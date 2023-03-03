Новий пакет допомоги від США на 400 млн дол. міститиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley, - Reuters

За даними Reuters, черговий пакет військової допомоги США Україні оцінюється у 400 млн доларів, до нього увійдуть здебільшого боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомили джерела, пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мостоукладачі для броньованих машин.

Обладнання фінансуватиметься шляхом президентських повноважень, у рамках яких Джо Байден може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра буде оголошено про новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім