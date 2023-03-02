Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: "1 до 7 на нашу користь"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Про це розповів Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми сьогодні (2 березня. - Ред.) на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута.

Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо.

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І ось цей скажімо так перерахунок – 1 до 7 на нашу користь", - заявив Данілов.