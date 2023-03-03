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Новий пакет допомоги від США на 400 млн дол. міститиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley, - Reuters

bradley

За даними Reuters, черговий пакет військової допомоги США Україні оцінюється у 400 млн доларів, до нього увійдуть здебільшого боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомили джерела, пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мостоукладачі для броньованих машин.

Обладнання фінансуватиметься шляхом президентських повноважень, у рамках яких Джо Байден може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра буде оголошено про новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

Автор: 

боєприпаси (2291) зброя (7520) США (23310)


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Топ коментарі
+42
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03.03.2023 01:50
+39
Вірно. Як би не Зеленськи, може і допомоги не треба було.
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03.03.2023 04:22
+20
Дякуємо США за допомогу України.
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03.03.2023 03:33
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03.03.2023 01:50 Відповісти
Новый неплохой пакет помощи и казалось бы причём тут Зеленский? Верно?
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03.03.2023 02:53 Відповісти
Вірно. Як би не Зеленськи, може і допомоги не треба було.
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03.03.2023 04:22 Відповісти
Ага, когда ваши "овощи", "барИги" и прочая шайка-лейка распродавали вооружение и Украину оптом и в розницу, ваш Зеленський ешё под стол пешком ходил. Так что не надо киз..деть, умник.
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03.03.2023 06:36 Відповісти
Якщо би не ваші миротворці Обами і зрадники-шпіони Трампи не були у владі, може і мордор би голову не підняв ...
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03.03.2023 08:03 Відповісти
***.ь! Все вокруг виноваты, а вы, такие белые, пушистые и все вам всё должны! За кораблём!
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03.03.2023 08:21 Відповісти
Помиляєтесь, ми нікого навколо не звинувачували, ми звинувачуємо свою владу в її гріхах (бездіяльність, пособництво агресору, корупція та т.і.). А Ви в свою чергу сидячи не в Україні звинувачуєте наших політиків. І тільки тому я вказав Вам на Ваші внутрішні чвари ...
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03.03.2023 08:48 Відповісти
Згоден, але: "миротворці Обами і зрадники-шпіони Трампи" це що було?
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03.03.2023 08:58 Відповісти
Хто був президент США коли кацапи заходили їз зброєю до українського ?
Обама https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 - https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017
Трамп https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 - https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021
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03.03.2023 15:22 Відповісти
Криму та Донбасу..
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03.03.2023 15:24 Відповісти
не парься -
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03.03.2023 18:26 Відповісти
Даже при Овоще ему уже было больше 32 лет. Так что "под стол пешком" он ходил только от ударной дозы кокса, а Украину считал "проституткой", которая всем.. и с любой стороны...
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03.03.2023 08:05 Відповісти
"Под стол пешком" можно и в 80 лет ходить. Итак, очень интересно. И что же ваш г-н Зеленський украл и продал в свои 32 года при овоще? Вау! Так он у вас рецидивист со стажем ещё с малолетки! Вот мне интересно, как же этот вор-рецидивист набрал на выборах 73 процента? Неужели так плохо жилось, что мудрый народ голосовал не за нового президента, а против страого?
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03.03.2023 08:30 Відповісти
Та примітив цей Зеленський і антиукраїнська падлюка.
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03.03.2023 08:47 Відповісти
Вам виднее. Это дело только украинского народа. Мне лично по-барабану. Просто считать 73% народа дебилами Зе-билами это... просто слов нет, трэш какой-то. Да и кто в это поверит?
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03.03.2023 08:53 Відповісти
Звісно що нам все добре видно.Тільки дурень може сказати,що для того щоб зупинити агресора :"Нада просто пєрєстать стрєлять","я заглянув в очі путіна і побачив там бажання до миру".Він скоротив військо на 40 000.Він відвів війська з вже звільнених територій.Він у 2021 році з бюджету міністерства оборони вкрав 52 мільярди гривень передбачених на закупівлі новітніх українських озброєнь в тому рахунку і ракет з дальністю 300 км а зараз скавучить:"Закрийте мені небо".Він розмінував Чонгар,який був укріплений як ніяка інша ділянка кордону-там взагалі не було наших військ.І оті 73% відсотки придурків,які за нього голосували -це трохи більше 40% відсотків тих,хто має право голосу.А сталось це ще й тому,що Порошенко крутив гешефти з урками Кучми і Януковича.Жодного ригоанала не посадив на нари,відпустили навіть тих,хто розстрілював людей на Майдані.Порошенко просто дістав.Я у другому турі просто змушений був голосувати навіть не за Порошенка,а проти цього Зеленого дурня,який примітивний у всьому,окрім стукання путіним по роялю.Недоумок на посту президента-це гірше за ворога.
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03.03.2023 09:11 Відповісти
Что я могу сказать? Желаю вам разобраться во всём и наказать виновных. А пока НЕ ЧАС!
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03.03.2023 09:16 Відповісти
" А пока НЕ ЧАС!" - Після цієї фрази направленість дописувача вже не викликає сумнівів.
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03.03.2023 13:10 Відповісти
Как-то по-хрену что, у кого вызывает, призывает, зазывает, называет, подзывает.... Ваши проблемы.
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03.03.2023 13:25 Відповісти
Да на тебя тут всем тоже по-хрену.
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03.03.2023 13:33 Відповісти
Не спорю. Так оно и есть. Я не тщеславный.
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03.03.2023 23:42 Відповісти
"Просто считать 73% народа дебилами Зе-билами"
Хе-хе, а как вы думаете какой процент умных людей в социуме? Ну явно не 73%, а гораздо, гораздо меньше!
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03.03.2023 10:08 Відповісти
Называть большинство (73%) народа дебилами - это признаки нацизма тех комментаторов которые это утверждают.
В том что люди так проголосовали есть более глубокий смысл, в котором надо разобраться.
Поверхностный смысл в том, что власть против которой проголосовали все таки делала много не так как надо. А что конкретно не так, то надо разобраться, чтобы заставлять политиков делать действия более правильными.

