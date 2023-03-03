Лукашенко не такий простий, не думаю, що Путіну вдасться його "дотиснути", - Данілов

Російському диктатору Путіну навряд чи вдасться "дотиснути" самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка та змусити його взяти "безпосередню" участь у війні проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий. Це багатогранна людина. І попри те, що Путін постійно хоче його умовно "згвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися", - наголосив він.

За словами Данілова, Путіну навряд чи вдасться "дотиснути" Лукашенка.

"Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - підсумував він.

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