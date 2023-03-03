Ситуація в Бахмуті залишається дуже мінливою, - Пентагон
Міністерство оборони США оцінює бої навколо Бахмута як "інтенсивні" та вважає ситуацію в цьому районі "мінливою".
Про це сказав на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої поблизу Бахмута. російські війська та найманці ПВК "Вагнер" продовжують атакувати район, а українські сили утримують лінію оборони", - зазначив представник Пентагону.
За словами Райдера, ситуація "залишається дуже мінливою", і США уважно стежать за нею.
Генерал також зазначив, що Сполучені Штати підтримують тісний контакт з українською стороною задля забезпечення ЗСУ всім необхідним озброєнням.
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