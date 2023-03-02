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Новини Війна
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ГУР про події в Брянській області: Не громадянська війна, але початок звільнення РФ від режиму

андрій,юсов

На думку представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, події у Брянській області РФ свідчать про те, що росіяни починають боротися з режимом диктатора Володимира Путіна. Юсов прогнозує, що такі "повстання" можуть трапитись ще.

Про це Юсов розповів в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Правда, власне, що повномасштабне вторгнення рашистів і Путіна спричинило поглиблення проблем всередині самої так званої Російській Федерації.

Росія - це нестабільне утворення, всередині якого є величезна кількість складних невирішених питань, протиріч, конфліктів - міжрегіональних, міжетнічних, релігійних, соціальних, політичних та інших.

І те, що сьогодні громадяни Російської Федерації на певній території повстали для того, щоб повалити режим Путіна, це власне закономірний розвиток після вторгнення в Україну", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про інцидент у Брянській області РФ: Це терористичний акт. ВIДЕО

На думку Юсова, вся Росія - це штучне утворення, тому не дивно, що подібні "повстання" трапляються. Він прогнозує, що це не перше і не останнє подібне заворушення.

"Враховуючи те, що вся РФ в історичному контексті – це абсолютно штучне утворення, яке підкорило багато територій та поневолило багато народів… Там де тонко – там і порветься", – сказав Юсов.

Представник розвідки вважає, що події в Брянській області - це початок звільнення власної країни і спокутування злочинів РФ і Путіна.

Він вважає, що подібні події зрештою стануть причиною трансформації і демократизації Росії, знищення режиму Путіна і притягненням злочинців до відповідальності.

За словами представника ГУР, наразі росіяни повинні усвідомити, що війна прийшла не лише в будинок кожного українця, а й кожного росіянина.

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"Те, що ми сьогодні могли побачити - це реальні громадяни РФ, які вирішили боротись з Путіним. Це так само проблема РФ і частина росіян мають право її вирішувати...

Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна", - резюмував він.

Коментуючи появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення" (станом на 19:00 її видалено. – ред.), в якій йшлося про те, що сьогоднішній інцидент "відомий як початок громадянської війни" в РФ, Юсов сказав, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави і режиму російського диктатора Володимира Путіна, пише ЛігаБізнесІнформ.

"Чи буде це громадянською війною – не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання. У нас є завдання звільнити нашу територію. Так чи інакше, це має спричинити трансформацію і демократизацію Росії, знищення режиму Путіна і притягнення злочинців до відповідальності", – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання, що є правдою з озвучених росіянами версій, які суперечили одна одній, Юсов сказав: "Правда те, що Путін бреше, як завжди. А все інше – то така правда, як вош кашляє".

Він наголосив, що росіяни, які розповідають про бойових комарів, розіп’ятих хлопчиків і інші нісенітниці, сьогодні "не змогли зібратись до купи", тому говорили різні версії. Озвучувалась інформація про розстріляні авто із сім’ями, про заручників, дітей та інше.

Автор: 

Брянськ (133) розвідка (3878) росія (65883)


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Топ коментарі
+19
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02.03.2023 21:22
+16
ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

Изо всех сил стараясь не быть назидательным, все-таки повторю сегодня прошлогодний вопрос: дорогие сторонники войны с Украиной, какие у вас были (или, может быть, еще остались) основания полагать, что бомбить Киев и Харьков можно, а вот Москву и Питер почему-то нельзя?

Или в развитие вопроса: вы действительно полагали, что Буча и Ирпень - это норм, а Сушаны и Любечаны будут почему-то всегда жить мирной жизнью?

Я правильно понимаю, что вы до сих пор не видите противоречия в своей логике?

