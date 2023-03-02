Протягом дня війська РФ обстріляли 10 громад на Сумщині: пошкоджено приватні будинки і високовольтну лінію

Протягом 2 березня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад області: Новослобідської, Хотінської, Білопільської, Великописарівської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, було зафіксовано 177 прильотів − з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

- Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу з 7.45 до 8.15 ранку (9 прильотів) у с. Рожковичі пошкоджено 2 приватні будинки.

- Есманська громада: через обстріл попередньо − зі ствольної артилерії − (4 прильоти о 10.30) пошкоджено ЛЕП та приватні будинки у с. Студенок. Також у с.Уланове в результаті обстрілу РСЗВ о 15.45 відбулося загоряння житлового будинку.

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- Хотінська громада: через обстріл із САУ близько 11.40 (4 прильоти) пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у с. Кіндратівка.

- Зноб-Новгородська громада: внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії поблизу с. Нововасилівка об 11.50 (10 прильотів) пошкоджено високовольтну лінію.

- Новослобідська громада: через обстріл о 13.57 попередньо зі ствольної артилерії у с. Бояро-Лежачі (7 прильотів) пошкоджено 3 приватні будинки.

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