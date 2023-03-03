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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби, 2 березні, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Великій Новосілці. Ще 5 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

поранення (2813) смерть (6776) Донецька область (8744) Кириленко Павло (907)


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