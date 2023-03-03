Росіяни експериментують у способах наступу на Кремінському напрямку, тепер кидають в бій більше важкої техніки, - Гайдай
Атаки малими групами виявилися не ефективними.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"На Кремінському напрямку росіяни експериментують у способах наступу, атаки малими групами виявилися не ефективними, тепер рашисти кидають в бій більше важкої техніки, з‘явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків (попередній наші захисники знищили)", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за словами Гайдая, на Сватівському напрямку більш спокійно, минулої ночі наші воїни накрили ворожу колону, у ворога чисельні втрати, як людські, так і в техніці.
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Англо-саксонське "термінатор" - це порушення закону *********!
Головний конструктор і все КБ має бути розстріляне.
"Термінатор" має бути перейменований у "самодвижущийся говномєтатель"...
Либо сообщение чуток запоздало, либо они из "лего" собрали новую "матрёшку".
Один такой тирминатор матрошка нэудачну пукнул всэбя месяц назад. Разобрался на запчасти знатно.