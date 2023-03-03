Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 151 370 осіб (+765 за добу), 301 літак, 289 гелікоптерів, 3405 танків, 2402 артсистеми, 6673 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 3 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 151 370 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
танків - 3405 (+8) од,
бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,
артилерійських систем - 2402 (+4) од,
РСЗВ - 484 (+4) од,
засоби ППО - 247 (+0) од,
літаків - 301 (+1) од,
гелікоптерів - 289 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,
спеціальна техніка - 230 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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в тих покидьки взагалі без тормозів
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