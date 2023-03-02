Пентагон про закиди Москви про нібито причетність США до ударів по Росії: "Нісенітниця"
У Вашингтоні назвали нісенітницею закиди Москви, ніби Сполучені Штати забезпечують Україну розвідданими для ударів по об’єктах на території Росії.
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Можу однозначно сказати: думка про те, що США надають розвідувальні дані чи інформацію українцям, аби вони цілили по об’єктах у Росії, є нісенітницею", - наголосив представник оборонного відомства.
Він підкреслив, що США не воюють з росіянами і не прагнуть цієї війни.
"Ми зосереджені виключно на підтримці України, щоб вона могла захистити себе. І це те, що ми будемо робити далі", - зазначив генерал.
Крім того, Райдер наголосив, що американська сторона регулярно консультується з українцями щодо належного застосування озброєння, яке надають США.
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То просто оті наші "лабораторниє птіци і комари" назад з "баєвого заданія" повернулись і нам розказали де там, шо там і за якою саме купою гівна заховано...
Шо Ха-Ха?
Я серйозно!
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