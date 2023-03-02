Пентагон про закиди Москви про нібито причетність США до ударів по Росії: "Нісенітниця"

У Вашингтоні назвали нісенітницею закиди Москви, ніби Сполучені Штати забезпечують Україну розвідданими для ударів по об’єктах на території Росії.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Можу однозначно сказати: думка про те, що США надають розвідувальні дані чи інформацію українцям, аби вони цілили по об’єктах у Росії, є нісенітницею", - наголосив представник оборонного відомства.

Він підкреслив, що США не воюють з росіянами і не прагнуть цієї війни.

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"Ми зосереджені виключно на підтримці України, щоб вона могла захистити себе. І це те, що ми будемо робити далі", - зазначив генерал.

Крім того, Райдер наголосив, що американська сторона регулярно консультується з українцями щодо належного застосування озброєння, яке надають США.