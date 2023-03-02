Кулеба про боротьбу з роспропагандою: Ми говоримо правду - і це спрацьовує
Україна є успішною у донесенні своїх наративів, оскільки розповідає про свою боротьбу добра проти зла і робить це правдиво.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеовключення на Global Soft Power Summit 2023, який проходить у четвер Лондоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З 24 лютого 2022 року, що насправді працює, так це дуже прості речі: у нас є потужна історія для розповіді – це боротьба добра проти зла, у нас є сильний герой, який представляє свою націю – Президент Зеленський, і ми досить вправні у використанні усіх наявних інструментів комунікації", - прокоментував Кулеба українську стратегію із використання так званої "м’якої сили" у донесенні інформації іноземним аудиторіям про агресивну війну РФ проти українського народу.
Міністр додав, що іншим, і найважливішим, компонентом є те, що Україна говорить правду: "Ми говоримо правду. І це спрацьовує... Коли ти стоїш за свободу, і велика кількість ресурсів поширює твій месидж, бо ти говориш правду, то це допомагає достукатися до аудиторії", - зазначив він.
За словами Кулеби, відразу після повномасштабного вторгнення РФ інформаційне реагування з українського боку було більше спонтанним та "спробою вижити у цій боротьбі". Але з часом українці вже отримали велику практику і стали більш ефективними: "Ми стаємо краще і краще".
Коментуючи донесення наративів до країн так званого "Глобального Півдня", глава МЗС України заявив, що важливо працювати з кожною окремою країною і пояснювати ситуацію, при цьому "говорячи з повагою, а також ставлячи ці країни на місце України і запитуючи, чи готові вони самі поступатися хоч квадратним метром своєї території сусіду-агресору.
Кулеба додав, що кожного разу, коли Україна, можливо, менш успішна на полі бою, розпочинається сплеск обговорення - що, можливо, Україні треба сісти за стіл переговорів з агресором та піти на поступки, адже вона нібито не зможе перемогти Росію.
"Має бути фундаментальний наратив – що Україна може перемогти, вона переможе і будемо робити все, що потрібно, і стільки, скільки треба, щоб це сталося. Це – найважливіше, над чим ми маємо працювати. Щоб підтримка не ставала залежною від розвитку подій на полі бою", - підкреслив міністр.
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Брехливо це робить зе та решта опоарахамій.
Шкода, що ім'ям України користуються зепокидьки та їх холуї
А. Лінкольн
В принципі,це була його КГБшна спеціалізація.
Так а в чому конкретно Швець збрехав ?
https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-politics-poland-33095*************************** Support softens for providing Ukraine weaponry, funding
Це Штати. В Європі справи ще гірші. Вони більше звикли лупитись в дьосна з кацапи та приторговувати + енергетична криза. Глянь динаміку підтримки України по Німеччині чи Франції. В бік Італії взагалі страшно дивитись. І це не втома від війни. Це робота кацапської пропаганди. Європейці самі в шоці і вже намагаються якось протидіяти:
https://www.politico.eu/article/eu-to-launch-platform-to-fight-russian-chinese-disinformation/ EU to launch platform to fight Russian, Chinese disinformation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-09/tiktok-reveals-russian-disinfo-network-targeting-european-users TikTok Reveals Russian Disinformation Network Targeting European Users
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/28/china-spends-billions-on-pro-russia-disinformation-us-special-envoy-says China spends billions on pro-Russia disinformation, US special envoy says
От в мене і виникає питання до Кулеби та влади - ми щось робити будемо? Де центри контрпропаганди? Де залучення громадськості? Де ролики з "правдою" та англійською озвучкою? Чи це мають тягнути, як завжди, волонтери на своєму хребті, а Кулеба доповідатиме про успіхи в інформаційній війні?
Люди с удовольствием поглощают субъективную реальность и полностью в ней живут. И на России, и в Германии, и в США. Предпочитают тех, кто больше заплатил за рекламу и пиар и их включают по кнопке телевизора или рекомендаций ютуба или тиктока, а также харизматиков разнообразных. Так что кроме правды лучше потратить больше денег на покупку рекламы или людей, а также особенный упор сделать на харизму и ярких личностей. На них самый большой спрос у населения тех стран, которые имеют для нас значение.
Олексій Гончаренко:
Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі.
Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
Я розумію, що всі свої геніальні ідеї пан Єрмак бере в радянському союзі. Але це просто цирк.
От уявіть собі ситуацію: у мене скоро засідання комітету ПАРЄ по міграції, де я є віце-президентом. По-перше, СБУ чи дипломата туди просто не пустять. І як бути? По-друге, що вони там будуть робити? По-третє, на це дійсно потрібно витрачати гроші платників податків та час наших співробітників спецслужб та дипустанов?
З нашою дипломатією не все так добре. Ми програли Великий Південь. У нас жахливі позиції у Африці. У нас так собі позиції у Азії. Може, краще працювати на цих напрямках? Може, трохи туди додати співробітників? Призначити посла, наприклад, у Китай. Як вам ідея? Ідіотизм.
P.S. Вже є, до речі, і питання з Європейської сторони про ці майбутні нововведення. Наша влада пояснює це міркуваннями безпеки. Що от треба оберігати народних депутатів. А можна не оберігати за державний кошт? Якось без охорони від Єрмака впораємось.
Я дійсно не можу зрозуміти, чим вони займаються прямо зараз. Невже це найголовніше?