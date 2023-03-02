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Новини Війна
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Україна подасть скаргу на Іран до Міжнародного кримінального суду через постачання Росії військових безпілотників, - Шмигаль

shahed,шахед

Україна подасть проти Ірану скаргу до Міжнародного кримінального суду через надання Росії дронів-камікадзе.

Про це в нтерв'ю для Al Arabiya заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Київ наполягатиме на розгляді в суді питання щодо надання Іраном безпілотників Росії, які Москва використовувала для атак по енергетичній і цивільній інфраструктурі України.

"Ми стурбовані пособництвом Ірану Росії у скоєнні цих воєнних злочинів і добиватимемося визнання причетності Ірану до них", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України наголосив, що необхідно тиснути на Тегеран, щоб той перестав підтримувати Москву. Він додав, що важливо запобігти передачі Іраном у Росію ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранські дрони не використовуються в Україні, ми виступаємо проти війни, - глава МЗС Абдоллахіан

За інформацією українських військових, Росія використовує в Україні принаймні три моделі безпілотників: дрони-камікадзе Shahed-136, Shahed-131 і багатоцільові БПЛА Mohajer-6.

Автор: 

безпілотник (4296) Іран (2062) Міжнародний кримінальний суд (330) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+8
А шо з літаком України , котрий збив Іран під час ОМАНливої тусовки ЄРМАКА та ЗЕ З ПАТРУШЕВИМ ?
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02.03.2023 20:01
+3
А чего зелень так долго телилась с этим вопросом?
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02.03.2023 19:56
+3
А не проще разорвать дипотношения с вонючим Ираном? Национализировать все иранские компании в Украине и изгнать тысячи иранцев из Украины !
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02.03.2023 20:45
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А чего зелень так долго телилась с этим вопросом?
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02.03.2023 19:56 Відповісти
Це у Вас риторичне питання)
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02.03.2023 20:10 Відповісти
Та да.
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02.03.2023 20:59 Відповісти
Так на Иран наложены санкции, которые запрещают поставлять им оружие и покупать то, которое сделали они. Наложены ООН даже вместе с кацапами. Они нарушили резолюцию ООН, те же США запросто могут в любой день в году заявить об этом, привести доказательства поставок вооружений и затем объявить о создании международной коалиции против Ирана с целью свержения режима КСИР и их шестерок-аяотол. Они уже имеют для этого все юридические полномочия и хорошую доказательную базу. Но они не сделали это за полгода. Потому что им не надо это и вообще им нужен Иран как рычаг давления на Саудовскую Аравию, иначе она мгновенно перейдет в блок к Китаю, ее соседи-арабы тоже самое. Мы с этого можем лишь получить ту полезную информацию, что мопеды делать легко, просто, дешево и они хорошо проходят ПВО из-за низкой высоты полета, не сильно зависят от глушилок, а их точность поражения и разрушительный эффект весьма неплохие. Мы можем просто делать больше дронов, чем Иран, вот и все.
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02.03.2023 20:00 Відповісти
Зелень межувалась, а іранським пі..рам по..й на усі санкції. Народу 80 млн, злидні, та військовий тиск, мілітаризація, підкормлено кремлерейхом, пох..йнанарод, голод, санкції.....
Це саме і є, території Світового тероризму і його приспішників.
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02.03.2023 20:01 Відповісти
А шо з літаком України , котрий збив Іран під час ОМАНливої тусовки ЄРМАКА та ЗЕ З ПАТРУШЕВИМ ?
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02.03.2023 20:01 Відповісти
Шо? Шо? Подадуть заявку. Чекайте.
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02.03.2023 20:41 Відповісти
черные ящики утилизированы, дело закрыто......
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02.03.2023 21:28 Відповісти
Треба ж було щось сказати в інтерв'ю - ось і сказав! А що ж заважало зробити це раніше?
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02.03.2023 20:01 Відповісти
Навіщо такі складнощі? Скільки у нас тільки в столиці фірм баклажанів? Чи то 600, чи то 800+ і що?
Торгують й надалі своїми зовсім не фініками і ніхто не чіпає. Але після знищеного нашого літака повного пілотів якось і не дивно.
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02.03.2023 20:24 Відповісти
Лайкнул, только отмечу что против обесценивающей лексики по отношении к разным людям.
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02.03.2023 20:35 Відповісти
Ну вже ті обіцянки хроном в дупі стирчать. Спочатку зробіть, а потім кажіть, що ви це зробили. "Подасть". Коли, через 100 років?
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02.03.2023 20:39 Відповісти
А не проще разорвать дипотношения с вонючим Ираном? Национализировать все иранские компании в Украине и изгнать тысячи иранцев из Украины !
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02.03.2023 20:45 Відповісти
...изгнать тысячи иранцев из Украины, которые изучают наших вузах физику, математику, авиа и ракето строение!
Давно пора.
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02.03.2023 22:51 Відповісти
Не пройшло й півроку...
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02.03.2023 22:08 Відповісти
 
 