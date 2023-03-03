З-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі рятувальники деблокували тіла ще двох людей
Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. З-під завалів дістали ще двох осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
"Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку. Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам 2 котів.
"Станом на 07:00 3 березня ліквідація наслідків триває", - повідомили в ДСНС.
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Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар03.03.2023 09:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Snart
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Артур Голубенко
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Дмитрий Авдеев #555735
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Артем Легенький
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