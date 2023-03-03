Двох американців затримали в Штатах за те, що нелегально продавали Росії авіаобладнання. Їх можуть посадити на 20 років
У місті Канзас-Сіті заарештували двох американців, яких підозрюють у відправленні до Росії авіаційних технологій.
Про це повідомило міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Згідно з обвинувальним актом, 59-річний Кирил Григорій Буяновський з міста Лоренс та 55-річний Дуглас Робертсон з Олейте постачали до Росії через свою торговельну компанію KanRus західну електроніку для авіації. Вони також надавали послуги з ремонту обладнання, що використовується в літаках російського виробництва.
При цьому, як зазначається, фігуранти приховували справжнього замовника та пункт призначення товарів.
Зокрема, 28 лютого 2022 року ці особи намагалися експортувати до РФ електроніку для авіації. У США вантаж було затримано через відсутність відповідної ліцензії.
Повідомляється, що у травні, червні та липні 2022 року Буяновський і Робертсон незаконно переправили товари через Вірменію та Кіпр до Росії.
Таким чином, їх звинувачують у змові, експорті підконтрольних товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної експортної інформації, а також у контрабанді товарів. У разі визнання винними чоловікам загрожує ув’язнення терміном до 20 років.
Розслідування цієї справи ведуть ФБР та Офіс із контролю за експортом міністерства торгівлі США, а також міжвідомча правоохоронна група KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій проти РФ.
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Або у Гуантонамо, її як раз для таких вибл@дків будували
Починаючи з 2014 року, присягаючись на могилах патріотів, які віддали життя за свободу України, жодне депутатське падло не перейнялася посиленням законодавства за дані злочини. Напевно тому, що найчастіше ці злочини скоюють саме вони.