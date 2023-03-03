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Новини Війна
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Росіяни експериментують у способах наступу на Кремінському напрямку, тепер кидають в бій більше важкої техніки, - Гайдай

окупанти

Атаки малими групами виявилися не ефективними.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"На Кремінському напрямку росіяни експериментують у способах наступу, атаки малими групами виявилися не ефективними, тепер рашисти кидають в бій більше важкої техніки, з‘явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків (попередній наші захисники знищили)", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Гайдая, на Сватівському напрямку більш спокійно, минулої ночі наші воїни накрили ворожу колону, у ворога чисельні втрати, як людські, так і в техніці.

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Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Молодцы, как раз Бредли подъедут и терминатору засунуть дуло в очко
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03.03.2023 09:43 Відповісти
"Терминатор" "Z-армия". Русня в культурному плані так опустилась, що вигадати щось привабливе навіть для війни не може, краде у "загнівающєго Запада".
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03.03.2023 09:46 Відповісти
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03.03.2023 09:52 Відповісти
Шкода, що не вистачило "дурі" на весь ешелон.
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03.03.2023 11:02 Відповісти
А шубу дадут или только пельмени
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03.03.2023 14:40 Відповісти
Невже використовують Т-34?
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03.03.2023 09:52 Відповісти
Взагалі то держдура прийняла закон, що в ********* заборонено використовувати іноземні слова-запозичення.
Англо-саксонське "термінатор" - це порушення закону *********!
Головний конструктор і все КБ має бути розстріляне.
"Термінатор" має бути перейменований у "самодвижущийся говномєтатель"...
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03.03.2023 09:55 Відповісти
Бої ідуть в лісах поблизу Кремінна, Макіївка. Біля Сватове ЗСУ не дали просунутися. Бахмут, горловину оркам не вдалося звузити, від траси десантура відкинула орків, ставок, м'ясокомбінат захоплено, південь трохи продавили, важко, арта без передиху, тримаються.
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03.03.2023 09:56 Відповісти
"...появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущую наши защитники уничтожили)", - говорится в сообщении. Источник:

Либо сообщение чуток запоздало, либо они из "лего" собрали новую "матрёшку".
Один такой тирминатор матрошка нэудачну пукнул всэбя месяц назад. Разобрался на запчасти знатно.
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03.03.2023 10:12 Відповісти
 
 