ЄС планує виділити 1 млрд євро для виробництва і надання Україні 155-мм снарядів, - The Washington Post

За даними The Washington Post, чиновники Європейського Союзу та країн-членів обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення спільної схеми закупівель для прискорення поставок Україні гаубичних артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами чиновника ЄС, знайомого з проектом, пріоритетом зараз є гарантування швидкої доставки українським збройним силам 155-мм артилерійських снарядів.

ЄС допомагає Україні через свій Європейський фонд миру - фонд, який використовується для відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні. Згідно з останньою пропозицією, країни-члени, які негайно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.

Для фінансування проекту державам-членам потрібно буде використати додатковий мільярд євро після того, як вони вже погодилися в грудні поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткових 3,5 мільярдів.

ЄС також заохочуватиме треті країни приєднатися до фонду, сказав чиновник: "Ми ведемо переговори з норвежцями, можливо, канадці зацікавлені".

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Паралельно Європейське оборонне агентство об'єднає запити держав-членів щодо поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі. За словами чиновника, загалом 12 компаній у дев'яти країнах-членах виробляють 155-мм боєприпаси. Європейська комісія стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, що зробить проект цікавим для них, сказав чиновник.

План обговорять міністри оборони ЄС наступного тижня, перш ніж міністри закордонних справ і оборони розглянуть його на зустрічі 20 березня. Потім лідери ЄС можуть затвердити його під час саміту в Брюсселі 23-24 березня.

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