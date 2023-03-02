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Новини Війна
15 303 20

Данілов, коментуючи події в Брянській області, нагадав Путіну про "воєнторги" в Криму: Тепер вони активно запрацюють в Росії

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав про слова російського диктатора Володимира Путіна на початку російсько-української війни у 2014 році, що в Криму нібито немає російських військових, а форму та інше "можна купити у будь-якому воєнторгу".

В ефірі телемарафону Данілов спрогнозував, що тепер "воєнторги" запрацюють в РФ, зокрема найближчим часом – на Кавказі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи сьогоднішні події під Брянськом і можливі подальші подібні інциденти, Данілов наголосив, що мережа воєнторгів дуже розвинена на території РФ, тому "ми будемо бачити найближчим часом дуже багато розмаїття використання продукції воєнторгів".

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"Побачите, це буде лавина, яку зупинити буде неможливо <…> Найближчим часом воєнторг буде обов’язково знаходитись на Кавказі. Філій воєнторгів там буде дуже багато: вони будуть в Чечні, Ічкерії, Дагестані, Інгушетії… І те, що Путін скасував візит десь в ті райони, – це переляк від того, що там могли відбутися дії, пов’язані з російськими воєнторгами", – сказав Данілов.

Він також висловив упевненість в тому, що розпад Росії неминучий, і це відбудеться "за нашого життя".

Автор: 

Брянськ (133) Данілов Олексій (1259) путін володимир (24077) росія (65883)


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Топ коментарі
+38
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02.03.2023 23:21
+27
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03.03.2023 00:07
+18
Я взагалі не розумію які претензії можуть бути до України.

Це ж Московія воює з своїм народом - тупо громадянська війна. Народом який просто вирішив що годі терпіти ці золоті унітази, золоті вантузи, дачі в Геленджику, яхти по пару мільярдів доларів за штуку, та квартири єдиноросів які використовуються під склади для золота і доларів.

І навіть зброю для цих ополченців дістати простіше простого враховуючи втрати рф і те що на фронт мобілізували навіть охорону мобільних пускових РВСН. А тому нічого не очікуваного в тому що скоро народ росії почне оголошувати свою незалежність від москви та робитиме народні республіки.

Долой гніт Кремля! Свободу БНР та іншим народним республікам рф!
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02.03.2023 23:42
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02.03.2023 23:20 Відповісти
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02.03.2023 23:21 Відповісти
А щто случілося "А нас то за щто?!"©
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03.03.2023 00:09 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/1794269444290203/?s=single_unit&__cft__[0]=AZVRcJRmnZX4XYNlR5jo-fxpaPZ931_URbDPOXfhKS6h7Ai_38tt-V_afG7u5kox_9E26wJKblsm7qZPoAILaX10-ajesRQFOyeYejeLo2Ln7D97-I3VnPSK5ArvfZpUPGsf0aGWOGWmQVahZm6RMam89N7wIav5YKBJh8hxg4PBd3AkMrWOqY4VCoDjP2hd-C8p8dZX-vm8meGNQ8f9aSUc4RquAZwjxw-jzZANNbDDfA&__tn__=H-R Отакі прильоти повинні бути на брянщині!
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02.03.2023 23:32 Відповісти
Я взагалі не розумію які претензії можуть бути до України.

Це ж Московія воює з своїм народом - тупо громадянська війна. Народом який просто вирішив що годі терпіти ці золоті унітази, золоті вантузи, дачі в Геленджику, яхти по пару мільярдів доларів за штуку, та квартири єдиноросів які використовуються під склади для золота і доларів.

І навіть зброю для цих ополченців дістати простіше простого враховуючи втрати рф і те що на фронт мобілізували навіть охорону мобільних пускових РВСН. А тому нічого не очікуваного в тому що скоро народ росії почне оголошувати свою незалежність від москви та робитиме народні республіки.

Долой гніт Кремля! Свободу БНР та іншим народним республікам рф!
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02.03.2023 23:42 Відповісти
Є ще один неврахований фактор в армії **********. Це прапорщики. Вони здатні розпродати все що завгодно з військових складів аби сидіти біля своєї баби, а не гинути мясом в Україні...
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02.03.2023 23:44 Відповісти
..бо в армії рашестану все належить саме прапорщикам
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03.03.2023 12:36 Відповісти
У рашистів однак закінчується все - продукти, медикаменти. ПММ, бюджет, значить треба наситити зброєю систему военторгів по всьому мордору і хай добувають необхідне у боях. Там захоплять аптеку, там АЗС, а десь овочевий магазин чи склад з зброею. Це вже як складеться військова удача.
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02.03.2023 23:47 Відповісти
А ви думали нахуа, газмяс и т.д. зробили собі ПВК, щоб майно захистити а по можливості і чиєсь віджати, коли почнеться.
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02.03.2023 23:59 Відповісти
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03.03.2023 00:07 Відповісти
Кривавий пастор в'їзжає у Брянську народну республіку ? Роки ідуть але звички ті самі.
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03.03.2023 00:26 Відповісти
Для Путина помешанного на безопасности это страшный сон....каждый долетевший дрон,каждый такой случай у него микроинсульт....
Чувак на встречах сидит за 15 метровым столом шо с ним будет когда узнает шо в Москве дрон атаковал какое нибцдь здание ФСБ....
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03.03.2023 00:20 Відповісти
Четвертий чемодан придбає
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03.03.2023 00:57 Відповісти
Добра відповідь путлеру. Не додати не відняти.
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03.03.2023 01:14 Відповісти
всё идет по плану... а военную форму можно купить в любом военторге....

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03.03.2023 04:52 Відповісти
А обов'язково було так товсто? Чи зайвий піар - наше все?
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03.03.2023 05:37 Відповісти
Пане Данілов, Чечня та Ічкерія - це одне й те ж!
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03.03.2023 07:44 Відповісти
ну, я б сказав, що це типу "малоросія" і "україна" - для когось одне і те ж, а для когось принципово різні поняття.
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03.03.2023 08:04 Відповісти
Не уместное сравнение, так как военторги в Крыму - рука Кремля направленная против Украины, а произошедшее в Брянской области это фейк сделаный Кремлём для поднятия боевого духа , мобилизации , выставить Украину в негативном свете, оправдания войны.
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03.03.2023 09:11 Відповісти
 
 