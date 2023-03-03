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Новини Санкції проти Росії
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Двох американців затримали в Штатах за те, що нелегально продавали Росії авіаобладнання. Їх можуть посадити на 20 років

тюрьма,арест,сизо,наручники,этап

У місті Канзас-Сіті заарештували двох американців, яких підозрюють у відправленні до Росії авіаційних технологій.

Про це повідомило міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно з обвинувальним актом, 59-річний Кирил Григорій Буяновський з міста Лоренс та 55-річний Дуглас Робертсон з Олейте постачали до Росії через свою торговельну компанію KanRus західну електроніку для авіації. Вони також надавали послуги з ремонту обладнання, що використовується в літаках російського виробництва.

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При цьому, як зазначається, фігуранти приховували справжнього замовника та пункт призначення товарів.

Зокрема, 28 лютого 2022 року ці особи намагалися експортувати до РФ електроніку для авіації. У США вантаж було затримано через відсутність відповідної ліцензії.

Повідомляється, що у травні, червні та липні 2022 року Буяновський і Робертсон незаконно переправили товари через Вірменію та Кіпр до Росії.

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Таким чином, їх звинувачують у змові, експорті підконтрольних товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної експортної інформації, а також у контрабанді товарів. У разі визнання винними чоловікам загрожує ув’язнення терміном до 20 років.

Розслідування цієї справи ведуть ФБР та Офіс із контролю за експортом міністерства торгівлі США, а також міжвідомча правоохоронна група KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій проти РФ.

Також читайте: Російські опозиціонери вимагають послаблення санкцій проти низки олігархів, зокрема банкіра Тінькова, - Bloomberg

Автор: 

авіація (4151) арешт (2535) росія (65883) санкції (12058) США (23310) експорт (4508)


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Топ коментарі
+13
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03.03.2023 09:35
+13
Колишніх власників російських паспортів в США можливо допускати тільки до роботи під наглядом. Бажано, в наморднику.
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03.03.2023 09:36
+4
исконно посконный стиль, одобренный боярами госдуры.
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03.03.2023 09:38
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03.03.2023 09:33 Відповісти
20 років на електростільцях.
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03.03.2023 09:34 Відповісти
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03.03.2023 09:35 Відповісти
исконно посконный стиль, одобренный боярами госдуры.
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03.03.2023 09:38 Відповісти
Девки в озере купались, х... резиновый нашли...
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03.03.2023 09:45 Відповісти
почти как богуслаеву...
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03.03.2023 09:36 Відповісти
Колишніх власників російських паспортів в США можливо допускати тільки до роботи під наглядом. Бажано, в наморднику.
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03.03.2023 09:36 Відповісти
Будут сидеть, это вам не Украина, где бы вышли под смешной залог.
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03.03.2023 09:46 Відповісти
Залог назначають, як альтернативу тримання під вартою під час слідства. Не плутайте хрен з пальцем, тобто арешт з позбавленням волі по вироку.
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03.03.2023 14:40 Відповісти
Посадять, у Америці судді хабарів не беруть.
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03.03.2023 09:56 Відповісти
В нас би відпустили навіть без застави. Ще не за таке відпускають. А наші терміни коригувальників до 8 років Просто смішні порівняно мінімум 20 років В нас терміни за співучасть в організованому вбивстві в рази менші ніж в США за експорт до московії обладнання. Тоді не зрозуміло хто більше бореться з агресором ми чи США . Просто наша ВРУ не приймає потрібні країні закони під час ВІЙНИ, вона живе як в полу сні, для неї в країні ніби немає війни, дерабанить бюджет, піариться...
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03.03.2023 10:19 Відповісти
Закони їхні подобаються.Не розмінюються.Заробив-на тобі двадцятку.
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03.03.2023 09:57 Відповісти
Амери мазохисти..нехай депортують всіх на істеричну уРодину..нехай скрєпно живуть - то саме велике покарання. Бо ж краще у тюрязі за кордоном, ніж на волі у гівностані...

Або у Гуантонамо, її як раз для таких вибл@дків будували
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03.03.2023 09:58 Відповісти
Дело Теодора Холла живёт, ага. С приговором им ещё повезло. В прошлом могли бы попасть и на тёплый и уютный электрический стул.
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03.03.2023 10:02 Відповісти
Це в них в крові. Колись високопоставлений агент Штазі описував обхід торгових санкцій США у сфері торгівлі компами у 70. Вантаж купувався, вантажився в сторону Середземного моря ( арабам) в морі перевантажувався на судна СРСР та НДР і ходу, дві фірми були зареєстровані в Австрії. Продовжувалось довго. Припинилось, коли хтось потопив судно з товаром. І хто це зробив, так і залишилось невідомим. Штазі підозрювала самого власника. І тепер рашка повідкривала підставні кампанії для цих темних справ, он і грузини з вірменами стали ходити з гордо піднятими головами - а нас зараз буде Силіконована долина. Ну що ж , руку набили на торгівлі лавровим листом і квітками та крадіжках, тепер високими технологіями торгують.
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03.03.2023 10:15 Відповісти
Ага и у этих американцев по ходу фамилии Иванов или Сидоров,***** ********* гражданство раздавать,русня останется гнилой русней до конца дней
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03.03.2023 10:29 Відповісти
Дивна країна! Продав кацапу транзистор і загримів на 20 років. Чи то справа у нас, продав Батьківщину - отримав 5 років, вийшов через 2 роки за добру поведінку. Отримав хабар - у найгіршому випадку сів на 3 роки + заборона на 3 роки обіймати певни посади або взагалі умовний термін. А зараз з'явилося ноухау - угода зі слідством. Спалився на хабарі або шахрайстві - сплачуєш штраф, ділишся зі слідством тобто укладаєш угоду, перераховуєш частину на ЗСУ і вуаля, ти ЧИСТ і можеш далі займатися улюбленою справою, тільки обережніше.
Починаючи з 2014 року, присягаючись на могилах патріотів, які віддали життя за свободу України, жодне депутатське падло не перейнялася посиленням законодавства за дані злочини. Напевно тому, що найчастіше ці злочини скоюють саме вони.
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03.03.2023 10:34 Відповісти
У одного имя и фамилия свинособачья. Пора американцам шерстить иммигрантов из параши. Там полно агентуры
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03.03.2023 11:20 Відповісти
Треба брати приклад того які закони та покарання.
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03.03.2023 11:38 Відповісти
Посадите их еще на 20 бутылок! 🍾
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03.03.2023 13:02 Відповісти
І так по всьому світу потрібно робити з тими, хто вирішить допомагати кацапам з обходом санкцій в постачанні зброї, комплектуючих до неї чи технологій.
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03.03.2023 13:48 Відповісти
 
 