Надо устроить крупную публичную дискуссию между проигравшими и несколькими группами тех патриотичных кто проголосовал против них, чтобы все разобрались. Это пршло бы на пользу.
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03.03.2023 13:36 Відповісти
Мама Мостовой обронила замечательную фразу: "Дурак, это человек не на своем месте". Аргументация тех из 73% кого я спрашивал - Почему ты за него голосуешь?, была просто кошмарна. Ей-богу парикмахеров выбирают тщательнее. А главное программы-то, у Зе не было, а следовательно и спрашивать не за что! Что до разборов - все давно разобрали. Популизм рулит нашим миром!
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03.03.2023 21:44 Відповісти
Ну, а самые умнейшие из умнейших, конечно же, собираются здесь на цензоре. Это особенно видно по нескончаемому назамысловатому скулежу про асфальт, яйца-17, шашлыки, рояль и зраду. Элита, ёпта! Кто виноват и что делать? Классика. Ммм-да, как-то всё запущенно выглядит. Грустно.
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03.03.2023 13:41 Відповісти
Здесь не только такие о которых вы пишете. Но вы правы, так как тех других очень мало. Например прочитайте мой комментарий, который как раз перед вашим.
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03.03.2023 13:49 Відповісти
Ну так вы тоже оригинальностью идей не блещите. Люди тут разные, но небезраличные!
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03.03.2023 21:47 Відповісти
Ни в коем случае не претендую на оригинальность. Да и что тут может быть оригинального, все те же грабли...
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03.03.2023 23:40 Відповісти
Тебе оно надо⁉️ 73% от пришедших на выборы ,договорняк с остальными олигархо-гнидами ему нарисовал каламой на 1+1 , купили Авакова и 🤖 Пригожина
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03.03.2023 20:58 Відповісти
ЗЕля УЖЕ продал все левобережье вместе с населением в оккупацию на смерть и пытки БЕЗ БОЯ.Это ПОЗОРИЩЕ. И это просто ФАКТ....как и ФАКТ что для ЗЕ и Украина продажная шлюха готовая дать с любой стороны....а ты впрягаешься за эту мразь как долевой в теме ....даже странно.(
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03.03.2023 08:50 Відповісти
Це факт у кримінальному провадженні "Оманська здача Півдня"
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03.03.2023 08:59 Відповісти
Я ни за кого не впрягаюсь бо, просто не имею права. Мне просто не понятно, как, при наличии стольких ФАКТОВ, такая "мразь" до сих пор не осуждена и не в тюрьме? И как же так вышло, что 73% выбрали такое ПОЗОРИЩЕ? Я здесь, на цензоре давно, заходил ещё давно до регистрации (зарегистрировался в 2019) и прекрасно помню, как вы ещё тогда, до "асфальта", рояля и шашлыков хренососили своего "клована". Как это возможно? Или вам, ребята, по сути по-фиг, кого выбтрать и кого потом хренососить? Такая национальная игра? А 73% это рептилоиды или миротворці Обами і зрадники-шпіони Трампи?
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03.03.2023 09:13 Відповісти
Национальная особенность украинцев заключается в том, что даже единодушно выбранную власть(гетмана), они начинают сильно не любить уже через год. Причем эмоциональная составляющая в выборе у украинцев превалирует. Особенно под влиянием фейков и пропаганды.
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03.03.2023 10:13 Відповісти
Тогда вам нужно каждый год выбирать гетьмана и всем будет щастя!
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03.03.2023 12:40 Відповісти
Правильно говорите. Но выбирать надо по новому закону о выборах. Сейчас на выборах президента у нас происходит скупка мест в бюллетенях, ставленниками олигархата, через огромный (несколькомиллионный) "избирательный" залог. Нигде в мире и близко такого размера нет. Он является базовым для консервации олигархической системы.
Надо по аналогии с поляками. У них вообще нет избирательного денежного залога на выборах президента. У них в бюллетень попадают люди которые получили поддержку избирателей через умеренное количество их подписей - 100 тыс. У нас когда то были подписи, но дикие 1 млн (при кучме). А такое собрать без админ ресурса почти нереально. Это притом, что тогда одновременно еще был и залог дикого размера.
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03.03.2023 14:03 Відповісти
Понятно, нужны реформы, но сначала надо всему украинскому народу забыть про распри, сплотиться воедино, закончить войну победой, вернуть территории, восстановить страну, а потом уже разбираться кто прав, кто виноват и строго наказывать. А пока же весь этот безпонтовый диванный срач (а-ля, я самый-самый, что ни на есть, справжнiй патриотичный супер-патриот, держите меня семеро бо порву!) в сторону влады, в такой важнейший для страны час только разединяет народ, не принося НИЧЕГО кроме вреда и играет на руку врагу. Это всё, чем занимается "элита-ёпта" в социуме. Со стороны выглядит, как трэш.
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03.03.2023 14:40 Відповісти
