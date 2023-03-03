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Меркель назвали в Бундестазі відповідальною за війну в Україні: блокувала вступ до НАТО

меркель,штрак,ціммерман

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які, на її думку, уможливили повномасштабний напад РФ на Україну.

Таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, "було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час".

Читайте: Меркель про Мінськ: "Ми всі знали, що це заморожений конфлікт"

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться "переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків".

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент РФ Володимир Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

Також читайте: Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Я участі не братиму, - Меркель

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".

Після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.

Автор: 

Німеччина (7467) Меркель Ангела (1139) членство в НАТО (1736) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+69
Ганси прозріли. Це ж агентка впливу *****.
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03.03.2023 11:00
+58
ФрауШтази Меркель блокувала вступ до НАТО по заказу кремля
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03.03.2023 11:00
+44
Що бабка Ріббєнтроп працювала в інтересах рабсєі міг не бачити тільки геть дурний...
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03.03.2023 11:01
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З нею все зрозуміло, бо вона не наш лідер. В Україні треба судити за методичний розвал армії - (перший ініціатор подох), Кучму, Ющенко та яника та інших скотиняк...
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03.03.2023 12:25 Відповісти
Ющенка зразу зробили "британською королевою" без реальної влади. Мудрий нарід, який проголосував за нього, як Президента, на виборах в Раду дав більше голосів Тимошенко. Партія Наша Україна була найменша в Раді. Пам'ятаю, Ющенко хотів, щоб Уряд закупив для армії Оплоти, та хто його послухав.
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03.03.2023 16:29 Відповісти
Ну, як би В'ячеслав Чорновіл у 1991 р. був обраний президентом, то зараз ми були б членами ЄС та НАТО. При цьому ху'ло кремлівське і не смикалось би в бік України. Але більшість українців тоді захотіли позайматись комуняцьким мазохізмом - от і маємо те, що маємо, як казав колись той самий комуняка Кравчук. Маємо корумповану олігархічно-кримінальну країну, через це і змушені зараз платити кров'ю за "совок", за комуняк, за бандитів і т.і. ...
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03.03.2023 12:28 Відповісти
Якби українці цінували Чорновола, і кожен дорослий пожертвував хоч раз у житті, хоча б 1 доллар
- на охорону, на броньований транспорт, то дістатись В'ячеслава Максимовича убивцям було б не так просто. Довелося б стріляти у залі парламенту, що є відкритим терором.
А так видали все за "нещасний випадок на дорозі", причому оприлюднили дані, що смерть настала в результаті пролому черепа кастетом... Хуцпа.
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03.03.2023 13:16 Відповісти
На той момент, Рух уже розвалили з середини, агенти кремля.
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03.03.2023 16:32 Відповісти
vse nabagato prostishe - prosto treba dochekatysya poky peredohnut sovky (nosii CCCP mentalitetu)
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01.05.2023 10:19 Відповісти
Во-первых об аннексии Крыма. Этот вопрос первым поднял при подписании бумаг о создании СНГ и развале СССР Ельцин. Но Кравчук ответил, что в таком случае он ничего не подпишет и "решение этого вопроса" рашки отложили... Поэтому все факты и события "после того" надо рассматривать в контексте "подготовки аннексии". Во-вторых, все европейские политики - продажные проститутки. Немцев финансировал путин, а Саркози - Каддафи... Можно вспомнить Берлускони и др. В-третьих относительно 50% "поддержки". Не надо забывать, что около 50% поддержали Януковича на двух президентских выборах! И уже все знали, что это зэк, что он воровал шапки, а потом "исправился", вступил в КПСС и стал завгаром! А потом вообще стал "проффесором" и Членом-корр. НАНУ!!!
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03.03.2023 12:55 Відповісти
Янукович ніколи не обирався і не був членом-кореспондентом НАН України! Виконуючим обов'язки члена Президії НАН України, як голова Донецького наукового центру, від був, але член-кором - ні!
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03.03.2023 16:39 Відповісти
Вона не агентка "Штазі", вона намагалась унеможливити бикування росії, прив"язавши її економіку до економіки Європи, наприклад з допомою Північних потоків, щоб путін бачив що втратить, почавши війну. Вона так і не зрозуміла, з ким має справу.
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03.03.2023 12:56 Відповісти
Унеможливити бикуваня, платятчи кремлю десятки мільйонів євро щодня ?
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03.03.2023 13:04 Відповісти
Пішла чергова кремлівська методичка.