Тогда - риторический вопрос: не идиоты ли вы, дорогие сторонники войны? Преступники - это уж само собой, но не идиоты ли?
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02.03.2023 21:19
+13
Якщо це ваша спецоперація, то вона - незрозуміла. Яка користь Україні з того, що якісь кацапи покошмарили якісь села? Краще б послали людей підірвати ракетний завод, або склад.
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02.03.2023 21:17
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А чого ви їх до нас посилаєте? Не посилайте, і не вб'ємо.
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02.03.2023 21:15 Відповісти
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02.03.2023 21:22 Відповісти
⁉️

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02.03.2023 21:15 Відповісти
Це початок громадянської війни. А нам треба ''полум'я роздмухати''.
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02.03.2023 21:16 Відповісти
Бавовни підкинути👹
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02.03.2023 21:19 Відповісти
І не тільки. Російське суспільство вже починає розжарюватися. Тож і бензину можна підлити. Треба вже вести серйозну підривну роботу
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02.03.2023 21:55 Відповісти
Оте аморфне стадо? Не вірю. Воно швидше згниє, ніж розжариться.
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02.03.2023 22:05 Відповісти
Періодично розжарюється. Жовтнева революція, громадянська війна, ГКЧП, розстріл Білого дома, ну а зарз виросло таке покоління вилупкі8, що вони можуть таке внутрішнє мочилово устоїти, якого ще не було в історії, бо залюбки вони мочать один одного не менш ніж сусідні народи
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02.03.2023 22:09 Відповісти
Е, так це не нинішнє стадо. "А што мі можєм сдєлать? Ми внє палітікі" Просто вівці. Це якщо Кавказ, або Чечня вирішить розжаритися, ото полихне. А теперішніх кацапів рухать - все одно, що мертву тушу пинати. Якщо і підливати бензину, то не в регіонах з амебами-кацапами.
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02.03.2023 22:12 Відповісти
Так і тоди те ще було стадо. Віками жили у кріпацтві та вірили у доброга царя і молилися за нього. Одні питання лише задавали у ХІХ столітті Кто виноват? Что делать? декабристи і всякі герцени тех їх не зрушили. А потім як понеслося - ні з того ні з сього і царську родину перестріляли і по всій Російські імпрерії дику різанину влаштували. Як постає можливість рубати один одного, так у них одразу прокидаються величезні сили, про які ми навіть собі не уявлєямо
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02.03.2023 22:26 Відповісти
Їм великий триггер потрібен. Щось глобальне, типу програшу у Першій світовій. Або повного програшу в Україні. Тоді може бомбанути.
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02.03.2023 22:34 Відповісти
Або накшалт американських санцій проти СРСР, які його розвалили напредодні ГКЧ
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02.03.2023 22:43 Відповісти
Документалку дивилась якось, про те, як оту революцію робили...солдатні й матросні просто проставили стільки водяри, що деякі понажерались до могили..а коли ті, що вижили протверезіли, ніяк не могли збагнути, як таке наворочали...треба скористатись досвідом, вони й самі свого царя на вила піднімуть...заодне свій козирний вислів "Можем повторить" закреплять
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03.03.2023 00:23 Відповісти
Какая граждансая война? Юсов внеадеквате.
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02.03.2023 22:47 Відповісти
Якщо це ваша спецоперація, то вона - незрозуміла. Яка користь Україні з того, що якісь кацапи покошмарили якісь села? Краще б послали людей підірвати ракетний завод, або склад.
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02.03.2023 21:17 Відповісти
Интересно кто это согласовывал?
Не могли же они самовольно такое устроить
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02.03.2023 21:18 Відповісти
В цій ситуації так багато незрозумілого... Яка мета, хто відправив, чому Добровольчий корпус. Чи це ГУР, чи ФСБ таке зробило. Рашисти цілу історію про тероризм вже сплели, і нею скористуються собі на користь.
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02.03.2023 21:21 Відповісти
Так на росії хто не згоден з політикою партії - терористи, екстримісти та фашисти.
А навіщо робити так щоб було зрозуміло? Це не ми! Це народ брянщини хоче провести референдум, все можна придбати в ваєнторзі і тд.)))
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02.03.2023 21:33 Відповісти
Ні, сама мета не зрозуміла. Який нам зиск? Про "повтання проти тиранії *****" у задрипаному селі - це не серйозно. В мережі правда ходить варіант, що Добровольчий корпус просто перебив справжню операцію ФСБ...
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02.03.2023 21:36 Відповісти
В цьому випадку дійсно все вигляда як якас постанова, але й ГУР дало таку не чітку відповідь. Можливо хотіли просто перевірити реакцію чи охорону кордону, а може це дійсно цирк від фсб.
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02.03.2023 21:54 Відповісти
Якщо цікаво, з'явилося інтерв'ю одного із учасників цієї акції
Денис Rex Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=J15I3F9s9ds
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03.03.2023 01:08 Відповісти
От вам і відповідь.
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03.03.2023 05:14 Відповісти
я також вважаю що листівки приклеєні до бутилки горілки з закликами заводи-рабочім і далой куркулів дали б більший результат
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02.03.2023 21:22 Відповісти
Даёшь бнр,

