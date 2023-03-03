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Новини Війна
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Ситуація в Бахмуті залишається дуже мінливою, - Пентагон

бахмут

Міністерство оборони США оцінює бої навколо Бахмута як "інтенсивні" та вважає ситуацію в цьому районі "мінливою".

Про це сказав на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої поблизу Бахмута. російські війська та найманці ПВК "Вагнер" продовжують атакувати район, а українські сили утримують лінію оборони", - зазначив представник Пентагону.

За словами Райдера, ситуація "залишається дуже мінливою", і США уважно стежать за нею.

Генерал також зазначив, що Сполучені Штати підтримують тісний контакт з українською стороною задля забезпечення ЗСУ всім необхідним озброєнням.

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Автор: 

Пентагон (1435) Бахмут (1562)


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і це все щоб старий дід не поїхав в Гаагу ,хоче в своєму рідному погребі померти
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03.03.2023 00:51 Відповісти
Схиляю голову перед героїзмом наших хлопців. Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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03.03.2023 01:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oJQaY61gUYk СЕРЖАНТ ВСУ показал обстановку в Бахмуте: утро начинается с Градов, россияне берегут только спецназ
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03.03.2023 01:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IMLBhxhXIoE «Це найважчий місяць для нас» - на позиціях 93 бригади в Бахмуті
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03.03.2023 03:03 Відповісти
Бахмут та один з його польових госпіталів. Медики розповідають, що до повномасштабного вторгнення у госпіталі було 50-60 поранених за 9 місяців чергування, а зараз інколи буває більше ніж 60 поранених за один день
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03.03.2023 05:08 Відповісти
А Пригожин фоткає гори трупів за один день
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03.03.2023 07:00 Відповісти
60 поранених за один день в одному з польових шпіталів Бахмуту - співвідношення кількості поранених до кількості вбитих знаєте?
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03.03.2023 08:17 Відповісти
1 до 3, як правило...
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03.03.2023 08:57 Відповісти
Як же мягко він висловився про те пекло, що там зараз має місце...
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03.03.2023 08:56 Відповісти
 
 