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Новини Війна
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Єдина альтернатива членству України в НАТО - її ядерний статус, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що членство в Північноатлантичному Альянсі є єдиним варіантом гарантування безпеки України за винятком ядерної зброї – але цей варіант на практиці неможливий.

Про це він сказав в інтерв’ю американському порталу Newsweek, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якщо ми скажемо, що не бачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося – або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або, принаймні, у війну за європейський континент. Це вже визнання того, що широкомасштабна війна повториться", – пояснив свою позицію естонський міністр.

Він відкинув будь-які альтернативи членству України в Альянсі – зокрема план зближення з НАТО в обмін на більшу готовність Києва до переговорів з РФ, який, як повідомляли ЗМІ, просувають Британія, Німеччина та Франція.

"Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви чітко даєте зрозуміти, що це не НАТО? Це схоже на напів-НАТО. Я б поставився до такої копії з великою підозрою. Чесно кажучи, єдиною гарантією, окрім НАТО, було б надання Україні ядерної зброї", – сказав Рейнсалу, водночас підкресливши, що такий крок є неможливим і небажаним з огляду на зобов'язання ядерних держав Альянсу щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні горять російські танки, які були призначені для широкомасштабного вторгнення до країн НАТО, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

За словами Рейнсалу, залишення України поза безпековою парасолькою Заходу залишить Київ у невизначеності і підірве процес відновлення країни.

"Уявіть, що ми не надамо Україні після війни гарантії, передбачені статтею 5. Тоді ми заохочуватимемо Україну будувати свою самооборону за стратегією "їжака", як на Дикому Заході, стоячи у своєму форті з гвинтівками і чекаючи на Росію. Я думаю, що це створить сіру зону посеред Європи. Це був би великий негативний сигнал щодо їхніх прагнень до Європейського Союзу, з точки зору безпеки, інвестиційних гарантій і всього іншого", – додав очільник МЗС Естонії.

Автор: 

НАТО (6512) членство в НАТО (1736) Естонія (1642) Рейнсалу Урмас (68)


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Топ коментарі
+18
Україна свій ядерний статус ******** дякуючи певним неабияки розумним українцям-комунякам тепер на черзі державність...
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02.03.2023 20:53
+16
Підтримую! Це умова виживання України і українців!
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02.03.2023 21:02
+15
Неадекватам не можна давати в руки ядерну зброю.

«Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах», - заявив Арахамія в ефірі телеканалу https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/11635-arahamiya-nazval-glavnuyu-oshibku-rukovodstva-ukrainy-za-gody-nezavisimosti «Україна 24» .
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02.03.2023 20:57
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inkoly take vrajenya, sho ze-foby - klemleboty, cil' yakyh rozhytaty Ukrainu z seredyny, sho by v kinec' syl ne mila.
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02.03.2023 22:11 Відповісти
По вас відразу видно що "біла кісточка, блакитна кров". Не подобається демократія? Так тоді вам до рашкостану.
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03.03.2023 08:08 Відповісти
не ну отличная идея - дать Украине сначала боевые самолеты а потом и ядерное оружие.
Рашка повесится за жопку тут же )
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02.03.2023 21:46 Відповісти
dilo govoryt'
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02.03.2023 22:04 Відповісти
респект Эстонии. Все по делу
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02.03.2023 22:20 Відповісти
100 баллов єтому господину
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02.03.2023 22:46 Відповісти
обожнюю естонців

коли хтось буде далі передражнювати їх за кацапячим стереотипом та тягнути слова - за можливості буду відразу бити в пику
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02.03.2023 23:57 Відповісти
Джавелини теж спочатку давати не схотіли, потім гармати не хотіли, потім танки не хотіли, літаки...чому б ні!
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03.03.2023 01:22 Відповісти
В Германії немає ядерної зброї, але є гарантії від НАТО. Що втім не заважає погрожувати кремлівськими потворами повторами. Але моська ще ніразу не вкусила НАТО з моменту його створення.
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03.03.2023 02:02 Відповісти
Капцем їх капцем.
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03.03.2023 08:05 Відповісти
Все вірно, або повноцінне членство у НАТО, або відновлення ядерного статусу! Це програма мінімум. Повноцінне завдання: одне і друге разом.
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03.03.2023 08:54 Відповісти
США і Європа дадуть згоду на ядерний статус України? Сумніваюсь.
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03.03.2023 09:31 Відповісти
Коли ми матимемо свою ядерну зброю(ну, припустимо) нас візьмуть в НАТО без проблем, навіть ******** Орбан не завадить!
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03.03.2023 10:30 Відповісти
Урмас не расчёсывай меморандум, будет зудеть.
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03.03.2023 10:38 Відповісти
.

а якже нерозповсюдження? нi, тiльки НАТО !
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03.03.2023 10:52 Відповісти
.

Україна пiдписалась пiд нерозповсюдженням, здала паРашi пiд "гарантii" гарантiв третiй ядерний арсенал у свiтi.

коммуняк, хто це зробив, зробив саме пiд такi "гарантii", пiдвiсити вниз головою.

саме коли здавали ядерний арсенал потрiбно було вимагати прийняття в НАТО та ЕС та ще й грошей...

але минулого вже не повернути. тому зараз гарантiя - це тiльки НАТО, а не ядерна зброя !
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03.03.2023 11:02 Відповісти
Людина називає речі своїми іменами, нажаль, мало що вирішує. А люди які можуть змінити ситуацію жують соплі (вибачте, бавляться в дипломатію) і пропонують якісь перемовини і гарантії безпеки на папері
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03.03.2023 11:09 Відповісти
Спасибо правительству Эстонии за ЧЕСТНОСТЬ. Будапештский меморандум фактически утратил силу с нападением РФ на Украину. Украина имеет полное право не нарушая никаких своих договоров восстановить ядерный статус. Но я предпочел-бы членство в НАТО. Причем членство в НАТО получить можно в разы быстрее чем членство в ЕС. Хороший пример это Турция-которая десятки лет не попадает под стандарты ЕС и ее туда не принимают,но в НАТО Турция состоит очень давно
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03.03.2023 11:19 Відповісти
Найкоротший шлях завершити війну, повернути кордони зберігши тисячі життів. Навіть біснуваті Аятоли, Х-йли та різні Ири та Ини виявились розумніші за тупих хохлів.
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03.03.2023 11:39 Відповісти
У совьетського мать єго так союза, теж була ядерна зброя, й він курва розвалився! Бо їм керували тупі кацапи!
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03.03.2023 12:08 Відповісти
"Єдина альтернатива членству України в НАТО - її ядерний статус, - глава МЗС Естонії Рейнсалу"

А де наш глава МЗС?
Він взагаві існує, чи його повністю замінює Єрмак?
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03.03.2023 11:42 Відповісти

1995. Мусора "пакують" протест проти "ядерного стриптизу"
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03.03.2023 12:19 Відповісти
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