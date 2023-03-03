УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13093 відвідувача онлайн
Новини
2 341 6

Нових переговорів з РФ після розмови Блінкена і Лаврова США не планують, - Держдеп

прайс,нед

США не планують найближчим часом нових зустрічей на високому рівні з представниками Росії після зустрічі глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова на саміті G20 в Індії.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не очікуємо офіційного діалогу на високому рівні найближчим часом", - заявив речник Держдепартаменту США.

Читайте: Новий пакет допомоги від США на 400 млн дол. міститиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley, - Reuters

За його словами, водночас американська сторона завжди залишається відкритою до дипломатії, особливо у напружені часи. Представник зовнішньополітичного відомства США пояснив це існуванням необхідності обговорювати питання, які мають велике значення для Вашингтона та решти світу.

Прайс також зазначив, що короткій зустрічі Блінкена та Лаврова передували контакти з партнерами. У цьому контексті представник Держдепу уточнив, що США підтримують ці контакти постійно.

Також читайте: Байден і фон дер Ляєн наступного тижня обговорять підтримку України

Раніше Блінкен у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі провів перші переговори з Лавровим з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Автор: 

Лавров Сергій (1608) перемовини (2997) росія (65883) США (23310) Блінкен Ентоні (1157) Прайс Нед (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про що можна домовлятись з падлюками які постійно брешуть??З цими варварами було підписано сотні домовленостей І ЩО?????І про непорушність кордонів,і про мир,і про "братство".
показати весь коментар
03.03.2023 08:53 Відповісти
зі скаженими собаками-кацапами нема про що розмовляти
показати весь коментар
03.03.2023 08:54 Відповісти
США устами Блінкена резюмувала: "Вирок остаточний і оскарженню не підлягає! Виводьте війська і припиняйте військові дії! Інакше "Карфаген повинен буть зруйнований!"
показати весь коментар
03.03.2023 08:59 Відповісти
Український часопис



В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
показати весь коментар
03.03.2023 08:59 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
03.03.2023 09:12 Відповісти
Грустную лошадь очередной раз отхлестали по роже и обоссали. После чего заявили, мы не извращенцы, в ближайшее время повторять не планируем.
показати весь коментар
03.03.2023 11:05 Відповісти
 
 