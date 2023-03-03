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Новини Війна
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Качинський: Нав’язування умов Україні - на благо Росії. Краще борги, ніж окупація

ярослав,качинський

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що будь-яке нав’язування умов Україні зіграє на руку Росії.

Про це він повідомив в ефірі польського радіо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Україна становила б небезпеку для Польщі, якби впала під тиском Росії, проте завдяки допомозі союзників їй вдалося встояти.

Він зазначив, що нав'язування будь-яких умов Україні сьогодні є помилкою і піде на благо РФ, особливо коли частину території окуповано Росією.

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"Повернення захоплених земель Україною є умовою чесних переговорів. Було б дуже добре, якби росіяни просто відступили, і ось тоді й почалися переговори, але не думаю, що на це можна сильно розраховувати, це доведеться робити озброєною рукою", - сказав Качинський.

Політик заявив, що краще бути у боргах, ніж бути окупованим.

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Автор: 

Качинський Ярослав (38) Польща (8613) росія (65883)


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Какие еще борги?
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03.03.2023 10:29 Відповісти
Майже вся допомога нам дається в борг
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03.03.2023 10:47 Відповісти
Поки що ні. Лише кредити МВФ. І lend lease, якщо він запрацює.
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03.03.2023 11:58 Відповісти
У Данілова запитайте - у нього сьогодні бенефіс.
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03.03.2023 11:26 Відповісти
Тверезо чоловік думає! І пам"ятає слова пруського князя, адресовані литовцям та латишам: "Коли ми поляжемо, вони переступлять через наші тіла і прийдуть до ВАС!" (це була відповідь на відмову предків латишів та литовців підтримать прусів у відбитті навали Тевтонського ордену)
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03.03.2023 10:30 Відповісти
Україна вистояла не завдяки допомозі союзників, пане Качинський, а завдяки власному народу який став на її захист, а також на захист демократичних цінностей і всіх країн заходу, включно з Польщею. А також Україна зараз виправляє помилки заходу власною кров'ю, тому що саме захід годував цю свинособачу імперію з 90-тих, саме захід проігнорував події в Ічкерії і Грузії.
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03.03.2023 12:25 Відповісти
 
 