Кадиров закликав розібратися з сім’ями росіян, які воюють проти Путіна на Брянщині

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що слід максимально жорстко розібратися з росіян, які воюють проти Путіна на Брянщині, а також з їхніми сім’ями, які проживають у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, ось що Кадиров написав з приводу подій 2 березня у Брянській області у своєму телеграмі:

"Розібратися з усіма учасниками вилазки на Брянську область потрібно найсуворішим чином, дуже жорстко і навіть жорстоко. Стріляти на поразку. Розібратися не лише з ними, а й залучити до відповіді їхні сім'ї, які можуть мешкати на території Росії. Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються.

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Жодних загравань з терористами. Не дати їм піти, покарати на місці і навіки знешкодити, а після вже вжити заходів у відповідь щодо Києва. Просто розбомбити всі точки, що мають пряме чи опосередковане відношення до цього нападу. І не треба дивитися, що поряд можуть бути цивільні об'єкти".

Крім того, Кадиров вважає, що через те, що сталося, необхідно ввести воєнний стан у ряді регіонів Росії.

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

Нагадаємо, раніше в ОК "Північ" заявили, що росіяни готують провокацію.

"Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - повідомили в командуванні.