Меркель та ***** - обидва зі спецслужб НДР. І цим все сказано.
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03.03.2023 18:33 Відповісти
Меркель, між іншим, тим самим нанесла матеріяльну шкоду Німеччині та іншим країнам ЄС, які несуть значні витрати через підтримку України і її біженців. Тоді як вступ України до НАТО не коштував би ані центу.
Ще більше вона зганьбилася в енергетичній програмі, коли атомні реактори були позапланово виведені з мережі, а замініти їх повинні були відновлювальні джерела. Це звучало дуже красиво. Натомість державна підтримка вітроенерґії була припинена, а покривати дефіцит електроенерґії вирішили дуже просто: потрягнемо ще одну трубу з росії. І що тій молекулі метану до того, що за ті гроші русня вбиватиме українців. Горить же ж вона однаково.
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03.03.2023 13:17 Відповісти
А Володимир Зелєнський її за це орденом Богдана Хмельницького першого ступеня нагородив!
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03.03.2023 13:58 Відповісти
до речі відкликання нагород не передбачено законодавством ,доходить до того ,що із званням Герой України може бути не тільки захисник який віддав життя за батьківщину , а й зрадник який перейшов на бік ворога,ось такі справи..
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03.03.2023 15:04 Відповісти
Звання Героя України відкликали Бандері і Шухевичу, мотивуючи тим, що вони не були громадянами України. Донецький адвокат, який був ініціатором відкликання, в 2014р напав на дружину Турчинова.
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03.03.2023 16:37 Відповісти
я мав на увазі тих хто мав український паспорт
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03.03.2023 16:46 Відповісти
Ви що!!! єто нє Порошенко, єто Зе віноват!
Та стара шмара Меркель багато гівна тоді відлила Україні і як хвойда бігала то в рашу то назад.
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03.03.2023 21:32 Відповісти
Саме так,адже є офіційні документи які свідчать ,що у квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Україні та Грузії відмовили в отриманні ПДЧ https://politics.segodnya.ua/ua/politics/vstuplenie-ukrainy-v-nato-mify-o-perspektive-i-surovaya-realnost-bez-chlenstva-794268.html в Альянсі. Роль канцлера Німеччини була однією з ключових. Меркель проголосувала проти!
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03.03.2023 15:00 Відповісти
взагалі не розумію, чому засраха так боїться НАТО. Яка різниця чи вступаї незалежна країна до будь якого союзу, чи ні. Ніхто ні з ким воювати не збирався, не збирався нападати на рашку, не важливо в якому статуся б була Україна та Грузія, і чи були б вони членами НАТО чи ні. Справа не в загрозах від НАТО чи України, яка в НАТО. Справа в самій росії, це саме росія сере навколо себе скрізь. саме росія влаштовує якісь квазі-держави, які ніхто у світі не визнає, саме росія ******** ядерною дубиною, росія погрожує всьому світу знищити його. Це все від комплексу неповноцінності. Спроби росії перднути вище сраки вже смішать весь світ, претензії на статус зверх-держави алкашів з голими сраками, для яких Нутелла то є ознака розкоші.. Убогі, відсталі, примітивні дикуни.
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03.03.2023 15:24 Відповісти
Это известная истина, Украину примут в НАТО, сразу после того как Турцию примут в ЕС.
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03.03.2023 15:34 Відповісти
> Украину примут в НАТО, сразу после того как Турцию примут в ЕС

Це ваша власна конгеніальна догадка?

Не дуже оптимістична, бо (а це вже МОЯ конгеніальна догадка) Турції при Ердогані ЄС не світить. А жити він буде довго
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03.03.2023 23:11 Відповісти
яка гарна новина!
Це не 73 дупоголових були проти НАТО (вони ж і крепкава хазяйственника выбрали),
а Меркель, Макрон та інші антінатовськи та антієвропейськи політики.
Не арабезуглезе верещало, що "Нато пагане", а Столтенберг!
Та й 9 батьків США - підлеглі опи.
От тепер все буде зебасто!
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03.03.2023 15:35 Відповісти
Німеччина і Франція і зараз не хочуть Україну бачити в Нато і Єс, повірте вони будуть робити все щоб затянути цей процес на роки.Ці паскуди продажні не хочуть втрачати свій вплив.
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03.03.2023 15:40 Відповісти
Меркель готовила нападение на Украину своими решениями несколько лет.
Не дура! Понимала, что делает. Сознательно садила ЕС на нефтегазовую ордынскую иглу!
Наши прозорливые политики не видели к чему все идет, для чего строятся в обход Украины трубопроводы несколько лет. Все хорошо, прекрасная Маркиза. И хороши у нас дела...
Она по сути уничтожила армию Германии за годы своего правления, уничтожив Бундесвер!
Германия не в состоянии собрать 70 работоспособных танков.
Уйлостан просто купил немецких политиков прошлых лет, надо это признать.
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03.03.2023 16:03 Відповісти
Ну, хотіла, не хотіла - то половина правди.
Вона усвідомлено гробила заводи Сіменс та Дорньє, заблокувавши їм усі кредити.
В результаті - Сіменс перемістив виробництво на Уралвагонзавод, а Дорньє з усім обладнанням потрапив в корпорацію СУ.
Американці в останній момент зуміли перехопити конструкторське бюро Дорньє з усією техдокументацією та передати своїм авіавиробникам.
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03.03.2023 16:05 Відповісти
комсомолка мєрькєль і гебня (в найгіршому, лайливому сенсі) х@уйло з прискоком повії шрьодєра за гроші швидко знайшли "спільну мову". зате офіс мєркєль біля Бранденбурських воріт (з видом на них) 50 років буде сплачено коштом "газмясу"
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03.03.2023 16:08 Відповісти
.

