Глава МЗС Нідерландів Гукстра про війну: На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. Це "лакмусовий папір" для довіри до Європи

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав розв’язану Росією війну проти України "лакмусовим папірцем" довіри до Європи та світу.

Про це він сказав журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням з Укрінформ.

"На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України. На кону стоять загальнолюдські цінності, європейська безпека. Зрештою, ця війна також є "лакмусовим папірцем" для довіри до Європи, Нідерландів та всього світу", - заявив Гукстра.

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Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, заявив міністр, зауваживши, що війна може тривати ще "дуже довго".

"Пам'ятаймо, що росіяни дев'ять років вели війну в Афганістані і десятиліття - у Східній Європі", - зазначив він.