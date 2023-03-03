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З-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі рятувальники деблокували тіла ще двох людей

запоріжжя

Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. З-під завалів дістали ще двох осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку. Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих", - йдеться в повідомленні. 

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам 2 котів.

"Станом на 07:00 3 березня ліквідація наслідків триває", - повідомили в ДСНС. 

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Автор: 

Запоріжжя (2290) крилаті ракети (1079) обстріл (29006) ракети (4056)


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Не первый раз прилетает в этот район. Куда целятся? В ментовку?
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03.03.2023 09:00 Відповісти
Кому треба, той знає куди.
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03.03.2023 09:07 Відповісти
В телевышку. Либо свинособачье отродье думает, что у нас еще кто-то смотрит ТВ, лишив которого население резко полюбит узких. Либо там еще что-то на ней висит важное.
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03.03.2023 11:07 Відповісти
Кацапы, конечно, уроды, но совсем тупых баранов из них лепить не надо. Так что второе, наверное.
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03.03.2023 11:34 Відповісти
Зате кацапам скажуть що базу Націоналістів знищили! Кінчена лишньохромосома біосміттьева недокраїна!!!
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03.03.2023 09:05 Відповісти
 
 