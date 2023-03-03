УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13135 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
385 1

Понад 930 дітей в Україні зазнали поранень внаслідок війни, - Офіс Генпрокурора

діти

Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ більше ніж 1390 дітей постраждали в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України. 

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні. 

2 березня внаслідок обстрілу ворогом с. Козацьке Херсонської області поранено 16-річного хлопця.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 929 дітей зазнали поранень унаслідок повномасштабної війни РФ проти України

Зазначають, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та визволених територіях.

Автор: 

діти (5130) поранення (2813) смерть (6776) діти війни (126) Офіс Генпрокурора (3272)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть кацапью, независимо от пола и возраста. И земразей- предателей повесить,всех до одного,за то что красную дорожку врагу простелили.
показати весь коментар
03.03.2023 10:13 Відповісти
 
 