Повідомлено про підозру двом зрадникам, що працювали в окупаційному "МВД" у Херсоні, - СБУ

За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності оголошено двом представникам так званої "силової структури" у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Управління СБУ у Херсонській області.

Із захопленням міста за наказами "військово-цивільної адміністрації РФ" та керівництва військових підрозділів РФ, було створено "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Двоє мешканців Херсона погодились на співпрацю з окупантами і добровільно обійняли посади у незаконній структурі.

За даними слідства, новоспечені "оперуполномоченный отделения уголовного розыска Днепровского городского отдела полиции" та "следователь следственного отдела Днепровского городского отдела полиции главного управления министерства внутренних дел Херсонской области" виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором Херсонської області.

Зараз злочинці переховуються від правосуддя на лівому березі Дніпра. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. СБУ знає про їх місце перебування і вживає заходів для притягнення до відповідальності.

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