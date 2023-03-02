ГУР про події в Брянській області: Не громадянська війна, але початок звільнення РФ від режиму

На думку представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, події у Брянській області РФ свідчать про те, що росіяни починають боротися з режимом диктатора Володимира Путіна. Юсов прогнозує, що такі "повстання" можуть трапитись ще.

Про це Юсов розповів в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Правда, власне, що повномасштабне вторгнення рашистів і Путіна спричинило поглиблення проблем всередині самої так званої Російській Федерації.

Росія - це нестабільне утворення, всередині якого є величезна кількість складних невирішених питань, протиріч, конфліктів - міжрегіональних, міжетнічних, релігійних, соціальних, політичних та інших.

І те, що сьогодні громадяни Російської Федерації на певній території повстали для того, щоб повалити режим Путіна, це власне закономірний розвиток після вторгнення в Україну", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про інцидент у Брянській області РФ: Це терористичний акт. ВIДЕО

На думку Юсова, вся Росія - це штучне утворення, тому не дивно, що подібні "повстання" трапляються. Він прогнозує, що це не перше і не останнє подібне заворушення.

"Враховуючи те, що вся РФ в історичному контексті – це абсолютно штучне утворення, яке підкорило багато територій та поневолило багато народів… Там де тонко – там і порветься", – сказав Юсов.

Представник розвідки вважає, що події в Брянській області - це початок звільнення власної країни і спокутування злочинів РФ і Путіна.

Він вважає, що подібні події зрештою стануть причиною трансформації і демократизації Росії, знищення режиму Путіна і притягненням злочинців до відповідальності.

За словами представника ГУР, наразі росіяни повинні усвідомити, що війна прийшла не лише в будинок кожного українця, а й кожного росіянина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР про події в Брянській області: "Продовження трансформації Росії"

"Те, що ми сьогодні могли побачити - це реальні громадяни РФ, які вирішили боротись з Путіним. Це так само проблема РФ і частина росіян мають право її вирішувати...

Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна", - резюмував він.

Коментуючи появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення" (станом на 19:00 її видалено. – ред.), в якій йшлося про те, що сьогоднішній інцидент "відомий як початок громадянської війни" в РФ, Юсов сказав, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави і режиму російського диктатора Володимира Путіна, пише ЛігаБізнесІнформ.

"Чи буде це громадянською війною – не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання. У нас є завдання звільнити нашу територію. Так чи інакше, це має спричинити трансформацію і демократизацію Росії, знищення режиму Путіна і притягнення злочинців до відповідальності", – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання, що є правдою з озвучених росіянами версій, які суперечили одна одній, Юсов сказав: "Правда те, що Путін бреше, як завжди. А все інше – то така правда, як вош кашляє".

Він наголосив, що росіяни, які розповідають про бойових комарів, розіп’ятих хлопчиків і інші нісенітниці, сьогодні "не змогли зібратись до купи", тому говорили різні версії. Озвучувалась інформація про розстріляні авто із сім’ями, про заручників, дітей та інше.