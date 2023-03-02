Глава МЗС Нідерландів Гукстра про війну: На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. Це "лакмусовий папір" для довіри до Європи
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав розв’язану Росією війну проти України "лакмусовим папірцем" довіри до Європи та світу.
Про це він сказав журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням з Укрінформ.
"На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. На кону стоять загальнолюдські цінності, європейська безпека. Зрештою, ця війна також є "лакмусовим папірцем" для довіри до Європи, Нідерландів та всього світу", - заявив Гукстра.
Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, заявив міністр, зауваживши, що війна може тривати ще "дуже довго".
"Пам'ятаймо, що росіяни дев'ять років вели війну в Афганістані і десятиліття - у Східній Європі", - зазначив він.
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Ці принципи були настільки важливі з часів Другої світової війни, щоб спробувати запобігти черговій великій пожежі. Якщо ми дозволимо їх безкарно порушувати, то ми відкриємо скриньку Пандори для потенційних агресорів у всьому світі.
А в меморандумі була гарантія ненападу, яку порушила саме рабсія.
Вважайте, що таким чином підривають економіку раїсі
Про це неодноразово говорили всі пропагандони Кремля - всі це чули!
І те, що наразі у Європейських містах не звучать сирени, і не вибухають ракети - це лише тому, що їх захищають ЗСУ!
Відкрийте вже свої очі, і прийміть цей факт, як би Вам не хотілось сховати голову в пісок!
Т.з. "довіра до Європи" - то не лакмусовий папірець довіри, шайспапір до сраки.
Європа, яка споглядає, як роздерають Україну і виражає "занепокоєння", "обурення"...... така Європа ні нам, нікому іншому і нах. не потрібна. Наше життя і майбтнє - важливішого нема і бути не може!