстоко. Стріляти на поразку. Розібратися не лише з ними, а й залучити до відповіді їхні сім'ї, які можуть мешкати на території Росії. Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються.

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Жодних загравань з терористами. Не дати їм піти, покарати на місці і навіки знешкодити, а після вже вжити заходів у відповідь щодо Києва. Просто розбомбити всі точки, що мають пряме чи опосередковане відношення до цього нападу. І не треба дивитися, що поряд можуть бути цивільні об'єкти".

Крім того, Кадиров вважає, що через те, що сталося, необхідно ввести воєнний стан у ряді регіонів Росії. 

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

Нагадаємо, раніше в ОК "Північ" заявили, що росіяни готують провокацію.

"Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - повідомили в командуванні.

Автор: 

Брянськ (133) Кадиров Рамзан (528) росія (65883)


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Топ коментарі
+41
Кадыркин в своей репертуаре. Воевать с детьми и женщинами это его профиль. А с мужиками опасно, могут и сдачи дать
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02.03.2023 18:54
+39
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02.03.2023 19:13
+29
Владимир Осечкин (Gulagu.net) выложил полученную из своего источника версию произошедшего в Брянской области.

Если вкратце: Россия действительно запланировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022, но в более жёстком виде (а на это было очень похоже, - Быть Или) и заранее "расчистила под это поляну".

Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации.

Это вызвало хаос в рядах силовиков - никто не ожидал увидеть бойцов РДК вместо заранее заготовленных "террористов". С этим связан и хаос в подаче информации, когда в течение нескольких минут появлялись абсолютно противоречащие друг другу сообщения. (Это сразу бросилось в глаза. Видимо, одни СМИ пытались зачитывать заранее заготовленные под провокацию сообщения, а другие честно пытались рассказать, что происходит на самом деле,
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02.03.2023 18:54
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ні, він традиційний... овцейоб овечка рот в рот але він неглупа людина і розуміє що його чекає в найліпшему випадку - старість в дубаях поруч з жулею та жужею в разі ліквідації путла.... місцеві руськи його на вогнищі обнулять як Жану Д*Арк
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02.03.2023 19:03 Відповісти
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02.03.2023 19:13 Відповісти
Вах...Айфон падарю....Дон.
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02.03.2023 21:49 Відповісти
don Kihot
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02.03.2023 18:52 Відповісти
sami prydumaly, sami zneshkodyly, prym vouvaty z vitryakamy
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02.03.2023 18:54 Відповісти
Це гівно незабаром має здохнути:

Глава Чечні має серйозні проблеми зі здоров'ям, а нещодавно його стан став критичним. Про це повідомив казахстанський журналіст Азамат Майтанов.

За його інформацією, у чеченського лідера хворі нирки, що позначається на його загальному фізичному стані.

Нещодавно у Кадирова, як зазначає Майтанов, стався напад. На допомогу до нього прибув із ОАЕ відомий нефролог із 30-річним стажем Ясін Ібрагім Ель-Шахат.

https://33kanal.com/news/207922.html

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02.03.2023 18:52 Відповісти
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02.03.2023 18:54 Відповісти
.

