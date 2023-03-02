Україна подасть скаргу на Іран до Міжнародного кримінального суду через постачання Росії військових безпілотників, - Шмигаль
Україна подасть проти Ірану скаргу до Міжнародного кримінального суду через надання Росії дронів-камікадзе.
Про це в нтерв'ю для Al Arabiya заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Київ наполягатиме на розгляді в суді питання щодо надання Іраном безпілотників Росії, які Москва використовувала для атак по енергетичній і цивільній інфраструктурі України.
"Ми стурбовані пособництвом Ірану Росії у скоєнні цих воєнних злочинів і добиватимемося визнання причетності Ірану до них", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр України наголосив, що необхідно тиснути на Тегеран, щоб той перестав підтримувати Москву. Він додав, що важливо запобігти передачі Іраном у Росію ракет.
За інформацією українських військових, Росія використовує в Україні принаймні три моделі безпілотників: дрони-камікадзе Shahed-136, Shahed-131 і багатоцільові БПЛА Mohajer-6.
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Це саме і є, території Світового тероризму і його приспішників.
Торгують й надалі своїми зовсім не фініками і ніхто не чіпає. Але після знищеного нашого літака повного пілотів якось і не дивно.
Давно пора.