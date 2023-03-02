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Новини Е-декларації держслужбовців
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Необхідно дослухатись до союзників та відновити декларування для держслужбовців та прозорість у роботі Ради, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів країн G7, які наголошують на необхідності повернути електронне декларування та відновити прозорість роботи українського парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Відновлення прозорості та гласності у роботі парламенту – досить вже ховатися від виборців. Так само на часі – повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ та САП. Рівно як і реформування СБУ", – написав Порошенко.

"Таким має бути порядок денний найближчого засідання Верховної Ради, якщо влада відповідально ставиться до позиції країн G7. Ці країни – наші ключові союзники у боротьбі із зовнішнім агресором і в плані внутрішніх реформ на нашому шляху до ЄС", – зазначив лідер "ЄС".

Необхідно дослухатись до союзників та відновити декларування для держслужбовців та прозорість у роботі Ради, - Порошенко 01

"Добре, що Сімка почула українську опозицію та громадянське суспільство і чітко сформулювала цей пакет нагальних рішень – позиція G7 та "Європейської Солідарності" абсолютно тотожні. Важливо тепер, щоби влада почула наших головних партнерів. У питаннях, від яких залежать темпи європейської та євроатлантичної інтеграції, маємо бути так само єдині, як і в захисті країни від російської агресії. Бо повна і остаточна перемога наша над Московією неможлива без членства в ЄС та НАТО", – наголосив Порошенко.

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Автор: 

G-7 G7 (1046) Порошенко Петро (15190) електронне декларування (1469)


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Топ коментарі
+44
Так при нем и были введены электронные декларации, которые стали костью поперек горла зеленому вору и его холуям.
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02.03.2023 19:55
+38
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02.03.2023 20:14
+37
Він почав з себе, але прийшли слуги і припинили декларування майна.
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02.03.2023 19:56
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зелена прислуга діскредітувала верховну раду..разогнать . краще по камерам...
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02.03.2023 20:55 Відповісти
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02.03.2023 21:02 Відповісти
Геть - ман!!!!
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02.03.2023 21:28 Відповісти
Порошенко на тлі зелених мародерів як Світоч серед мавп
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02.03.2023 21:51 Відповісти
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02.03.2023 21:54 Відповісти
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02.03.2023 22:09 Відповісти
Так ото ж Порошенко і цінники на яйцях преклеїв,щоб Рєзнікова підставить.
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03.03.2023 00:26 Відповісти
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