це добре. нехай здихає довго та боляче...
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02.03.2023 19:03 Відповісти
почки? дело в то, вон у руского какого нибудь пусть заберет.
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02.03.2023 18:59 Відповісти
Не так все просто с пересадкой, у моего друга мама пересадили все как бы ок пол года и все.
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02.03.2023 20:07 Відповісти
вот это скрепно, исконно, кондово и православно -по славянски!
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02.03.2023 18:52 Відповісти
Цьому бойовому колобку аби з кимось на Росії "розібратися"...
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02.03.2023 18:53 Відповісти
Кажуть, що в нього нирки відмовили...кажуть отруїли.
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02.03.2023 18:55 Відповісти
Та скоріше б воно подохло.
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02.03.2023 19:00 Відповісти
Интересно кто? Кадыров держал всю Чечню в кулаке и душил любые бунты против Мочкви. Без него там начнется новая чеченская
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02.03.2023 19:34 Відповісти
Шо, наївся копченого сала і смальцю?
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02.03.2023 19:41 Відповісти
Кадыркин в своей репертуаре. Воевать с детьми и женщинами это его профиль. А с мужиками опасно, могут и сдачи дать
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02.03.2023 18:54 Відповісти
Це точно!
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02.03.2023 19:06 Відповісти
И он и его так называемые "кадыровцы" хороши когда надо изнасиловать, убить безоружного, поиздеваться над пленными. Когда же дело доходит до встречи лицом к лицу с равной силой, то эти чмошники с внешность горцев и душой шакала предпочитают снимать бравые видосики, где они смело обстреливают невидимого врага. Правда иногда воображаемый враг материализуется в виде шальной мины или снаряда ( что поделаешь, все же идёт война) и тогда тиктоковские начинания захлёбываются в собственном дерьме не раскрутившись. Так что ничего нового.
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02.03.2023 19:09 Відповісти
Владимир Осечкин (Gulagu.net) выложил полученную из своего источника версию произошедшего в Брянской области.

Если вкратце: Россия действительно запланировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022, но в более жёстком виде (а на это было очень похоже, - Быть Или) и заранее "расчистила под это поляну".

Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации.

Это вызвало хаос в рядах силовиков - никто не ожидал увидеть бойцов РДК вместо заранее заготовленных "террористов". С этим связан и хаос в подаче информации, когда в течение нескольких минут появлялись абсолютно противоречащие друг другу сообщения. (Это сразу бросилось в глаза. Видимо, одни СМИ пытались зачитывать заранее заготовленные под провокацию сообщения, а другие честно пытались рассказать, что происходит на самом деле,
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02.03.2023 18:54 Відповісти
Очень может быть.
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02.03.2023 19:00 Відповісти
версия правдоподобно выглядит
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02.03.2023 19:01 Відповісти
А як би замість бійців РДК, зайшла штурмова бригада ЗСУ з важкою технікою, то ми би взяли Брянськ? Хто їм дав коридор від кордону?
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02.03.2023 19:05 Відповісти
Якщо подивитись на карту, то зрозуміло, що наша бригада Брянськ би взяла, але не так швидко і з боями. Думаю, що наші взагалі б могли досить успішно наступати на багатьох напрямках, бо останні найкращі сили кацапи кинули на фронт від Дніпра до Бєлгорода. Але і ми і кацапи знають, що ніхто нікуди наступати не збирається.
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02.03.2023 20:29 Відповісти
Неплохо вышло. У кацапов провокацию сработавшую легко отличить. Они в унисон с разницей в 3-5 минут на всех пропагандистских сайтах пишут по методичке. Иногда еще палятся тем, что делают отложенную публикацию на новостном сайте и косячат со временем. Новость о теракте выходит раньше, чем все произошло.

Но конечно работать надо не в Брянске, а на Москве. Там все решается. Зайти в элитную жилую застройку и устроить полное сафари, где бери что хочешь, насилуй кого хочешь (может у кого-то вкусы как у кафыра и сынок соловьева лучше любой бабы), потом выезжай после получения удовольствия. Вот это ударит по режиму, когда пойдут трупы членов хунты вместе с семьями. Сразу поймут, что такое война. Уже не так молчаливо или активно будут ее поддерживать. Кафырова это тоже касается. Как бы его семью не прирезали, напав на лодках из Азербайджана. Желающих хватает.
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02.03.2023 20:24 Відповісти
з сім'ями путіна, лаврова, шойгу.
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02.03.2023 18:55 Відповісти
Як вбивав росіян 20 років назад, так і закликає далі.
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02.03.2023 18:56 Відповісти
Дезертиров будут семьями мочить! О, как!
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02.03.2023 18:57 Відповісти
Чому дезертирів, РДК воює з 2014, дезертири це російський визволительний, РОА по вашому.
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02.03.2023 19:01 Відповісти
Опухший овцелюб ще не здох? Наче ж був при смерті?
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02.03.2023 18:58 Відповісти
О! Головний вівцейоб обізвався. Мабуть ***** команду дав гавкнути
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02.03.2023 18:58 Відповісти
Чергова серія "Вівцейоб розбушувався".
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02.03.2023 19:00 Відповісти
Фу, жалюгідна нікчема.
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02.03.2023 19:05 Відповісти
Та що ви знаєте про кохання...

