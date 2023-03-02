УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13939 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 986 19

Пентагон про закиди Москви про нібито причетність США до ударів по Росії: "Нісенітниця"

пентагон

У Вашингтоні назвали нісенітницею закиди Москви, ніби Сполучені Штати забезпечують Україну розвідданими для ударів по об’єктах на території Росії.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Можу однозначно сказати: думка про те, що США надають розвідувальні дані чи інформацію українцям, аби вони цілили по об’єктах у Росії, є нісенітницею", - наголосив представник оборонного відомства.

Він підкреслив, що США не воюють з росіянами і не прагнуть цієї війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Підмосков’я повідомляють про вибух біля Коломни. ВIДЕО

"Ми зосереджені виключно на підтримці України, щоб вона могла захистити себе. І це те, що ми будемо робити далі", - зазначив генерал.

Крім того, Райдер наголосив, що американська сторона регулярно консультується з українцями щодо належного застосування озброєння, яке надають США.

Автор: 

Пентагон (1435) росія (65883) США (23310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
02.03.2023 23:45
+12
"Нас там нет"(с)
показати весь коментар
02.03.2023 23:39
+12
В цю гру можно грати і вдвох, і втрьох ))
показати весь коментар
02.03.2023 23:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нас там нет"(с)
показати весь коментар
02.03.2023 23:39 Відповісти
В цю гру можно грати і вдвох, і втрьох ))
показати весь коментар
02.03.2023 23:46 Відповісти
Якась НіТеНісетниця... Вже аж від 2014 року в них там і негри на танках ЗСУ під банджо ( ..що є не природнє для них), вони ж разом з бєндєравцамі вісім років " дамбілі бамбас"... як вже дістала ота наволоч з їхніьою одвічною голодранською вимогою "все наше, або ******* всім".....
показати весь коментар
03.03.2023 00:41 Відповісти
типа того, что если мы по-взрослому в*бали, мало бы никому не показалось
показати весь коментар
02.03.2023 23:44 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 23:45 Відповісти
США повинні розуміти,що для кацапів вони завжди і у всьому винні. Навіть тоді,коли кормили болотяних дикунів "ніжками Буша".
показати весь коментар
02.03.2023 23:48 Відповісти
Цапам так би хотілось, щоб НАТО на них хоч якось напало,,, що б тоді казати, що вони НАТО програли, а не Україні
показати весь коментар
03.03.2023 00:31 Відповісти
Ну то нехай вже нападають. Швидше б х~ли програли.
показати весь коментар
03.03.2023 06:53 Відповісти
Хай в бульбопюрера спитають, кому він карту продав.
показати весь коментар
02.03.2023 23:53 Відповісти
Кацапи, харош чіплятись до людей!
То просто оті наші "лабораторниє птіци і комари" назад з "баєвого заданія" повернулись і нам розказали де там, шо там і за якою саме купою гівна заховано...
Шо Ха-Ха?
Я серйозно!
показати весь коментар
02.03.2023 23:58 Відповісти

"Никто не запретит нам жрать говно! И не поднимет с колен!" ©
показати весь коментар
03.03.2023 00:17 Відповісти
Не розумію навіщо взагалі реагувати? це все робиться для того що б американці виправдовувалися та зменшили підтримку зброєю Україні.Крім того,оце останнє речення "про належне застосування"доводить те що США ведуться на таке і тим самим створює враження недовіри українцям.
показати весь коментар
02.03.2023 23:58 Відповісти
Тут треба було відповісти словами Коня лаврова: "Где ваши доказательства?" або, ще краще, - "Дебильі, ***!"
показати весь коментар
03.03.2023 00:22 Відповісти
Якби США давали точні координати, то дрони б били в яблучко. А так падають де попало, але терріторію мордору охоплюють. В перспективі рой дронів на кожне рашистське місто, куди збитий з боезапасом по 75-100 кг бойової ваги і буде падати. Ми не винні - це мордорське ППО, США теж не при справах, бо це не їх дрони і розвідданні не їх.
показати весь коментар
03.03.2023 00:24 Відповісти
нужно просто послать орков науй, а не оправдываться...
показати весь коментар
03.03.2023 00:52 Відповісти
А вот сказали бы: да, мы передаём данные и может впендюрить и шо? И сразу бы кацапы хвосты поджали и начали бы оправдаться. А так будут продолжать наглеть.
показати весь коментар
03.03.2023 01:17 Відповісти
США даже предупреждали Герасимова об ударе ВСУ. Что бы не спрашивать разрешения, надо все иметь свое. Раз ты дебил и у тебя к примеру, нет ни одного государственного завода по серийному производству беспилотников с 2014 года, то конечно спрашивай разрешения, как школьник.
показати весь коментар
03.03.2023 06:27 Відповісти
Это не мы и не они, не нас, не их там нет. Наверное это шахтори и трактористи в отпуске бушуют!
показати весь коментар
03.03.2023 07:07 Відповісти
Разведданые со спутников продаются в любых сельских ""культтоварах".
В отделе "Разное".
показати весь коментар
03.03.2023 08:59 Відповісти
 
 