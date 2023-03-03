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Новини Війна
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Лукашенко не такий простий, не думаю, що Путіну вдасться його "дотиснути", - Данілов

лукашенко,путін

Російському диктатору Путіну навряд чи вдасться "дотиснути" самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка та змусити його взяти "безпосередню" участь у війні проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий. Це багатогранна людина. І попри те, що Путін постійно хоче його умовно "згвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися", - наголосив він.

За словами Данілова, Путіну навряд чи вдасться "дотиснути" Лукашенка.

"Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від західних санкцій, - ISW

Автор: 

Білорусь (7963) Данілов Олексій (1259) Лукашенко Олександр (2659) путін володимир (24077) росія (65883)


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Топ коментарі
+12
сегодня данилов на смене.
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03.03.2023 10:37
+7
Данілов хоче затьмарити славу відеоблохера Вовочки. Стережись.
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03.03.2023 10:52
+6
У мене не має впевненості, що бульбаші не воюють. Територія надана, ресурси передані оркам, а надалі робіть висновок
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03.03.2023 10:50
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сегодня данилов на смене.
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03.03.2023 10:37 Відповісти
А нас що це цікавить ? Годі схилятися перед диктаторами !
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03.03.2023 10:39 Відповісти
Чик-чирик тіпа крєпкій арєшек...
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03.03.2023 10:40 Відповісти
Скоріш за все "цап-царап"...
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03.03.2023 10:46 Відповісти
У біле одягнешся,щоб всі зрозуміли?
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03.03.2023 10:47 Відповісти
У мене не має впевненості, що бульбаші не воюють. Територія надана, ресурси передані оркам, а надалі робіть висновок
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03.03.2023 10:50 Відповісти
Тому дивним виглядає, що наші керманичі проти санкцій стосовно бульбашей. І у відповідь не гатять по ним, хоча днями бульбаші на кордоні застрелили нашого військового.
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03.03.2023 10:58 Відповісти
Там бітум для "великого асфальтування'' для найвеличнішого.
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03.03.2023 11:04 Відповісти
ветеринар-направленец данилов... или просто направленец... как раньше на фермах по выращиванию крупного рогатого скота были направленцы - направляли быку Соловью инструмент в нужное место для продолжения рода-племени... по виду направленец похож на бычка, по статуре - на бычару...
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03.03.2023 10:51 Відповісти
Данілов хоче затьмарити славу відеоблохера Вовочки. Стережись.
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03.03.2023 10:52 Відповісти
Це ж кумір царя... Таму акуратнєй
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03.03.2023 10:53 Відповісти
Зелена влада намагалась кремль намахати 2019-2022, але нiц з того не вийшло.
А Лукашенко вже 30 рокiв успiшно це робить. I ось до пана Данилова нарештi доходить ,що Лука не прост, ой не прост....
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03.03.2023 10:54 Відповісти
Хто , ''зелені'' намахати??? Та вони під дудку *уйла танцюють. Тільки тепер обережно, щоб по яйках по 17 не заробити.
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03.03.2023 11:06 Відповісти
Принаймнi так вони пояснювали усi своi зрадницькi ходи перед вiйною. Що то типу хитрiсть така.
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03.03.2023 11:11 Відповісти
З китайцями дружити хотiли для чого ? Бо думали, що великi стратегi : залучать на свiй бiк Китай та будуть мати щось типу гарантii вiд нападу рашки.
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03.03.2023 11:19 Відповісти
Доречi треба визнати,що Казахстану це вдалося зробити. Но там ,скорiше за все, був розмiн пiд час Олiмпiади : Китаю - Казахстан, хутiну - Україна. Дiзнаємось через 50 рокiв, коли вiдкриють архiви.
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03.03.2023 11:24 Відповісти
Нічим Ху#лу вже когось дотискати, бо ті, хто могли дотиснути удобрюють зараз українську землю, а з тим російським контингентом, що зараз в Білорусі навіть білоруська армія легко впорається. Вусатий тарган не стане іти на самогубство з Ху#лом, робив і робить все можливе, щоб його бортанути, ховається по іранам та китаям коли рашисти мруть як мухи під час невдалого наступу. А якщо його захочуть прибрати, так він щоб зберегти власну шкуру і Ху#лу ще наваляє
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03.03.2023 10:54 Відповісти
Це не зовсім зрозуміло по одягу філософа Данілова.
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03.03.2023 10:59 Відповісти
Завсім не здатен навчатися?
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03.03.2023 11:23 Відповісти
Дядя Леха! Как там твой 35-летний сыночек на Итальянской ривьере? Макароны по неополитански готовить научился?
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03.03.2023 11:26 Відповісти
данілов-двбойоб.
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03.03.2023 13:21 Відповісти
Як Секретар РНБО України, Данілов не хоче розповізти, чия була ініціатива влізти в бійку між двома прокремлівськими кандитатами Лукашенко та Тихановською? Можливо сподівались що комік і домогосподарка краще поразуміються між собою? Але більш схоже що політика щодо Білорусі, після 2019року, була спрямована на те, щоб "не простий" Лукашенко без сумнівів і ваганнь зробив країну плацдармом для наступу.
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03.03.2023 23:40 Відповісти
 
 