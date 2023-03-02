Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас. Допомога від партнерів є ключовою

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що терміни закінчення війни залежать не тільки України, а й від західної допомоги.

Про це заявив Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Данілова запитали, коли може закінчитися війна.

"Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас.

Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року із березнем 2023 року - це уже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів.

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Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть і все буде добре. Питання тільки часу", - відповів Данілов.