Кулеба про боротьбу з роспропагандою: Ми говоримо правду - і це спрацьовує

Україна є успішною у донесенні своїх наративів, оскільки розповідає про свою боротьбу добра проти зла і робить це правдиво.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеовключення на Global Soft Power Summit 2023, який проходить у четвер Лондоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року, що насправді працює, так це дуже прості речі: у нас є потужна історія для розповіді – це боротьба добра проти зла, у нас є сильний герой, який представляє свою націю – Президент Зеленський, і ми досить вправні у використанні усіх наявних інструментів комунікації", - прокоментував Кулеба українську стратегію із використання так званої "м’якої сили" у донесенні інформації іноземним аудиторіям про агресивну війну РФ проти українського народу.

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Міністр додав, що іншим, і найважливішим, компонентом є те, що Україна говорить правду: "Ми говоримо правду. І це спрацьовує... Коли ти стоїш за свободу, і велика кількість ресурсів поширює твій месидж, бо ти говориш правду, то це допомагає достукатися до аудиторії", - зазначив він.

За словами Кулеби, відразу після повномасштабного вторгнення РФ інформаційне реагування з українського боку було більше спонтанним та "спробою вижити у цій боротьбі". Але з часом українці вже отримали велику практику і стали більш ефективними: "Ми стаємо краще і краще".

Коментуючи донесення наративів до країн так званого "Глобального Півдня", глава МЗС України заявив, що важливо працювати з кожною окремою країною і пояснювати ситуацію, при цьому "говорячи з повагою, а також ставлячи ці країни на місце України і запитуючи, чи готові вони самі поступатися хоч квадратним метром своєї території сусіду-агресору.

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Кулеба додав, що кожного разу, коли Україна, можливо, менш успішна на полі бою, розпочинається сплеск обговорення - що, можливо, Україні треба сісти за стіл переговорів з агресором та піти на поступки, адже вона нібито не зможе перемогти Росію.

"Має бути фундаментальний наратив – що Україна може перемогти, вона переможе і будемо робити все, що потрібно, і стільки, скільки треба, щоб це сталося. Це – найважливіше, над чим ми маємо працювати. Щоб підтримка не ставала залежною від розвитку подій на полі бою", - підкреслив міністр.