Ніч на Сумщині: ворог завдав ударів по двох громадах, пошкоджено приватні будинки, магазин та ЛЕП, - ОВА
Протягом ночі й ранку росіяни здійснили обстріли Зноб-Новгородської та Миропільської громад Сумської області. Зафіксовано 74 прильоти з мінометів, артилерії та РСЗВ.
Про це повідомили в Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зноб-Новгородська громада: з 22:40 по території громади зафіксовано 27 прильотів, ймовірно САУ, та 5 залпів приблизно по 5 ракет реактивної системи ГРАД. Обстріл продовжився о 23:20 − 3 прильоти, ймовірно САУ. Ранок у громаді теж розпочався з вибухів: з 05.30 до 06.00 з території РФ здійснено мінометний обстріл по околицях с Нововасилівка − 4 прильоти.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний магазин та приватний будинок", - йдеться в повідомленні.
Також під ворожим вогнем опинилася Миропільска громада. Вночі ворог двічі обстріляв з міномета околиці с. Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки та обірвано ЛЕП.
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