Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас. Допомога від партнерів є ключовою
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що терміни закінчення війни залежать не тільки України, а й від західної допомоги.
Про це заявив Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У Данілова запитали, коли може закінчитися війна.
"Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас.
Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року із березнем 2023 року - це уже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів.
Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть і все буде добре. Питання тільки часу", - відповів Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, нічого вічного немає...
І війна колись закінчиться.
(А. Лінкольн.)
бо ми ж лиш на партнерів надіємося
а за 30 чи 50 млрд краще ще кілька доріг постелимо
і саме там де орки будуть наступати