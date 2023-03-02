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Новини Війна
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В Україні горять російські танки, які були призначені для широкомасштабного вторгнення до країн НАТО, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Естонія надає Україні максимальну допомогу, оскільки Україна взяла на себе удар, який Росія могла завдати країнам Балтії.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

В Естонії "повністю усвідомлюють, що російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення до країн НАТО, включно з Естонією", – сказав Рейнсалу.

Відповідаючи на запитання про можливість передачі ЗСУ сучасних західних винищувачів, міністр сказав, що він "не бачить альтернативи цьому, враховуючи те, що Росія має перевагу в повітрі".

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"Безглуздо отримати танки та не отримати для них підтримки з повітря. Тому розумно не застрягати в психологічних коливаннях під час переходу до наступних систем озброєння", – вважає Рейнсалу.

Міністр нагадав, що Росія використовує всі конвенційні види озброєнь без жодних вагань. "У них – повний набір. І нам також не варто тягнути, треба змінити принцип підтримки України. Ми маємо дати таку кількість зброї, яка потрібна ЗСУ, щоб перемогти у війні вже цього року", – сказав він.

Автор: 

Естонія (1642) Рейнсалу Урмас (68)


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Топ коментарі
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02.03.2023 20:33
+14
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02.03.2023 21:09
+12
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02.03.2023 20:49
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Рузьге!
А сколько дівізій грозних "Армат" было брошено на хахлофф?
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02.03.2023 20:28 Відповісти
Ними навіть Кремль не можна захопити, не те що Україну чи навіть Європу, бо вони глохнуть вже на Червоній площі
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02.03.2023 20:46 Відповісти
Площа не Червона, а Красная. Не треба тлумачити (перекладати) кацапських назв.
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02.03.2023 20:50 Відповісти
буду знати
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02.03.2023 20:52 Відповісти
какая в .уя красная... плоШЧадь? Главный цвынтар страны и крапка
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03.03.2023 07:42 Відповісти
Армата - психологическое оружие. Противник должен умирать со смеху. Но подлый враг почему-то со смеху выживает...
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02.03.2023 21:22 Відповісти
Армата это такой Маус, вроде есть, но для показухи.
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03.03.2023 02:26 Відповісти
С той только разницей, что Маус ездил сам, но его не показывали.
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03.03.2023 14:33 Відповісти
Что Маус, что Армата прожекты. Причем по характеристикам Армата вполне могла пойти в производство, но ворье украло всё.
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03.03.2023 21:04 Відповісти
Да і руский мир разом з углеводородами горить разом з танками.
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02.03.2023 20:28 Відповісти
ру-есеский, накшталт насросейський..
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02.03.2023 21:13 Відповісти
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02.03.2023 20:33 Відповісти
Ех, його слова та у мізки деяким загальмованим від котрих залежать оті постачання літаків
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02.03.2023 20:41 Відповісти
Вооооот! Вот поэтому, как минимум, западным странам ЕС и не выгодно что бы Украина победила блицкригом, быстро оттеснив росияк с помощью западного оружия....поэтому его так медленно и дают....Что бы рашка окончательно истощилась на территории Украины....
Хз кто этого еще не понимает....
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02.03.2023 20:42 Відповісти
если бредиш!то не навязывай свой бред другим.
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02.03.2023 20:48 Відповісти
Хоч розумій, хоч не розумій, а іншого вибору, ніж виснажувати ворога, знищуючи його усіма наявними засобами немає. Потрібно добити усіх рашистів, доки вони не знищила нас. Хотілося б, звичайно, зброї для бліцкрігу, але доведеться мочити їх тим що є
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02.03.2023 20:51 Відповісти
Дяк так и есть, нам выбора не остается....я просто написал о том, почему нам не дают нужное оружие в нужном колличестве в нужные сроки....
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02.03.2023 20:56 Відповісти
Нам не дають таку зброю тому що перелякані ЯО яке в руках терористичної держави!
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02.03.2023 21:19 Відповісти
Нехай би вони ''істощали рашку'' на своїй території, а не ціною життів українців, кращих УКРАЇНЦІВ!!!
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02.03.2023 21:21 Відповісти
Ви мені оцю бабусю нагадали. https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA

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03.03.2023 08:20 Відповісти
Хватить бредить. Дают медленно и порционно исключительно из-за того, что бы стравливать напор в котле, что бы в кремле не ********* давление и по Украине не начали бить тяо. Там жопа чешется от того, что янки применили ради двух вещей, устрашить ссср и сэкномить жизнь своих солдат, не нужно давать повод придти к такими же выводам там.Поэтому скажите спасибо, что они делают все, что не травмировать морально психов в мск. Ибо за прилет по Украине им не чем будет ответить, поэтому стараются не допустить геноцида как только могут. Дают и уже *******. Через 10 месяцев будут первые абрамсы, кто бы мог об этом подумать 8 лет назад.
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02.03.2023 22:21 Відповісти
Но не надо забывать, что прямая аналогия с применением ЯО американцами не подходит для современного мира. Тогда в начале эры ЯО можно было безопасно для нападающего применить его. Сейчас, когда ЯО полно и оно так сказать привычно, применение не безопасно, ввиду возможности различных способов ответных ударов, начиная от примитивных грязных бомб и обстрела АЭС, до предупреждения обладателями ЯО агрессора, не начинать применение ядерного оружия. То есть развязывать руки и начинать применение ядерного оружия в современных военных конфликтах приведет к катастрофе.
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03.03.2023 02:17 Відповісти
Приведет к катастрофе?) Ну поставьте себя на место Адольфа в 45 году. Как вы думаете, если бы у него были такие возможности, сколько бы ему понадобилось время принять решение и каково бы оно было?
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03.03.2023 02:24 Відповісти
Ответ выше, нельзя ровнять начало эры ЯО.
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03.03.2023 02:28 Відповісти
Как аналогия, применение химического оружия немцами во время Второй мировой войны было сдержано неминуемым обратным ударом. Так, что гитлер, конечно маньяк конченый, но такая же бункерная сцикливая крыса, как и путлер и его розовощекие богатые генералы и олигархи, которые желают жить.
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03.03.2023 02:35 Відповісти
Истощилась и перестала существовать розпавшись на более мелкие государства перестав быть угрозой не только Украине но и всем соседям. Но есть проблема. Китай захавает сибирь.
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03.03.2023 08:18 Відповісти
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02.03.2023 20:49 Відповісти
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02.03.2023 21:09 Відповісти
почему чудовищные? экстерминация паразитов полезное дело.
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02.03.2023 22:50 Відповісти
Я х.ею, цель убить миллион кровавых оккупантов и мародеров, что может быть благороднее.
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03.03.2023 02:19 Відповісти
Як говорить українська приказка. А нехай не лізуть.
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03.03.2023 02:21 Відповісти
Не прошло и 30 с лишним лет, как эти танки стояли в Европе.
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03.03.2023 02:23 Відповісти
.

всё идет по плану...

ваша бабка путятишна. цалую.

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03.03.2023 08:09 Відповісти
 
 