ГУР про події в Брянській області: Не громадянська війна, але початок звільнення РФ від режиму
На думку представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, події у Брянській області РФ свідчать про те, що росіяни починають боротися з режимом диктатора Володимира Путіна. Юсов прогнозує, що такі "повстання" можуть трапитись ще.
Про це Юсов розповів в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Правда, власне, що повномасштабне вторгнення рашистів і Путіна спричинило поглиблення проблем всередині самої так званої Російській Федерації.
Росія - це нестабільне утворення, всередині якого є величезна кількість складних невирішених питань, протиріч, конфліктів - міжрегіональних, міжетнічних, релігійних, соціальних, політичних та інших.
І те, що сьогодні громадяни Російської Федерації на певній території повстали для того, щоб повалити режим Путіна, це власне закономірний розвиток після вторгнення в Україну", - заявив він.
На думку Юсова, вся Росія - це штучне утворення, тому не дивно, що подібні "повстання" трапляються. Він прогнозує, що це не перше і не останнє подібне заворушення.
"Враховуючи те, що вся РФ в історичному контексті – це абсолютно штучне утворення, яке підкорило багато територій та поневолило багато народів… Там де тонко – там і порветься", – сказав Юсов.
Представник розвідки вважає, що події в Брянській області - це початок звільнення власної країни і спокутування злочинів РФ і Путіна.
Він вважає, що подібні події зрештою стануть причиною трансформації і демократизації Росії, знищення режиму Путіна і притягненням злочинців до відповідальності.
За словами представника ГУР, наразі росіяни повинні усвідомити, що війна прийшла не лише в будинок кожного українця, а й кожного росіянина.
"Те, що ми сьогодні могли побачити - це реальні громадяни РФ, які вирішили боротись з Путіним. Це так само проблема РФ і частина росіян мають право її вирішувати...
Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна", - резюмував він.
Коментуючи появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення" (станом на 19:00 її видалено. – ред.), в якій йшлося про те, що сьогоднішній інцидент "відомий як початок громадянської війни" в РФ, Юсов сказав, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави і режиму російського диктатора Володимира Путіна, пише ЛігаБізнесІнформ.
"Чи буде це громадянською війною – не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання. У нас є завдання звільнити нашу територію. Так чи інакше, це має спричинити трансформацію і демократизацію Росії, знищення режиму Путіна і притягнення злочинців до відповідальності", – сказав Юсов.
Відповідаючи на запитання, що є правдою з озвучених росіянами версій, які суперечили одна одній, Юсов сказав: "Правда те, що Путін бреше, як завжди. А все інше – то така правда, як вош кашляє".
Він наголосив, що росіяни, які розповідають про бойових комарів, розіп’ятих хлопчиків і інші нісенітниці, сьогодні "не змогли зібратись до купи", тому говорили різні версії. Озвучувалась інформація про розстріляні авто із сім’ями, про заручників, дітей та інше.
Будь ласка, зачекайте...
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Не могли же они самовольно такое устроить
А навіщо робити так щоб було зрозуміло? Це не ми! Це народ брянщини хоче провести референдум, все можна придбати в ваєнторзі і тд.)))
Денис Rex Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=J15I3F9s9ds
брнр,Купер...
Тихо и спокойно
Изо всех сил стараясь не быть назидательным, все-таки повторю сегодня прошлогодний вопрос: дорогие сторонники войны с Украиной, какие у вас были (или, может быть, еще остались) основания полагать, что бомбить Киев и Харьков можно, а вот Москву и Питер почему-то нельзя?
Или в развитие вопроса: вы действительно полагали, что Буча и Ирпень - это норм, а Сушаны и Любечаны будут почему-то всегда жить мирной жизнью?
Я правильно понимаю, что вы до сих пор не видите противоречия в своей логике?
Тогда - риторический вопрос: не идиоты ли вы, дорогие сторонники войны? Преступники - это уж само собой, но не идиоты ли?
"Провокація фсб" - це так собі пояснення. 90% коментаторів на цензорі тулять про "провокацію фсб", але поки що ніхто не може пояснити, нахіба вона була треба?
Щоб путєн "оголосив війну"? А що від цього зміниться на практиці?
А ось якщо це робота РОА під керівництвом ГУР МО, то це реально удар по режиму путлєра.
Уявіть собі, ще рік тому говношенков казав, що всі батальйони націоналістов оточені і знищені під Києвом і Харковим.
А тут куяк, і батальйони націоналістів уже зайшли в *********. І тут кацапчики заочковали: "а що ж це цар нам рік пиндів, що ми вже перемогли?". "А може цар в нас слабкий?".
А то цілийдень "товчете гімно в ступі" - тільки бризки летять
Головне - психологічний ефект в головах кацапів: великий путлєр, російські спецслужби і армія не можуть захистити пересічного кацапа. Російська влада слабка. "СВО" прийшла до повного фіаско, батальйони укронацистів вже заходять на скрєпную територію.
По суті - з нашої сторони це і є іпсо в її класичному розумінні.
"7 вересня, 2022 19:07
https://hromadske.ua/ru/amp/posts/zaluzhnyj-podtverdil-chto-vzryvy-na-aerodrome-saki-v-okkupirovannom-krymu-proizoshli-v-rezultate-raketnyh-udarov-vsu Прочитать материал на русском
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що нещодавні вибухи на аеродромах росіян в окупованому Криму є результатом успішних ракетних ударів Сил оборони."
Через місяць! Через місяць Залужний підтвердив, що у серпні ми нанесли удар по аеродрому в Саках. Ну там де "мамочка, пора ********* из твоего домика"...
То є звичайний цирк від пуйла для міжнародноі спільноти; навіть не для китаю.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Гливицька провокація