Нових переговорів з РФ після розмови Блінкена і Лаврова США не планують, - Держдеп
США не планують найближчим часом нових зустрічей на високому рівні з представниками Росії після зустрічі глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова на саміті G20 в Індії.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми не очікуємо офіційного діалогу на високому рівні найближчим часом", - заявив речник Держдепартаменту США.
За його словами, водночас американська сторона завжди залишається відкритою до дипломатії, особливо у напружені часи. Представник зовнішньополітичного відомства США пояснив це існуванням необхідності обговорювати питання, які мають велике значення для Вашингтона та решти світу.
Прайс також зазначив, що короткій зустрічі Блінкена та Лаврова передували контакти з партнерами. У цьому контексті представник Держдепу уточнив, що США підтримують ці контакти постійно.
Раніше Блінкен у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі провів перші переговори з Лавровим з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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