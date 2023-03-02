Кадиров закликав розібратися з сім’ями росіян, які воюють проти Путіна на Брянщині
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що слід максимально жорстко розібратися з росіян, які воюють проти Путіна на Брянщині, а також з їхніми сім’ями, які проживають у Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, ось що Кадиров написав з приводу подій 2 березня у Брянській області у своєму телеграмі:
"Розібратися з усіма учасниками вилазки на Брянську область потрібно найсуворішим чином, дуже жорстко і навіть жорстоко. Стріляти на поразку. Розібратися не лише з ними, а й залучити до відповіді їхні сім'ї, які можуть мешкати на території Росії. Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються.
Жодних загравань з терористами. Не дати їм піти, покарати на місці і навіки знешкодити, а після вже вжити заходів у відповідь щодо Києва. Просто розбомбити всі точки, що мають пряме чи опосередковане відношення до цього нападу. І не треба дивитися, що поряд можуть бути цивільні об'єкти".
Крім того, Кадиров вважає, що через те, що сталося, необхідно ввести воєнний стан у ряді регіонів Росії.
Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.
ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.
У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.
Нагадаємо, раніше в ОК "Північ" заявили, що росіяни готують провокацію.
"Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - повідомили в командуванні.
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Глава Чечні має серйозні проблеми зі здоров'ям, а нещодавно його стан став критичним. Про це повідомив казахстанський журналіст Азамат Майтанов.
За його інформацією, у чеченського лідера хворі нирки, що позначається на його загальному фізичному стані.
Нещодавно у Кадирова, як зазначає Майтанов, стався напад. На допомогу до нього прибув із ОАЕ відомий нефролог із 30-річним стажем Ясін Ібрагім Ель-Шахат.
https://33kanal.com/news/207922.html
це добре. нехай здихає довго та боляче...
Если вкратце: Россия действительно запланировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022, но в более жёстком виде (а на это было очень похоже, - Быть Или) и заранее "расчистила под это поляну".
Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации.
Это вызвало хаос в рядах силовиков - никто не ожидал увидеть бойцов РДК вместо заранее заготовленных "террористов". С этим связан и хаос в подаче информации, когда в течение нескольких минут появлялись абсолютно противоречащие друг другу сообщения. (Это сразу бросилось в глаза. Видимо, одни СМИ пытались зачитывать заранее заготовленные под провокацию сообщения, а другие честно пытались рассказать, что происходит на самом деле,
Но конечно работать надо не в Брянске, а на Москве. Там все решается. Зайти в элитную жилую застройку и устроить полное сафари, где бери что хочешь, насилуй кого хочешь (может у кого-то вкусы как у кафыра и сынок соловьева лучше любой бабы), потом выезжай после получения удовольствия. Вот это ударит по режиму, когда пойдут трупы членов хунты вместе с семьями. Сразу поймут, что такое война. Уже не так молчаливо или активно будут ее поддерживать. Кафырова это тоже касается. Как бы его семью не прирезали, напав на лодках из Азербайджана. Желающих хватает.
Щось новеньке😂