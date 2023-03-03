Росія втратила на війні з Україною 5 тисяч одиниць бронетехніки через відсутність систем захисту, - британська розвідка
Попри війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки, який був опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
На нещодавній виставці було представлено комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-Е", призначений для підвищення живучості бронетехніки. У рекламі йдеться про те, що вона усуне загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е".
У британській розвідці наголошують, що доказів встановлення комплексів "Арена-Е" на власні машини Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки, не надходило.
"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах - проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.
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