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ЄС планує виділити 1 млрд євро для виробництва і надання Україні 155-мм снарядів, - The Washington Post

снаряди

За даними The Washington Post, чиновники Європейського Союзу та країн-членів обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення спільної схеми закупівель для прискорення поставок Україні гаубичних артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами чиновника ЄС, знайомого з проектом, пріоритетом зараз є гарантування швидкої доставки українським збройним силам 155-мм артилерійських снарядів.

ЄС допомагає Україні через свій Європейський фонд миру - фонд, який використовується для відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні. Згідно з останньою пропозицією, країни-члени, які негайно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.

Для фінансування проекту державам-членам потрібно буде використати додатковий мільярд євро після того, як вони вже погодилися в грудні поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткових 3,5 мільярдів.

ЄС також заохочуватиме треті країни приєднатися до фонду, сказав чиновник: "Ми ведемо переговори з норвежцями, можливо, канадці зацікавлені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для допомоги Україні, - Шольц

Паралельно Європейське оборонне агентство об'єднає запити держав-членів щодо поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі. За словами чиновника, загалом 12 компаній у дев'яти країнах-членах виробляють 155-мм боєприпаси. Європейська комісія стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, що зробить проект цікавим для них, сказав чиновник.

План обговорять міністри оборони ЄС наступного тижня, перш ніж міністри закордонних справ і оборони розглянуть його на зустрічі 20 березня. Потім лідери ЄС можуть затвердити його під час саміту в Брюсселі 23-24 березня.

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Автор: 

боєприпаси (2291) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+6
Планують розглянути 20 березня. Більше року війни , снаряди треба клепати десятками тисяч щомісяця і накопичувати резерв. Бо з такими темпами в найближчі роки війна може постукати і в ЄС.
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02.03.2023 23:00
+3
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02.03.2023 21:31
+3
Дякую ЄС за допомогу. Д
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02.03.2023 21:44
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02.03.2023 21:31 Відповісти
Дякую ЄС за допомогу. Д
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02.03.2023 21:44 Відповісти
Якщо дійсно хочуть тим, хто негайно надасть снаряди, швидко компенсувати їх ще й з високими сумами відшкодування, то, думаю, охочих не лише допомогти, а ще й заробити на цьому довго шукати не доведеться.
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02.03.2023 21:45 Відповісти
Цигель цигель айлюлю
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02.03.2023 21:53 Відповісти
а де наш патронний завод від пеці та зелі? позорище....
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02.03.2023 22:08 Відповісти
Завидуйте молча,русня!!
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03.03.2023 10:38 Відповісти
Планують розглянути 20 березня. Більше року війни , снаряди треба клепати десятками тисяч щомісяця і накопичувати резерв. Бо з такими темпами в найближчі роки війна може постукати і в ЄС.
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02.03.2023 23:00 Відповісти
Це точно. ДуУже повільно вони чухмаряться.... добре що хочь так.
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03.03.2023 09:52 Відповісти
Это вам не пролежавшие в раше на складе 100 лет, тут каждый снаряд взорвется. Смерть оккупантам!!!
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03.03.2023 10:41 Відповісти
Ще тільки планує...
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03.03.2023 11:38 Відповісти
Але краще не грошима, а обладнанням, а то знаємо ми ці "закупівлі" нашого МО - "золоті" станки у кілограмах...
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03.03.2023 14:14 Відповісти
 
 