Правильно говорите. Срача не должно быть. Но конструктивизм должен быть, а не застой. Реформы проводить надо и то что я говорю очень важно. А то и после войны пойдет также. Парламент работает, за что-то голосует, вот пусть бы проголосовал за демократизацию выборов президента. А лучше, как вы говорите, еще и выборы каждый год лет на 15. Чтобы сделать быструю ротацию политиков. Раз в 5 лет годится только для стран со старой стабильной демократией.
Наша техническая, научная, гумманитарная элита на 2 головы выше политической. Тех надо запустить в политику. Но не под управлением и выбором этих, а самоорганизованную.
Некто может сказать, что нужны профессиональные политики. Мы все много навиделись и наслушались и среди нас как минимум пол миллиона людей на две головы выше наших политиков во всех отношениях. Конечно менять не сейчас. Но к окончанию войны реформы по законам должны быть давно готовыми. И следующие выборы должны пройти правильно.
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03.03.2023 14:59 Відповісти
И еще. Кучма таким ообразом организовал олигархию, а никто из последующих ничего не сделал, чтобы ее устранить. В том числе и тот кого недавно не выбрали. Они только с целью облегчения ставленникам олигархата совсем убрали сбор подписей и тогда же увеличили залог раза в 2. Наглые до предела.
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03.03.2023 14:17 Відповісти
Так я уже писАл, что когда, такие как Кучма, лидеры Украины развращали, распродавали и грабили страну, нынешний ваш "клован" под стол пешком ходил. Не-е-е, "клован" всё равно виноват, так как он крайний лидер и поэтому ответит за всё и за всех, в том же числе и за то, почему Кучма-зрадник, по подобию Кацапии, создал олигархат. Это ведь такая национальная игра, кто последний, не спрятался тот и виноват.
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03.03.2023 15:01 Відповісти
Мы , что говорим , что Кучмо не МРАЗЬ - МРАЗЬ РЕДЧАЙШАЯ , такой же диктаторишка -убийца -ворюга с зятьком пинчуком !
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03.03.2023 21:05 Відповісти
Клован пешком под стол тогда ходил, но сейчас он и его окружение из окружения одного из очень плохих олигархов. И он ничего, как и предыдущие, не делает, чтобы демократизировать избирательную систему и систему инициализации референдума по народному волеизъявлению. Для того, чтобы нам такой референдум запустить инициаторы должны собрать 3 млн подписей. Тогда как в Польше 500 тыс. И этот закон принял этот парламент и подписал этот президент. Так что он "достойно" перенял эстафетную палочку у предыдущих.
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03.03.2023 22:07 Відповісти
Даже спорить не стану ибо вы озвучили тоже все факты .....неопровержимые. Такого не бывает но такое уже случилось. И любой ЗДРАВЫЙ понимает что Обама,Трамп меркели и макроны.....должны только СВОИМ странам без претензий.Остальное либо акт доброй воли либо геополитика с интересами страны. А за выбор ЗЕ который сдаёт территории врагу.....своих патриотов в плен на смерть и пытки... отвечают малороссы и просто полезные идиоты выбравших ЗЕ.А вот страдают абсолютно ВСЕ...и как выяснилось за 4 года правления воровства и кумовства.....спросить с него некому оказалось....кроме диванных угрожал держите семеро всех порвём.
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03.03.2023 10:25 Відповісти
А як вийшло, що Америка вибрала Трампа? А як стався Брекзіт?)))
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03.03.2023 11:48 Відповісти
В отличии от вас американский народ начего против Трампа не имел и добрая половина до сих пор ничего против не имеет, так как выбирает президента ДЛЯ СЕБЯ и ДЛЯ СВОИХ нужд а не ради чьих-то интересов за тысячи и тысячи км. Усёк? По поводу брекзита - к бриттам.
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03.03.2023 12:35 Відповісти
🙃🦠 ты тупой или пригожинский 🤖Какое твоё дело , нам виднее
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03.03.2023 21:01 Відповісти
У день голосування будівлю ЦВК, де знаходились сервери, оточило СБУ. Доступу до цієї установи ніхто не мав, навіть народні депутати. Після цього з цифрами почали відбуватись дивні речі. Далі всім відомо як упродовж двох тижнів після виборів до оголошення результатів у ТВК перештамповують виборчу документацію. "Ловкасть рук і нікакого мошеннічєства"
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03.03.2023 11:25 Відповісти
"Вот мне интересно, как же этот вор-рецидивист набрал на выборах 73 процента?"
Так же, как и ваш Трамп. Только у вас % ********* меньше 50, а у нас пока больше.
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03.03.2023 13:47 Відповісти
ЗЄлєнський і зараз під стіл пішки ходить та пісяється, коли чує про дядю Пєтю 😂
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03.03.2023 08:57 Відповісти
Ентоні Блінкен: Як неодноразово говорив [президент Байден], це більше, ніж навіть сама Україна та український народ. Це стосується самих принципів, які лежать в основі намагань підтримувати мир і безпеку в усьому світі - ідеї, що одна країна не може просто вторгнутися в іншу, що одна велика країна не може залякувати свого сусіда, що одна країна може не намагайся стерти іншого з карти.