брнр,Купер...
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02.03.2023 21:17 Відповісти
...курнр...
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02.03.2023 21:19 Відповісти
Це стовідсотково внутрішньо расєйський громадянський конфлікт і Україна жодним чином до цього відношення не має бо Україна як суб'єкт міжнародного права поважає теріторіальну цілісність расєйської **********...
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02.03.2023 21:18 Відповісти
там сьогодні кацапи планували щось на зразок інцидентів з підривом будинків в Волгодонську і на Каширському шосе. якби не той Добровольчий корпус, який випередив ту їхню "спецоперацію" на півтори години, то там було би багато крові. і було би багато сюжетів про "распятих мальчіков в трусіках". і про цю заплановану фсбешну провокацію наш ГУР повідомляв ще 23.02.23.
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02.03.2023 21:19 Відповісти
Еслли ето не очередной проект ФСБ, типо аля *Беслан* то кремлевский режим сровняет авиацией и танками ту деревню вместе с *революционерами* и местными жителями на том все и закончится.
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02.03.2023 21:19 Відповісти
Они уже давно ушли

Тихо и спокойно
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02.03.2023 21:22 Відповісти
ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

Изо всех сил стараясь не быть назидательным, все-таки повторю сегодня прошлогодний вопрос: дорогие сторонники войны с Украиной, какие у вас были (или, может быть, еще остались) основания полагать, что бомбить Киев и Харьков можно, а вот Москву и Питер почему-то нельзя?

Или в развитие вопроса: вы действительно полагали, что Буча и Ирпень - это норм, а Сушаны и Любечаны будут почему-то всегда жить мирной жизнью?

Я правильно понимаю, что вы до сих пор не видите противоречия в своей логике?

Тогда - риторический вопрос: не идиоты ли вы, дорогие сторонники войны? Преступники - это уж само собой, но не идиоты ли?
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02.03.2023 21:19 Відповісти
Они- идиоты . А идиотов должны контролировать специально обученные люди - вооруженные психиатры всего мира
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02.03.2023 21:23 Відповісти
Що не день, то ГУР щось коментує чи роздає інтерв'ю. Можливо, варто менше базікати, а мовчки займатися своїми безпосередніми обов'язками? Таке враження, що тільки й шукають нагоду, аби вилізти в ефір та щось прокоментувати.
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02.03.2023 21:23 Відповісти
Коли нєхєр собаці робити, то самі знаєте, шо вона робить. Така сама історія і з ГУР.
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02.03.2023 22:00 Відповісти
так там видео блохер буланов за главного а поставил его челик с квн чего ты ждал???)))
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02.03.2023 22:20 Відповісти
"Мутняк" який із цим "Добровольчим корпусом" так і з цим "інтерв"ю" Суцільний "потік свідомості"
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02.03.2023 21:26 Відповісти
Схоже на те, що це дійсно робота РОА.
"Провокація фсб" - це так собі пояснення. 90% коментаторів на цензорі тулять про "провокацію фсб", але поки що ніхто не може пояснити, нахіба вона була треба?
Щоб путєн "оголосив війну"? А що від цього зміниться на практиці?

