Необхідно дослухатись до союзників та відновити декларування для держслужбовців та прозорість у роботі Ради, - Порошенко

Петро Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів країн G7, які наголошують на необхідності повернути електронне декларування та відновити прозорість роботи українського парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Відновлення прозорості та гласності у роботі парламенту – досить вже ховатися від виборців. Так само на часі – повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ та САП. Рівно як і реформування СБУ", – написав Порошенко.

"Таким має бути порядок денний найближчого засідання Верховної Ради, якщо влада відповідально ставиться до позиції країн G7. Ці країни – наші ключові союзники у боротьбі із зовнішнім агресором і в плані внутрішніх реформ на нашому шляху до ЄС", – зазначив лідер "ЄС".

"Добре, що Сімка почула українську опозицію та громадянське суспільство і чітко сформулювала цей пакет нагальних рішень – позиція G7 та "Європейської Солідарності" абсолютно тотожні. Важливо тепер, щоби влада почула наших головних партнерів. У питаннях, від яких залежать темпи європейської та євроатлантичної інтеграції, маємо бути так само єдині, як і в захисті країни від російської агресії. Бо повна і остаточна перемога наша над Московією неможлива без членства в ЄС та НАТО", – наголосив Порошенко.

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