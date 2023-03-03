Качинський: Нав’язування умов Україні - на благо Росії. Краще борги, ніж окупація

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що будь-яке нав’язування умов Україні зіграє на руку Росії.

Про це він повідомив в ефірі польського радіо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Україна становила б небезпеку для Польщі, якби впала під тиском Росії, проте завдяки допомозі союзників їй вдалося встояти.

Він зазначив, що нав'язування будь-яких умов Україні сьогодні є помилкою і піде на благо РФ, особливо коли частину території окуповано Росією.

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"Повернення захоплених земель Україною є умовою чесних переговорів. Було б дуже добре, якби росіяни просто відступили, і ось тоді й почалися переговори, але не думаю, що на це можна сильно розраховувати, це доведеться робити озброєною рукою", - сказав Качинський.

Політик заявив, що краще бути у боргах, ніж бути окупованим.

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