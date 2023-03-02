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Новини Війна
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Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас. Допомога від партнерів є ключовою

олексій,данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що терміни закінчення війни залежать не тільки України, а й від західної допомоги.

Про це заявив Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Данілова запитали, коли може закінчитися війна.

"Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас.

Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року із березнем 2023 року - це уже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів.

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Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть і все буде добре. Питання тільки часу", - відповів Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+13
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02.03.2023 23:20
+10
На жаль, завершення війни залежить ще і від клоунів при владі до яких відноситься і цей пан.
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02.03.2023 23:17
+7
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02.03.2023 23:38
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"nepobedimost' zaklu4ena v nas, a pobeda - v protivnike" (c) Sun'-Czy
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02.03.2023 23:11 Відповісти
На жаль, завершення війни залежить ще і від клоунів при владі до яких відноситься і цей пан.
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02.03.2023 23:17 Відповісти
От них зависло чтобы не было такой большой войны. Но они все просрали погнавшись за баблом в кармане.
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02.03.2023 23:44 Відповісти
Питання тільки часу", - відповів Данілов Джерело:

Так, нічого вічного немає...
І війна колись закінчиться.
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02.03.2023 23:18 Відповісти
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02.03.2023 23:20 Відповісти
«Краще бути тихим і виглядати дурним, ніж відкривати рот і розвіяти сумніви.»
(А. Лінкольн.)
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02.03.2023 23:21 Відповісти
то хай очкаста **** подає законопроєкт про надання грошей на бпла не в кінці березня а на початкучервня
бо ми ж лиш на партнерів надіємося
а за 30 чи 50 млрд краще ще кілька доріг постелимо
і саме там де орки будуть наступати
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02.03.2023 23:23 Відповісти
А я зробив висновок з прессконференції,що все залежить від "Наполєона".
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02.03.2023 23:26 Відповісти
Я вообще боюсь предсатавить, что бы было со страной если бы в 19 не сошлись звезды и не был выбран найвеличнейший лидер современности..
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02.03.2023 23:30 Відповісти
Та да. Сколько сотен тысяч наших людей остались бы живы.
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02.03.2023 23:43 Відповісти
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02.03.2023 23:38 Відповісти
Логічно, лише не зрозуміло чому Данилов як і Зеленський, уникає відповідей щодо баканова та розмінування Чонгару.
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02.03.2023 23:45 Відповісти
Це мабуть тільки вам не зрозуміло...
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03.03.2023 00:37 Відповісти
Ключевой є довіра народу цій владі !
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03.03.2023 06:15 Відповісти
 
 