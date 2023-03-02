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Новини
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Китай потрапить не лише під санкції США, якщо постачатиме зброю Росії, - Блінкен

блінкен

Сполучені Штати мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги Росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн, які прямо про це заявляють.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Участь (Китаю. – Ред.) у таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій", - зазначив держсекретар США в контексті можливого постачання Китаєм летальної допомоги в РФ.

Блінкен підкреслив, що на цьому акцентують увагу не лише Сполучені Штати, а й інші країни.

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"Я кажу "інші", бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної військової допомоги – спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, у тому числі сьогодні тут, у Нью-Делі", - зауважив держсекретар США.

Автор: 

Китай (4680) зброя (7520) росія (65883) санкції (12058) США (23310) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Русскоглазиє також.
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02.03.2023 20:05
+5
Ага, саме тому Китай технологічно залежний від «заходу». І т.д. і т.п. Щ
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02.03.2023 20:18
+4
Узкоглазые, явно, хотят вернуться в эпоху культурной революции - гоняться за воробьями !
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02.03.2023 20:04
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Сайгон: Война в Украине не закончится в 2023 году

https://youtu.be/jzn_ns9SEN4
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02.03.2023 20:02 Відповісти
очевидно. узкие на параше хотят нас уничтожить . если они отступят лишаться власти(жизни) по этому будут идти до конца
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02.03.2023 20:21 Відповісти
Узкоглазые, явно, хотят вернуться в эпоху культурной революции - гоняться за воробьями !
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02.03.2023 20:04 Відповісти
Русскоглазиє також.
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02.03.2023 20:05 Відповісти
Все остальные-типа слепые...
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02.03.2023 20:12 Відповісти
На 2023-ий год у Китая, кацапов, Ирана, еще десятка тотальный диктатур и сомнительных демократий под 90% всех ресурсов планеты и очень большой процент населения.

В это самое время Франция почему-то покидает Африку (легко отдавая вагнеру и другим наемникам возможность захватить власть и устроить диктатуру), Китай постоянно строит логистику и свои предприятия в Африке и Азии, Европа же нихрена не делает, Великобритания и США тоже. Пора уже просыпаться и понять, что сейчас под автократиями куда больше всего, чем есть у демократического света. А что до технологий, ну так профессор технических наук в Париже или Берлине зарабатывает в 4-6 раз меньше, чем в Китае. 300-350 тысяч в год против 50-60, максимум до 100. Более того, в Германии и уж тем более в Швеции зарплата профессора и доктора наук всего лишь в 3-4 раза выше, чем у уборщицы без всякого образования. Это и есть причина краха старого Света. Убогий левацкий недосоциализм, который хуже китайского коммунизма. Убивает желание у людей заниматься наукой и трудиться десятки лет каждый день, когда можно заработать не намного меньше, развлекаясь в телефоне и компьютере. 30 лет назад всю мобильную связь держали на себе, а Фины и Шведы там были на вершине. Теперь Китай 95% связи контролирует, Европа около 0%. Социализм в деле. В Китае уборщица 300 долларов зарплата (чуть выше у тех, кто с 9 до 22 6 дней в неделю работает), профессор 300 тысяч. Притом не только зарплата, но и огромное уважение, перед ученым все головы склоняют и уважают, даже перед иностранцем. А во Франции или Германии тебя мигрант избивает или твоего сына или дочь покалечит в школе и ему за это ничего не будет. Поэтому Китаю на все эти санкции может быть даже плевать будет, пока лучшие умы едут в него, где они получают деньги, уважение и перспективы, а также безопасность в конце концов. В Китае мигранта просто пристреляет, если он как-то помешает ученому, кто будет создавать новые ядерные боеголовки для Китая.
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02.03.2023 20:10 Відповісти
Ага, саме тому Китай технологічно залежний від «заходу». І т.д. і т.п. Щ
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02.03.2023 20:18 Відповісти
Давно нет.
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02.03.2023 20:44 Відповісти
Ну давайте тоді, розповідайте )))
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02.03.2023 20:52 Відповісти
концентрат ватной ху..ни))) дерьмище просто по пунктам)))
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02.03.2023 20:35 Відповісти
В голове у тебя дерьмо.
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02.03.2023 20:48 Відповісти
Китайський дракон збирається лише грізно драконити про людське око, аби йому з-за океану щедріше підсипали до корита.
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02.03.2023 20:31 Відповісти
🤣🤣🤣 ага , вже бачили "вялікіх" з "втарой армієй в мірє"...
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02.03.2023 20:32 Відповісти
А санкции против западных стран чью продукцию находят в дронах и ракетах рф будут?
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02.03.2023 20:49 Відповісти
Сами себе что-ли?
В иранских дронах тоже западного полно
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02.03.2023 21:00 Відповісти
Думаю, засцять. Пелосі над Тайванем засцяли збити і тут засцять. На відміну від кацапстану, там трохи клепка в голові є.
Тут фішка в іншому. Якщо Китай зараз змушений так ризикуючи впрягатись за кацапів, в останніх справи геть ху#ові.
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02.03.2023 20:57 Відповісти
Китай грозно хмурит брови и себе цену набивает.
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02.03.2023 21:35 Відповісти
Вільний світ радісно інвестував в "китайське економічне диво" - інвестори експлуатували масу рабів які працювали за копійки. Тепер за власну жадібність доведеться розплачуватись колосальними втратами у власних економіках і загрозою третьої світової.
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02.03.2023 22:49 Відповісти
 
 