Китай потрапить не лише під санкції США, якщо постачатиме зброю Росії, - Блінкен
Сполучені Штати мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги Росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн, які прямо про це заявляють.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Участь (Китаю. – Ред.) у таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій", - зазначив держсекретар США в контексті можливого постачання Китаєм летальної допомоги в РФ.
Блінкен підкреслив, що на цьому акцентують увагу не лише Сполучені Штати, а й інші країни.
"Я кажу "інші", бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної військової допомоги – спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, у тому числі сьогодні тут, у Нью-Делі", - зауважив держсекретар США.
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В это самое время Франция почему-то покидает Африку (легко отдавая вагнеру и другим наемникам возможность захватить власть и устроить диктатуру), Китай постоянно строит логистику и свои предприятия в Африке и Азии, Европа же нихрена не делает, Великобритания и США тоже. Пора уже просыпаться и понять, что сейчас под автократиями куда больше всего, чем есть у демократического света. А что до технологий, ну так профессор технических наук в Париже или Берлине зарабатывает в 4-6 раз меньше, чем в Китае. 300-350 тысяч в год против 50-60, максимум до 100. Более того, в Германии и уж тем более в Швеции зарплата профессора и доктора наук всего лишь в 3-4 раза выше, чем у уборщицы без всякого образования. Это и есть причина краха старого Света. Убогий левацкий недосоциализм, который хуже китайского коммунизма. Убивает желание у людей заниматься наукой и трудиться десятки лет каждый день, когда можно заработать не намного меньше, развлекаясь в телефоне и компьютере. 30 лет назад всю мобильную связь держали на себе, а Фины и Шведы там были на вершине. Теперь Китай 95% связи контролирует, Европа около 0%. Социализм в деле. В Китае уборщица 300 долларов зарплата (чуть выше у тех, кто с 9 до 22 6 дней в неделю работает), профессор 300 тысяч. Притом не только зарплата, но и огромное уважение, перед ученым все головы склоняют и уважают, даже перед иностранцем. А во Франции или Германии тебя мигрант избивает или твоего сына или дочь покалечит в школе и ему за это ничего не будет. Поэтому Китаю на все эти санкции может быть даже плевать будет, пока лучшие умы едут в него, где они получают деньги, уважение и перспективы, а также безопасность в конце концов. В Китае мигранта просто пристреляет, если он как-то помешает ученому, кто будет создавать новые ядерные боеголовки для Китая.
В иранских дронах тоже западного полно
Тут фішка в іншому. Якщо Китай зараз змушений так ризикуючи впрягатись за кацапів, в останніх справи геть ху#ові.