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02.03.2023 19:06 Відповісти
А где семьи етого ****** и его прихвостней каДыровских? С ними тоже нужно разобраться
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02.03.2023 19:06 Відповісти
Там дворцы в Саудии уже настроены для всех кадыровских *********. За деньги вологодских ваньков. Так что ему со своим гаремом есть где спрятаться.
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02.03.2023 19:10 Відповісти
Стріляти на поразку?
Щось новеньке😂
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02.03.2023 19:06 Відповісти
Теж різонуло очі... Знову ця срана калька з рашистської.
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02.03.2023 20:04 Відповісти
Не прошло и 20 лет как каДыров опять хочет резать руzких и ихние семьи. Ну что кацапоиды, как вам ваш Гуру на которого вы молитесь?
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02.03.2023 19:08 Відповісти
Какая веселая жизньждет рабсийан. Пригожин с кувалдой, кабзДыров с кинжалом. И все хотят побольше и безжалосно уничтожить рабсиян. Но почему то только украинцы, которые не лезут на рашку а наоборот стараются от нее отгородиться оказываются фашисты
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02.03.2023 19:11 Відповісти
БРАТЬЯ
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02.03.2023 19:12 Відповісти
Хай цей вsвцейоб про свою думає.Яку Чеченці знищать і виріжуть до остнього члена.
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02.03.2023 19:14 Відповісти
Лихую долю он заказал себе и своим холуям. Воно дурне і впевнений, що тільки він може розбиратися.
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02.03.2023 19:17 Відповісти
Прапорщик-фельдмаршал, прах-хфесор баранозабійних наук, своїм "виссерами" відробляє 90% дотацій Росії в чеченський бюджет.
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02.03.2023 19:24 Відповісти
..что уже выздоровел академиГ-******?Или это в бреду выдал
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02.03.2023 19:27 Відповісти
Рамзанка, починай. Основний розробник "спецоперації" сидить в кремлі. Всі виконавці фсбешники. Локшина не пристала жодному політику на вуха. Слабенько, не повторюйтеся, ніхто вам вже ніколи не повірить.
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02.03.2023 19:37 Відповісти
Вівцейоб ти будеш жаб ..бати а тебЕ негри.
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02.03.2023 19:40 Відповісти
кадыркин, начни с Воронежа!
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02.03.2023 19:41 Відповісти
ссыкун, убийца женщин и детей, кадыров - позор Кавказа
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02.03.2023 19:44 Відповісти
Шлюха путінська.
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02.03.2023 19:45 Відповісти
буря в стакане воды

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02.03.2023 19:45 Відповісти
овцейоб подсказал нам, что надо будет делать с семьями тех, кто пришел в Украину с оружием!
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02.03.2023 20:01 Відповісти
Дон-дон ще не в Іорданії ? Може не встигнути, його будуть шукати, питань накопилось дохрена.
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02.03.2023 20:27 Відповісти
Терміново відкриваємо збір гуманітарної допомоги москалям - багато мачете і горілки, яку можна замінити спиртом.
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02.03.2023 21:17 Відповісти
Срасія, країна добровільних заручників!
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02.03.2023 22:59 Відповісти
бородатая вагина, снова издала звуки..
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03.03.2023 14:42 Відповісти
 
 