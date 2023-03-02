Данілов, коментуючи події в Брянській області, нагадав Путіну про "воєнторги" в Криму: Тепер вони активно запрацюють в Росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав про слова російського диктатора Володимира Путіна на початку російсько-української війни у 2014 році, що в Криму нібито немає російських військових, а форму та інше "можна купити у будь-якому воєнторгу".

В ефірі телемарафону Данілов спрогнозував, що тепер "воєнторги" запрацюють в РФ, зокрема найближчим часом – на Кавказі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи сьогоднішні події під Брянськом і можливі подальші подібні інциденти, Данілов наголосив, що мережа воєнторгів дуже розвинена на території РФ, тому "ми будемо бачити найближчим часом дуже багато розмаїття використання продукції воєнторгів".

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"Побачите, це буде лавина, яку зупинити буде неможливо <…> Найближчим часом воєнторг буде обов’язково знаходитись на Кавказі. Філій воєнторгів там буде дуже багато: вони будуть в Чечні, Ічкерії, Дагестані, Інгушетії… І те, що Путін скасував візит десь в ті райони, – це переляк від того, що там могли відбутися дії, пов’язані з російськими воєнторгами", – сказав Данілов.

Він також висловив упевненість в тому, що розпад Росії неминучий, і це відбудеться "за нашого життя".