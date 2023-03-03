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Новини Агресія Росії проти України
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Росія втратила на війні з Україною 5 тисяч одиниць бронетехніки через відсутність систем захисту, - британська розвідка

техніка

Попри війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на звіт британської розвідки, який був опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

На нещодавній виставці було представлено комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-Е", призначений для підвищення живучості бронетехніки. У рекламі йдеться про те, що вона усуне загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е".

У британській розвідці наголошують, що доказів встановлення комплексів "Арена-Е" на власні машини Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки, не надходило.

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"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах - проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

Велика Британія (5643) розвідка (3878) росія (65883) техніка (1846)


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Топ коментарі
+15
Просто оказалось, что система "мангал" не настолько эффективна, как обещали разработчики...
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03.03.2023 09:23
+10
Ванькам вместо Арены и лапти сгодятся обклеить танки)
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03.03.2023 09:19
+8
Мавзолейные обезьяны Металлолом хотят доказать Пентагону и НАТО,что Емеля на Печи всегда варить вонючие Щи...,😁а Иван-Дурак вовсе не Простак ..😁 блоху подковал🐜
Типа наша Лада калина круче Мерседеса Вольво и Тойоты,а Москвич 412 был мировым брэндом...😝
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03.03.2023 09:29
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Ванькам вместо Арены и лапти сгодятся обклеить танки)
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03.03.2023 09:19 Відповісти
Просто оказалось, что система "мангал" не настолько эффективна, как обещали разработчики...
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03.03.2023 09:23 Відповісти
"Мангал" або "Багажник".
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03.03.2023 10:00 Відповісти
Коли приб'ють ***** ?

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03.03.2023 09:23 Відповісти
20 жовтня 2011 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D1%96 Вбивство Муаммара Каддафі
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03.03.2023 09:48 Відповісти
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03.03.2023 09:24 Відповісти
Мавзолейные обезьяны Металлолом хотят доказать Пентагону и НАТО,что Емеля на Печи всегда варить вонючие Щи...,😁а Иван-Дурак вовсе не Простак ..😁 блоху подковал🐜
Типа наша Лада калина круче Мерседеса Вольво и Тойоты,а Москвич 412 был мировым брэндом...😝
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03.03.2023 09:29 Відповісти
Жодного разу не бачив відео, де на руснявій техніці, навіть на новітніх Т-90, була б хоч одна "Арена".
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03.03.2023 09:31 Відповісти
Мабуть тому,що "Арена" дорожче самого танка з расєянами.
Їх поголів'я ще 140 мільйонів - найдешевше гарматне м'ясо на планеті.
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03.03.2023 10:05 Відповісти
в теорії і "сармат" є. а от на практиці...
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03.03.2023 13:34 Відповісти
британці вірять в мультики?
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03.03.2023 13:16 Відповісти
 
 