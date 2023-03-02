Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: "1 до 7 на нашу користь"
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
Про це розповів Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми сьогодні (2 березня. - Ред.) на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута.
Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо.
І ось цей скажімо так перерахунок – 1 до 7 на нашу користь", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+25 CrossFirenko
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+23 IgorYakovlevich
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+20 Sashko Poweroid #551165
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і, нажаль, сенс війни - чим менше віддати Людей і чим більше забрати орків
Привезли би з Ростову "легітимного", була би Білорусь №2 тільки мабудь трохи гірше
чого боятися???? с Бахмута не боитесь?!
Ну так, не його ж рідні...краще б у Боневтіка мівінки попросив пожувати, ніж таке ляпати..
https://www.youtube.com/watch?v=u-vmaOtXv40
і як по Вашому оцінити чи ми успішно рухаємося до цієї мети ? (без понтів і емоцій)
Це знущання з народу. У нього не війна, а хокейний матч.
У довпойопа данілова у сім'ї 4 кобєлєй призовного віку: син і зяті. Зараз всі вони за кордоном. Я б подивився на риторику данілова, коли б троє із його сім'ї були вбиті на фронті. Чи хотілось би йому тоді розказувати про "1 до 7 на нашу користь"