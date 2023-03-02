Данілов, коментуючи події в Брянській області, нагадав Путіну про "воєнторги" в Криму: Тепер вони активно запрацюють в Росії
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав про слова російського диктатора Володимира Путіна на початку російсько-української війни у 2014 році, що в Криму нібито немає російських військових, а форму та інше "можна купити у будь-якому воєнторгу".
В ефірі телемарафону Данілов спрогнозував, що тепер "воєнторги" запрацюють в РФ, зокрема найближчим часом – на Кавказі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Коментуючи сьогоднішні події під Брянськом і можливі подальші подібні інциденти, Данілов наголосив, що мережа воєнторгів дуже розвинена на території РФ, тому "ми будемо бачити найближчим часом дуже багато розмаїття використання продукції воєнторгів".
"Побачите, це буде лавина, яку зупинити буде неможливо <…> Найближчим часом воєнторг буде обов’язково знаходитись на Кавказі. Філій воєнторгів там буде дуже багато: вони будуть в Чечні, Ічкерії, Дагестані, Інгушетії… І те, що Путін скасував візит десь в ті райони, – це переляк від того, що там могли відбутися дії, пов’язані з російськими воєнторгами", – сказав Данілов.
Він також висловив упевненість в тому, що розпад Росії неминучий, і це відбудеться "за нашого життя".
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Це ж Московія воює з своїм народом - тупо громадянська війна. Народом який просто вирішив що годі терпіти ці золоті унітази, золоті вантузи, дачі в Геленджику, яхти по пару мільярдів доларів за штуку, та квартири єдиноросів які використовуються під склади для золота і доларів.
І навіть зброю для цих ополченців дістати простіше простого враховуючи втрати рф і те що на фронт мобілізували навіть охорону мобільних пускових РВСН. А тому нічого не очікуваного в тому що скоро народ росії почне оголошувати свою незалежність від москви та робитиме народні республіки.
Долой гніт Кремля! Свободу БНР та іншим народним республікам рф!
Чувак на встречах сидит за 15 метровым столом шо с ним будет когда узнает шо в Москве дрон атаковал какое нибцдь здание ФСБ....