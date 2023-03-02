УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14745 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 124 20

Глава МЗС Нідерландів Гукстра про війну: На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. Це "лакмусовий папір" для довіри до Європи

гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав розв’язану Росією війну проти України "лакмусовим папірцем" довіри до Європи та світу.

Про це він сказав журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням з Укрінформ.

"На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. На кону стоять загальнолюдські цінності, європейська безпека. Зрештою, ця війна також є "лакмусовим папірцем" для довіри до Європи, Нідерландів та всього світу", - заявив Гукстра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Нідерландів Гукстра - Китаю: Військова допомога Росії матиме наслідки

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, заявив міністр, зауваживши, що війна може тривати ще "дуже довго".

"Пам'ятаймо, що росіяни дев'ять років вели війну в Афганістані і десятиліття - у Східній Європі", - зазначив він.

Автор: 

Нідерланди (1584) Гукстра Вопке (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
ЗОЛОТІ СЛОВА!
показати весь коментар
02.03.2023 19:39
+4
Скажи чесно - ти читав Будапештський меморандум?
показати весь коментар
02.03.2023 19:43
+4
США та Великобританія якраз всі гарантії виконує.
А в меморандумі була гарантія ненападу, яку порушила саме рабсія.
показати весь коментар
02.03.2023 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗОЛОТІ СЛОВА!
показати весь коментар
02.03.2023 19:39 Відповісти
Ентоні Блінкен: Як неодноразово говорив [президент Байден], це більше, ніж навіть сама Україна та український народ. Це стосується самих принципів, які лежать в основі намагань підтримувати мир і безпеку в усьому світі - ідеї, що одна країна не може просто вторгнутися в іншу, що одна велика країна не може залякувати свого сусіда, що одна країна може не намагайся стерти іншого з карти.

Ці принципи були настільки важливі з часів Другої світової війни, щоб спробувати запобігти черговій великій пожежі. Якщо ми дозволимо їх безкарно порушувати, то ми відкриємо скриньку Пандори для потенційних агресорів у всьому світі.
показати весь коментар
02.03.2023 19:55 Відповісти
Пахне мудрістю .
показати весь коментар
02.03.2023 19:41 Відповісти
На кону стоять гарантії США та Великобританії, Будапештський меморандум!!!
показати весь коментар
02.03.2023 19:42 Відповісти
Скажи чесно - ти читав Будапештський меморандум?
показати весь коментар
02.03.2023 19:43 Відповісти
США та Великобританія якраз всі гарантії виконує.
А в меморандумі була гарантія ненападу, яку порушила саме рабсія.
показати весь коментар
02.03.2023 19:47 Відповісти
Цікаво почути від Глави МЗС Нідерландів Гукстра оцінку - Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. РФ також відмовляється продовжувати зернову угоду, - Блінкен. Це т саме питання тільки не тільки про росію пу?
показати весь коментар
02.03.2023 19:49 Відповісти
Ну і звичайно про квіти, Нідерланді експортують квіти на росію в 2023...На кону стоять загальнолюдські цінності, європейська безпека чи то про коня, а квіти то інше?))
показати весь коментар
02.03.2023 19:51 Відповісти
Експорт квітів перекреслює всю ту допомогу, що надали Нідерланди Україні?
показати весь коментар
02.03.2023 19:53 Відповісти
Не ракети ж. І продають, а не купують..нехай у рабзеянців хоч квіти будуть

Вважайте, що таким чином підривають економіку раїсі
показати весь коментар
02.03.2023 20:16 Відповісти
А за квіти їм віддають гроші які могли б іти на військові витрати. То правільно і роблять. І чим більше вони продадуть туди квітів тим краще для України.
показати весь коментар
03.03.2023 09:35 Відповісти
Та не тільки Європи, усього заходу
показати весь коментар
02.03.2023 19:52 Відповісти
как будто суверенитет Украины это какая то разменная монета. Прощу прощения, но суверенитет Украины это гораздо важнее какого-то доверия к Европе. Так что на кону не просто доверие к Европе, на кону суверенитет Украины.
показати весь коментар
02.03.2023 19:53 Відповісти
Без довіри до Європи не буде суверенітету України і навпаки.
показати весь коментар
02.03.2023 19:55 Відповісти
для них - наоборот
показати весь коментар
02.03.2023 22:28 Відповісти
Європі пора вже визнати, що війна іде не лише проти України, а і проти всієї Європи!

Про це неодноразово говорили всі пропагандони Кремля - всі це чули!

І те, що наразі у Європейських містах не звучать сирени, і не вибухають ракети - це лише тому, що їх захищають ЗСУ!

Відкрийте вже свої очі, і прийміть цей факт, як би Вам не хотілось сховати голову в пісок!
показати весь коментар
02.03.2023 20:13 Відповісти
Не росіяни вели війну десять років, а совок. Кацапам зараз до совка, як до неба рачки.
показати весь коментар
02.03.2023 20:43 Відповісти
варвари проти цивілізації - хто кого. Світова історія знає чимало випадків перемог варварів. ******* варварська ерефія має ядерну зброю, необмежені природні, людські і фінансові ресурси а також союзників. Чого їм бракує? Високотехнологічної зброї ото й усе. Санкції напевно діють але занадто повільно і їх недостатньо для перемоги. Очевидно Україні без рішучої військової допомоги західної антипутінської коаліції буде хана. Миротворці ООН, пряме військове втручання НАТО чи якийсь інший формат. "Буря в пустелі" проти півмільйонної армії Іраку тривала п'ять тижнів. Кувейт захистили, зможете захистити й Україну.
показати весь коментар
02.03.2023 20:52 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 21:11 Відповісти
Це херня. Для нас немає і не може бути нічого важливішого за наш суверенітет, незалежність, майбутнє нашої країни, наших дітей й онуків.
Т.з. "довіра до Європи" - то не лакмусовий папірець довіри, шайспапір до сраки.
Європа, яка споглядає, як роздерають Україну і виражає "занепокоєння", "обурення"...... така Європа ні нам, нікому іншому і нах. не потрібна. Наше життя і майбтнє - важливішого нема і бути не може!
показати весь коментар
03.03.2023 09:05 Відповісти
 
 