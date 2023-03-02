Суд у Тбілісі відмовив Саакашвілі у відтермінуванні вироку за станом здоров’я

Апеляційний суд у Тбілісі відхилив позов адвоката експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі про відтермінування вироку за станом здоров’я

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новости-Грузия.

Захист намагався оскаржити рішення Тбіліського міського суду від 6 лютого, який залишив Саакашвілі в ув’язненні, визнавши безпідставним позов про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Апеляційний суд, своєю чергою, не знайшов правових підстав для задоволення скарг адвокатів на це рішення.

Таким чином, рішення Тбіліського міського суду залишається в силі без змін.

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Своєю чергою захист Саакашвілі звертає увагу, що Апеляційний суд ухвалив рішення відхилити скаргу без слухань сторін, лише на підставі матеріалів справи.