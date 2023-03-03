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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби ворог 65 разів обстріляв Херсонщину з важкої артилерії та "Градів", - ОВА

херсонщина,козацьке

2 березня російські загарбники випустили понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів, випустивши 366 снарядів  з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 22 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні. 

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Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 17 осіб зазнали поранень, зокрема 1 дитина.

Автор: 

обстріл (29006) Херсон (3418) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5851)


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