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Новини Війна
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Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: "1 до 7 на нашу користь"

олексій,данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Про це розповів Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми сьогодні (2 березня. - Ред.) на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута.

Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо.

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І ось цей скажімо так перерахунок – 1 до 7 на нашу користь", - заявив Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+25
Гнида. Він що, в ігри грається? Зовсім береги втратили від безкарності. Відірвані від реальних проблем українців. Живуть-жиріють на війні.
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03.03.2023 00:20
+23
Все розумію, війна, але це ж не шахи, а люди.
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03.03.2023 00:00
+20
"1 до 7 на нашу користь" - так сформулювати свою думку могла лише кончена потвора. Хай би краще йшов у спортивні коментатори. Можу собі лише уявити реакцію, як би воно таке бовкнуло перед рідними загиблих...
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03.03.2023 00:41
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Все розумію, війна, але це ж не шахи, а люди.
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03.03.2023 00:00 Відповісти
даже если цинично допустить сравнение со спортом (а спортсмены иногда тоже гибнут на соревнованиях), то счет должен быть как 8 февраля 2018 года под Хишамом в Сирии
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03.03.2023 09:57 Відповісти
Війна це не тільки втрати безпосередньо військових.Нехай пан Данілов озвучить цифру скільки країна взагалі втратила населення то співвідношення буде інше,але про таке ж не говорять.
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03.03.2023 00:04 Відповісти
І не бойові втрати..коли люди гинуть від загострення хвороб, або інфарктів/інсультів, несвоєчасної допомоги через бойові дії.
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03.03.2023 00:14 Відповісти
А це взагалі нікому не відома інформація
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03.03.2023 00:38 Відповісти
Здаватися зібралися? До чого хилите?
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03.03.2023 01:17 Відповісти
війна на нашій території а локальні втрати ворога якщо рахувати загалом все одно будуть менші,біль війни повинні відчути великі російські мегаполіси, а поки що західні країни навіть посольства у москві не зачиняють..
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03.03.2023 01:42 Відповісти
Згоден. Але для цього треба робити якісь речі. Скиглити на форумах це не вихід. Нам треба позитив і дії. Тільки тоді ми отримаємо перемогу. Досить вже включати маленького українця. Ми воїни і переможці.
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03.03.2023 07:22 Відповісти
ні - це Люди і орки
і, нажаль, сенс війни - чим менше віддати Людей і чим більше забрати орків
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03.03.2023 00:06 Відповісти
я боюсь спросить, это значит что наших там гибнет около 100 человек каждый день?!
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03.03.2023 00:09 Відповісти
ну да,посмотри мадяра,говорят рота в день минимум.но 1 даже к 5 єто норм рразмен,отойдем с бахмута со временем такие же потери будут у краматорска или славянска....так шо таке.
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03.03.2023 00:12 Відповісти
А ти б хотів би стати частиною того розміру, чи своя дупа дорожче за все на світі?
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03.03.2023 01:07 Відповісти
Твої пропозиції? Відступати до Польщі?
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03.03.2023 01:15 Відповісти
на твоє запитання лише одна відповідь - треба було опівдні 24.02.2022р. заявити про повну капітуляцію, "перестати стріляти" і тоді би все було гаразд, без даремних жертв, без буч та бородянок.
Привезли би з Ростову "легітимного", була би Білорусь №2 тільки мабудь трохи гірше
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03.03.2023 09:33 Відповісти
З чого ти вирішив шо орки втрачають 700 людей? Це може бути і 300 і 200 і 400 людей.
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03.03.2023 00:17 Відповісти
та писали що близько 500 мінімум...
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03.03.2023 00:19 Відповісти
Це по всій лінії фронту. Тут питання чи це виключно убиті чи ще й поранені. Чув що Мадяр казав що ми роту втрачаємо в Бахмуті кожен день. Але це мабуть разом із пораненими. Взагалі по моїй області 3-4 некролога стабільно приходить кожен день. Якшо помножити на 20 областей то виходить близько до 100 убитих кожен день ми втрачаємо по всій лінії фронту. Але в самому Бахмуті думаю менше.
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03.03.2023 00:28 Відповісти
А чого боятися? Саме так, біля ста...Повноцінна піхотна рота...
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03.03.2023 07:49 Відповісти
чого боятися? 100 в день, 3000 в месяц, 36 тыс погибших в год, и это только Бахмут??!
чого боятися???? с Бахмута не боитесь?!
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03.03.2023 19:56 Відповісти
Якесь кончене..

