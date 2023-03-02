В Україні горять російські танки, які були призначені для широкомасштабного вторгнення до країн НАТО, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Естонія надає Україні максимальну допомогу, оскільки Україна взяла на себе удар, який Росія могла завдати країнам Балтії.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

В Естонії "повністю усвідомлюють, що російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення до країн НАТО, включно з Естонією", – сказав Рейнсалу.

Відповідаючи на запитання про можливість передачі ЗСУ сучасних західних винищувачів, міністр сказав, що він "не бачить альтернативи цьому, враховуючи те, що Росія має перевагу в повітрі".

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"Безглуздо отримати танки та не отримати для них підтримки з повітря. Тому розумно не застрягати в психологічних коливаннях під час переходу до наступних систем озброєння", – вважає Рейнсалу.

Міністр нагадав, що Росія використовує всі конвенційні види озброєнь без жодних вагань. "У них – повний набір. І нам також не варто тягнути, треба змінити принцип підтримки України. Ми маємо дати таку кількість зброї, яка потрібна ЗСУ, щоб перемогти у війні вже цього року", – сказав він.