А ось якщо це робота РОА під керівництвом ГУР МО, то це реально удар по режиму путлєра.
Уявіть собі, ще рік тому говношенков казав, що всі батальйони націоналістов оточені і знищені під Києвом і Харковим.
А тут куяк, і батальйони націоналістів уже зайшли в *********. І тут кацапчики заочковали: "а що ж це цар нам рік пиндів, що ми вже перемогли?". "А може цар в нас слабкий?".
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02.03.2023 21:44 Відповісти
Одні триндять про "Легион "Свободная Россия" Інші - про "Российский добровольческий корпус" Ще інші - про "РОА" Ви вже в кінці-кінців розберіться - хто ж саме там був і що робив! І чи має якийсь стосунок до цих структур ЗСУ, СБУ, ГУР чи ще хтось з України І чи взагалі має А якщо це не має до нас ніякого стосунку - то хай кацапи між собою й розбираються
А то цілийдень "товчете гімно в ступі" - тільки бризки летять
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02.03.2023 21:54 Відповісти
Назва структури, що здійснила цю операцію, не має принципового значення. РОА - це я умовно так написав.
Головне - психологічний ефект в головах кацапів: великий путлєр, російські спецслужби і армія не можуть захистити пересічного кацапа. Російська влада слабка. "СВО" прийшла до повного фіаско, батальйони укронацистів вже заходять на скрєпную територію.
По суті - з нашої сторони це і є іпсо в її класичному розумінні.
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02.03.2023 22:04 Відповісти
Сонце моє! Коли вчинена якась дія - то її вчиняє конкретна особа чи структура а не гіпотетичні "народні месники" І відповідальність за наслідки цих дій інкримінують конкретним особам Так говорять ще з часів виникнення "римського права" що є основою всього ********* законодавства От я і задав конкретні питання і хочу отримать конкретні відповіді А ти мені тут "мітинговий спіч" підсовуєш!
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02.03.2023 22:10 Відповісти
😆😆😆

"7 вересня, 2022 19:07

https://hromadske.ua/ru/amp/posts/zaluzhnyj-podtverdil-chto-vzryvy-na-aerodrome-saki-v-okkupirovannom-krymu-proizoshli-v-rezultate-raketnyh-udarov-vsu Прочитать материал на русском

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що нещодавні вибухи на аеродромах росіян в окупованому Криму є результатом успішних ракетних ударів Сил оборони."

Через місяць! Через місяць Залужний підтвердив, що у серпні ми нанесли удар по аеродрому в Саках. Ну там де "мамочка, пора ********* из твоего домика"...
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02.03.2023 22:27 Відповісти
"Хто - в ліс - а хто - по дрова!!
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02.03.2023 22:36 Відповісти
чого до дурня доколупався?)
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02.03.2023 23:15 Відповісти
Це Я "доколупався"? Це він на мій коментар приперся і якусь муть гнать почав!
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02.03.2023 23:18 Відповісти
Та яка, нахєр, "роа"? Фсб за один сраний лайк у месенджерах висаджують своім рабам двері у квартирах, мордою у підлогу та набивають ними автозаки, як діжку оселедцями, а Ви: "роа".
То є звичайний цирк від пуйла для міжнародноі спільноти; навіть не для китаю.
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02.03.2023 21:55 Відповісти
Надто оптимістично...
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02.03.2023 21:26 Відповісти
треба отвсейской души допомагати становленню маладиг наротно-демоктратичних утворень
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02.03.2023 21:30 Відповісти
В цій ситуації ,головне щоб це небуло спільної замутки нашої служби самі знаєте якій,та ФСБ.Бо від товарищей,які їдуть кататися на лижах,а потім раптово телепертируються до Оману можна чекати всього.
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02.03.2023 21:33 Відповісти
Какие долбоебы у нас в ГУР!!!!!!Это спектакль от ФСБ.Буданов свою работу сделал,у нас ГУР нету,просто стадо *********,как и везде,куда добрался Ермак и ЗЕ
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02.03.2023 21:38 Відповісти
это всем адекватным уже понятно. Но большинство даунов. таков закон природы
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02.03.2023 22:22 Відповісти
Ага, почали з Хабаровська...
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02.03.2023 21:45 Відповісти
Фантазёры...
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02.03.2023 21:45 Відповісти
Любишь своего фюрера, русский?
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02.03.2023 22:06 Відповісти
Є тимчасовий Буданов, а є український ГУР. Це - різні речі...
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02.03.2023 21:46 Відповісти
как же ****... этот быдланов... шапито тьфу
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02.03.2023 22:23 Відповісти
Щось мені нагадало...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Гливицька провокація
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02.03.2023 22:34 Відповісти
Словом так- один суцільний мутняк !!!
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02.03.2023 22:45 Відповісти
А якщо до цього мутняку причетні зільоні рукавадітєлі, то буде один суцільний піздець...
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02.03.2023 22:46 Відповісти
Ви повинні не балаболити, а патрони туди підкидати. Коли вже ця епоха 3,14здунів скінчиться?
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02.03.2023 23:20 Відповісти
всё идет по плану... а военную форму можно купить в любом военторге....

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03.03.2023 06:54 Відповісти
Швидше всього фсб рф
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03.03.2023 07:29 Відповісти
 
 