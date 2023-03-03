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Новини Агресія Росії проти України
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Інцидент у Брянській області показав невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, - ISW

окупанти,вагнерівці

Інцидент у Брянську викликав у російських офіційних осіб та ультранаціоналістичних груп чутки невдоволення діями російської влади

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання щодо зміни статусу так званої "спецоперації". Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин саркастично зауважив, що Росія дозволяла Україні порушувати свої "червоні лінії" та використала цю можливість для просування найманців.

Російські офіційні особи, такі як "глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов і чеченський лідер Рамзан Кадиров, разом з блогерами закликали Кремль посилити заходи безпеки й провести операції у відповідь.

Кадиров, наприклад, закликав Кремль атакувати мирних жителів, щоб покарати винних у цьому інциденті, фактично закликаючи Росію до скоєння воєнних злочинів. Пов'язані з Кремлем блогери та колишні проксі-чиновники також закликали Кремль внести до списку Збройних сил України, Російський добровольчий корпус та українські збройні організації як терористичні організації та порівняв інцидент із захопленням школи у Беслані у Північній Осетії у 2004 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про ситуацію в Брянській області: Путін отримує постійні доповіді

Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що Російський добровольчий корпус несе відповідальність за вбивство Дарії Дугіної та іншу терористичну діяльність у Росії. Російські блогери також закликали Кремль використати цей інцидент для формування верховної ставки, яка прийматиме всі політичні, військові та економічні рішення.

Інші блогери також пов'язували інцидент із недавніми заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що ФСБ необхідно посилити охорону кордонів, та виступали за виділення додаткових ресурсів для прикордонних підрозділів.

Деякі блогери закликали Росію сформувати загони вбивць проти українських чиновників та створити зони відчуження на кордоні.

"Ці відповіді вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволена численними аспектами нездатності Кремля повністю підтримати свою власну брехливу риторику про те, що Росія веде "екзистенційну війну" в Україні", - пишуть аналітики.

На їхню думку, Кремль не має можливості задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов, коментуючи події в Брянській області, нагадав Путіну про "воєнторги" в Криму: Тепер вони активно запрацюють в Росії

Автор: 

Брянськ (133) кремль (526) Пєсков Дмитро (1679)


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Топ коментарі
+28
"Яка країна - такі й теракти."
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03.03.2023 07:30
+18
Починає до них потихеньку доходити...
Здається, що вже всі, від слабенької антивоєнної опозиції до міцних ммілітаристських кіл, від російських націоналістів до чеченських бандитів, вже всі розуміють, що Великий Вождь робить НЕ ТО.
Ні плану, ні мети, ні поняття як діяти, а найголовніше ні найменшої надії на перемогу. Ще день, ще 500 солдатів, 10 танків і 5 вертольотів мінус, ще 3 мільярди в нікуди... І для чого? Щоб захоплення половини вулиці у селі Верхня Запердяївка видати на ТВ-екрані як величезне військове досягнення.
Ну, і хто стане тим першим, що поставить перед Вождем сакральне питання - Вова, ти че в натурі, творишь?
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03.03.2023 07:52
+14
Після того, як дрон сів на антену російського літака в Мачулищах, посидів, розвідав усе, що треба і полетів, а вдруге прилетів уже з гранатою, стає зрозуміло, що у них не дірка в кордоні, а деякі ділянки кордону у великій дірці
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03.03.2023 08:04
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"Яка країна - такі й теракти."
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03.03.2023 07:30 Відповісти
Все путем,мать

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03.03.2023 07:41 Відповісти
Кацапи завжди знаходять привід і катують кацапів...
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03.03.2023 07:44 Відповісти
Починає до них потихеньку доходити...
Здається, що вже всі, від слабенької антивоєнної опозиції до міцних ммілітаристських кіл, від російських націоналістів до чеченських бандитів, вже всі розуміють, що Великий Вождь робить НЕ ТО.
Ні плану, ні мети, ні поняття як діяти, а найголовніше ні найменшої надії на перемогу. Ще день, ще 500 солдатів, 10 танків і 5 вертольотів мінус, ще 3 мільярди в нікуди... І для чого? Щоб захоплення половини вулиці у селі Верхня Запердяївка видати на ТВ-екрані як величезне військове досягнення.
Ну, і хто стане тим першим, що поставить перед Вождем сакральне питання - Вова, ти че в натурі, творишь?
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03.03.2023 07:52 Відповісти
ці ултранацисти поставлять таке питання тільки в контексті, що вова творить сцикливо, потрібно закінчувати "сво" і оголошувати війну Україні. ті, хто там проти війни, то або вже звалили з того лепрозорію, або мовчать в тряпочку.
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03.03.2023 13:55 Відповісти
Піднявся градус шовіністичного угару .
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03.03.2023 07:54 Відповісти
шо таке? є підозри що замість кордону в них дірка?
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03.03.2023 07:59 Відповісти
Після того, як дрон сів на антену російського літака в Мачулищах, посидів, розвідав усе, що треба і полетів, а вдруге прилетів уже з гранатою, стає зрозуміло, що у них не дірка в кордоні, а деякі ділянки кордону у великій дірці
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03.03.2023 08:04 Відповісти
і шо, їх "утапающіє в рокоши" селяни вже не приваблюють нормального бандерівця?
чи може вирішили що вереску "стріляю бомбу" достатньо для охорони кордону?

ХАЙ ТРИМАЮТЬ ЛЮДЕЙ І ТЕХНІКУ на всіх 1 974 км сухопутного і 321 км морського кордону

бо зовсім знахабніли, таке враження що тут не націоналісти а звичайні мирні люди живуть

__________________________________________
не знаю хто автор, але позитивний ефект у події явно є
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03.03.2023 08:21 Відповісти
eksperty ni pro sho, ochevydno sho ce bula postanovka, alya "ryazanskiy sahar"
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03.03.2023 08:08 Відповісти
Про які кордони ідеться?

На росії вже немає міжнародно визнаних кордонів, бо ті, що записані у їхній Конституції, у світі не визнаються!
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03.03.2023 08:24 Відповісти
Агония страны 404 ...... Нет соединения со шлюзом ( планетой)
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03.03.2023 08:27 Відповісти
А в тюрмі за "військові злочини" та "злочини проти людства" "блогери" сидіть згодні? Юліус Штрейхер був шокований вироком трибуналу: "Я ж нікого не вбивав!"
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03.03.2023 09:10 Відповісти
кацапи граються у звичні ігри...а чому мовчить вілікій развєдчік буданов? Він же все знає наперед ...
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03.03.2023 09:15 Відповісти
https://youtu.be/ihQEvcGgk5M ..

Боевые буряты внезапно дохнут уже тысячами...☠️💀👹🦍типа встали с КАЛен...
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03.03.2023 09:19 Відповісти
Актеров сгоревшего театра одели в камуфляж и выдали видос,якобы о Восстании Емели Пугачева...😁 старый КГБшный трюк..., мавзолейные Обезьяны не меняется в фантазиях...👺👹🦍😝
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03.03.2023 09:23 Відповісти
А блохери у ті "ескадрони смерті" вступати не збираються?
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03.03.2023 09:31 Відповісти
 
 