Ці принципи були настільки важливі з часів Другої світової війни, щоб спробувати запобігти черговій великій пожежі. Якщо ми дозволимо їх безкарно порушувати, то ми відкриємо скриньку Пандори для потенційних агресорів у всьому світі.
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03.03.2023 09:25 Відповісти
Дякуємо США за допомогу України.
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03.03.2023 03:33 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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03.03.2023 06:04 Відповісти
Проста арифметика, якщо один снаряд для himars коштує 1 млн дол, то це 400 пострілів.
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03.03.2023 06:54 Відповісти
1млн коштує 1 залп himars. А залп - це 6 снарядів gmlrs.
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03.03.2023 07:07 Відповісти
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03.03.2023 13:09 Відповісти
Арифметика ще простіша, як що вартість бомби з ракетним двигуном (50 000$) для Хімарс . То на один млн. буде 20 пострілів. Всього 8000 пострілів, це вже щось.
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03.03.2023 07:02 Відповісти
Бомба коштує 20 тис., "стандартна" ракета для Хімарса - біля 120 тис., утім, як і Вільха, яку Хомчак відмовився купувати через "допоговизну"
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03.03.2023 09:03 Відповісти
Це добре. А якісь останні новини стосовно ленд-лізу були? У травні підписан, піар у липні, потім у листопаді обіцяли, вже березень і цю тему чомусь замовчують. Ніякої інфи взагалі.
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03.03.2023 08:35 Відповісти
Отака допомога краще,бо за лендліз потрібно буде розраховуватись після війни,або повертати все що вціліло.А така допомога одноразова і повертати нічого не потрібно.
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03.03.2023 08:49 Відповісти
Спасибо США
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03.03.2023 08:41 Відповісти
Танки!
Та-та- танки!
200-300 Абрамсів із 8000, які є в Америки вирішили б цього літа все!
Але вже може бути запізно для їх освоєння....
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03.03.2023 09:05 Відповісти
Без реформи в армії ніякі абрамси-Ф-16 ситуації не виправлять. Пишу з акаунту дружини, сам воюю в Бахмутському районі, 128 ОГШБ.
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03.03.2023 11:51 Відповісти
тримайтеся!!
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03.03.2023 22:53 Відповісти
Я не Ванга но могу предсказать вот что: снаряды на 400млн у.е. уничтожат техники минимум на 4млрд у.е., так что пламенный привет русне. Особенно тем кто сидит в бронетехнике, весна будет жаркой, и будут шашлычки, но есть нюанс
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03.03.2023 09:30 Відповісти
 
 