Понад 930 дітей в Україні зазнали поранень внаслідок війни, - Офіс Генпрокурора
Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ більше ніж 1390 дітей постраждали в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
2 березня внаслідок обстрілу ворогом с. Козацьке Херсонської області поранено 16-річного хлопця.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
Зазначають, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та визволених територіях.
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