Ну так, не його ж рідні...краще б у Боневтіка мівінки попросив пожувати, ніж таке ляпати..
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03.03.2023 00:12 Відповісти
Зацените как дрон кошмарит орков
https://www.youtube.com/watch?v=u-vmaOtXv40
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03.03.2023 00:17 Відповісти
Гнида. Він що, в ігри грається? Зовсім береги втратили від безкарності. Відірвані від реальних проблем українців. Живуть-жиріють на війні.
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03.03.2023 00:20 Відповісти
зараз головна тактична мета - це зменшити кількісну перевагу ворога
і як по Вашому оцінити чи ми успішно рухаємося до цієї мети ? (без понтів і емоцій)
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03.03.2023 00:31 Відповісти
В Україні 16-18 млн. населення, у кацапів 80 млн., у нас перших люди закінчаться.
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03.03.2023 06:39 Відповісти
Я про подачу інформації. Про асоціації, які виникли у голові ветеринара Данілова. Це для нього щось далеке, не емоційне. Бо не його. Його вивезене з України. В Маямі воює. А тут болить за кожне втрачене українське життя! Навіки втрачене. Не буде більше продовження роду, діти сироти, та багато і багато втраченого! Нормальну подачу бачу так: На превеликий жаль, в нас теж великі втрати. Хоча і набагато менше ніж у кацапів, але втрати є. І ми це пам'ятаємо, і молимось за кожного померлого героя.
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03.03.2023 11:54 Відповісти
"1 до 7 на нашу користь" - так сформулювати свою думку могла лише кончена потвора. Хай би краще йшов у спортивні коментатори. Можу собі лише уявити реакцію, як би воно таке бовкнуло перед рідними загиблих...
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03.03.2023 00:41 Відповісти
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03.03.2023 08:50 Відповісти
Клас. Як про футбол. Все в кращих традиціях зебілів. Цинізм не залишив місця для моралі.
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03.03.2023 00:45 Відповісти
Міняю десять зелених макак на одного кота, а за єнота дам з півсотні
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03.03.2023 01:08 Відповісти
Для ЗЕ-виродків наші загиблі хлопці та дівчата на фронті - щось на кшталт рахунку в футболі тіпа 1 - 7 "в нашу пользу"... ці мерЗЕнні організми, все це аморальне сміття, яке волею "мудрава народа", у 2019 чкурнуло "із грязі в князі", має бути покаране за свою тупість, продажність та пихатість... І "найвеличніший лідОр" і дЄрьмак і "той хто в чьорной рубахє" давав сигнали, вся ця ЗЕ-погань має відповісти за злочини проти України та її народа!!!
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03.03.2023 01:15 Відповісти
"І ось цей скажімо так перерахунок - 1 до 7 на нашу користь", - заявив Данілов.
Це знущання з народу. У нього не війна, а хокейний матч.
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03.03.2023 02:26 Відповісти
🤮🤮🤮
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03.03.2023 05:35 Відповісти
А що там з 24 бригадою хто знає?
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03.03.2023 05:48 Відповісти
Це та яка в окруженії під Попасной попала, кажуть дуже попала, дуже, але ці екпердам вірить нільзя, є інформація що нема там ніяках 1 к 7, 1 к 3 , це буде , а так і цього нема
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03.03.2023 06:02 Відповісти
Данілову вірити себе не поважати !
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03.03.2023 06:13 Відповісти
Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: "1 до 7 на нашу користь"

У довпойопа данілова у сім'ї 4 кобєлєй призовного віку: син і зяті. Зараз всі вони за кордоном. Я б подивився на риторику данілова, коли б троє із його сім'ї були вбиті на фронті. Чи хотілось би йому тоді розказувати про "1 до 7 на нашу користь"
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03.03.2023 06:47 Відповісти
Зоотехнік кончений! Ти ще скажи,що гра в одні ворота! Тварюка!
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03.03.2023 07:17 Відповісти
шось забагато на новину набІгло "добрих" засланців та корисних ідіотів у колгосп "за мир з людожером" ..(
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03.03.2023 07:30 Відповісти
редчайшая ветеринарная тварь! как оно ходит по этой Земле?
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03.03.2023 08:29 Відповісти
albano miner , да ні усе добре, тільки нам корисним ідіотам ,дуже цікаво, на яких фронтах воюють, діти, наших можновладців. Кравчуки , Ахметови , Кучмовци та таке інше. Я вже не кажу за 95-й квартал . Як в том анекдоте, про Савок.
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03.03.2023 09:02 Відповісти
Ми втрачаємо Людей, вони утилізують біосміття. Тут навіть 1:1000 не потішить.
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03.03.2023 09:07 Відповісти
 
 