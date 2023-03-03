Минулої доби ворог 65 разів обстріляв Херсонщину з важкої артилерії та "Градів", - ОВА

2 березня російські загарбники випустили понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів, випустивши 366 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонщини.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 22 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 17 осіб зазнали поранень, зокрема 1 дитина.