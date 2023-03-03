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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 151 370 осіб (+765 за добу), 301 літак, 289 гелікоптерів, 3405 танків, 2402 артсистеми, 6673 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 151 370 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,

танків - 3405 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,

артилерійських систем - 2402 (+4) од,

РСЗВ - 484 (+4) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 301 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ минулої доби відбили понад 85 атак ворога на 5 напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 151 370 осіб (+765 за добу), 301 літак, 289 гелікоптерів, 3405 танків, 2402 артсистеми, 6673 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) знищення (7483) техніка (1846) втрати (4435)


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Топ коментарі
+24
За цю добу накосили багато, є багато ББМ, танків, навіть ліьак і гелікоптер. Нахрапом у кацапів на цей раз не вийшло, хлопцям і дівчатам дуже важно, але вони стримують цю заразу на рубежі Бахмута, Вугледара, Кремінної. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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03.03.2023 08:38
+23
48 одиниць техніки, 2 пєпєлаца і майже 800 чумардосів. Видно що тяжко нашим хлопцям вчора було. Слава ЗСУ! Тримаємось.
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03.03.2023 08:31
+21
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03.03.2023 08:22
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03.03.2023 08:22 Відповісти
Ще 2 бмп чи бтр "РДК" в Стародубському князівстві захерачив.
Не порахували?
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03.03.2023 08:27 Відповісти
Супер урожай!!!!
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03.03.2023 08:38 Відповісти
Та то скоріш на своїх мінах з переляку і підірвалися. У прикордонній смузі.
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03.03.2023 08:46 Відповісти
48 одиниць техніки, 2 пєпєлаца і майже 800 чумардосів. Видно що тяжко нашим хлопцям вчора було. Слава ЗСУ! Тримаємось.
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03.03.2023 08:31 Відповісти
Племінник відео скинув, наші поранені, страшно дивитися, біль, кров, але погляд твердий. Тримаються.
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03.03.2023 09:29 Відповісти
Не нужно считать техникой автомобили и цистерны. Для русских это мусор..
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03.03.2023 09:33 Відповісти
Що таке танк без паливозаправника і боєкомплекту, який підвозиться вантажівками? https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_tankiv_v_tankovomu_bataljoni_armiji_rf_inshoji_tehniki_ta_zhivoji_sili-5923.html
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03.03.2023 10:10 Відповісти
Без логістики армія мертва.
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06.03.2023 09:02 Відповісти
За цю добу накосили багато, є багато ББМ, танків, навіть ліьак і гелікоптер. Нахрапом у кацапів на цей раз не вийшло, хлопцям і дівчатам дуже важно, але вони стримують цю заразу на рубежі Бахмута, Вугледара, Кремінної. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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03.03.2023 08:38 Відповісти
Дуже гарний урожай знищеної ворожоої техніки.
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03.03.2023 08:45 Відповісти
Ну от, як перейшли 150 тис дохлих кацапів, то і кацапо-самольоти і кацапо-вертольоти підтягуються.
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03.03.2023 08:51 Відповісти
100 000 это с тяжёлыми ранеными (безвозвратные потери) Убитых до 40 000. Реальное соотношение по этим этим двум показателям сейчас 1 к 4,5. Но после прихода в Украину нато́вских систем поражения соотношение стало 1 к 7 с пзитивной динамикой в пользу Украины. Чтобы Украина начала побеждать нужно довести это соотношение до 1 : 20. Только тогда эта война начнет катиться на восток и юг.
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03.03.2023 09:30 Відповісти
то цифри на кінець осені а зараз вже весна..
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03.03.2023 09:55 Відповісти
Я читала це уночі, якось цинічно прозвучало. Захисників України потрібно поважати і шукати слова найвищі, найкращі. Але що знає про війну Ставка?
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03.03.2023 09:31 Відповісти
ви ще хочете знайти повагу в можновладців до наших військових після тих усіх скандалів?
в тих покидьки взагалі без тормозів
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03.03.2023 09:57 Відповісти
Хороший улов! Слава ЗСУ!
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03.03.2023 08:57 Відповісти
«Потерь нет»! канашенков врать не будет.
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03.03.2023 09:20 Відповісти
ты свинорус можешь это постить на своих срусосайтиках...
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03.03.2023 09:21 Відповісти
Подкинь льда в тазик ,Резванчик, не дыми.
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03.03.2023 09:34 Відповісти
Щось давно не було рекордів.
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03.03.2023 10:24 Відповісти
Идет весна, победой веет,
И с каждым дохлым москалем
И день становится длиннее,
И воздух полнится теплом.
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03.03.2023 10:25 Відповісти
 
 