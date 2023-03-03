Двох американців затримали в Штатах за те, що нелегально продавали Росії авіаобладнання. Їх можуть посадити на 20 років

У місті Канзас-Сіті заарештували двох американців, яких підозрюють у відправленні до Росії авіаційних технологій.

Про це повідомило міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно з обвинувальним актом, 59-річний Кирил Григорій Буяновський з міста Лоренс та 55-річний Дуглас Робертсон з Олейте постачали до Росії через свою торговельну компанію KanRus західну електроніку для авіації. Вони також надавали послуги з ремонту обладнання, що використовується в літаках російського виробництва.

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При цьому, як зазначається, фігуранти приховували справжнього замовника та пункт призначення товарів.

Зокрема, 28 лютого 2022 року ці особи намагалися експортувати до РФ електроніку для авіації. У США вантаж було затримано через відсутність відповідної ліцензії.

Повідомляється, що у травні, червні та липні 2022 року Буяновський і Робертсон незаконно переправили товари через Вірменію та Кіпр до Росії.

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Таким чином, їх звинувачують у змові, експорті підконтрольних товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної експортної інформації, а також у контрабанді товарів. У разі визнання винними чоловікам загрожує ув’язнення терміном до 20 років.

Розслідування цієї справи ведуть ФБР та Офіс із контролю за експортом міністерства торгівлі США, а також міжвідомча правоохоронна група KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій проти РФ.

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