паРаша- дурка на 1/9 земной суши...


Одного из создателей «Спутника V» задушили на москве
на москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова.

на ма аскве в бытовой ссоре убит старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков, участвовавший в разработке вакцины «Спутник V»



Фото: skmoscowgsu / Telegram

на ма аскве в ходе ссоры убит ученый Андрей Ботиков - один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил источник РБК в мвд паРаши и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Ранее об убийстве Ботикова со ссылкой на источник сообщили «риаНовости».

Как сообщил источник РБК, убийство произошло во время ссоры с гостем Ботикова.
Тот задушил ученого. Убийство произошло в квартире Ботикова на улице Рогова на северо-западе Москвы.

Старший помощник руководителя столичного главка следственного комитета Юлия Иванова сообщила «РИА Новости», что «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем». Он был задержан и в ходе допроса признал свою вину.
По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/03/2023/6401fbae9a7947e430327f32?from=newsfeed
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03.03.2023 16:27 Відповісти
Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3403408

Нагадайте мені, який відсоток населення України хотів тоді в те НАТО?
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03.03.2023 16:38 Відповісти
Явно, хто потім проголосував за боневтіка не хотів...
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03.03.2023 17:21 Відповісти
такой же, какой в швеции и финляндии
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03.03.2023 22:38 Відповісти
>Нагадайте мені, який відсоток населення України хотів тоді в те НАТО

Відмінне питання!

Здається, ще менше ніж (100 - 73)%.
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03.03.2023 23:16 Відповісти
Давно відомо, що вона вербована КГБ(
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03.03.2023 17:07 Відповісти
Підтримую! Нажаль, Німеччина нас завжди «топила»(((((
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03.03.2023 17:13 Відповісти
росія вже давно (ще при Єльцині) почала розробляти плани захоплення України а тому наш вступ в НАТО був їм, як серпом по яйцях. Ось тут і знадобилася провірена комсомолка Меркель. Якраз вона у змові з Путніним розігрувала всі ці роки комедію боротьби за мир а насправді готовила тріумфальний похід путлера в Європу. План, як тепер вже говорять експерти і впевнений що і відповідні документи знайдуться, був простий, як все геніальне: захоплення України потім відразу Молдови та Білорусії а потім спільними силами негайний удар по Прибалтиці з виходом на Калінінград. До того часу Німеччина повинняа була щільно сидіти на газовій голці росії (що Меркель зробила) і бути без армій (що, як відомо, Меркель теж зробила: з 30 бригад Бундесверу залишилося 6 і, як тепер вже знаємо, вони навІть не знали скільки танків на ходу вони мають.) Сухопутна армія НАТО, як теж тепер відомо, була не готова до війни і далі справа техніки-всі хотілки путлера по Європі були б виконані. Облом стався на Україні. Несподіваний для Путіна а ще більш для Меркель. Для неї навіть катастрофічний, оскільки тепер бабала від росії вона не отримає. Недопрацювала фрау!!
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03.03.2023 17:15 Відповісти
Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) залишиться й надалі членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), попри його близькі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і проросійські заяви на тлі розв'язаної Росією війни в Україні. Відповідне рішення ухвалив у четвер, 2 березня, окружний арбітражний комітет СДПН Ганновера, що є органом другої інстанції, який не задовольнив позов про виключення Шредера з лав соціал-демократів. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, що має в своєму розпорядженні цю ухвалу.

DW
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03.03.2023 17:20 Відповісти
Водночас голова СДПН Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) заявив у коментарі інформагенції dpa, що юридична оцінка не змінює політичної оцінки дій і заяв Шредера. "Ґергард Шредер повністю ізольований всередині СДПН через свої заяви про війну в Україні", - сказав Вайль. "Напад Росії - це злочин, через який день за днем гинуть люди. На жаль, Ґергард Шредер досі не засудив дії Росії", - додав земельний голова соціал-демократів.

DW
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03.03.2023 17:23 Відповісти
Шредера різко критикують у СДПН. Він роками активно працював на керівних посадах російських державних енергокомпаній. Що стосується повномасштабної війни Росії проти України, Шредер заявляв, що саме на Росії лежить відповідальність за припинення війни. Однак зв'язки з Росією не варто повністю розривати, наголошував німецький політик.
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03.03.2023 17:35 Відповісти
камсамолка , студентка , активистка , спартсменка и наканец агент штази и кгб --- и шо вы хатели от этой фрау --- щоб вона **** не грала на балалайке ***** --- ну нормальни люди все зрозумилы в 14-15 роках -- шредер на балалайке и не учился и ему ***** балалайка он сразу наживку газпрома заглотил и пивко с ****** попивал в сауне
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03.03.2023 17:24 Відповісти
Невже німці аж тепер прозріли?
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03.03.2023 17:25 Відповісти
А коли прозріли українці?
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03.03.2023 17:30 Відповісти
Ну, наш мудрий нАрід в 2010 проголосував же проти НАТО! Чи ні?
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03.03.2023 18:20 Відповісти
******* по заслузі.
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03.03.2023 18:22 Відповісти
За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, "було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час" І ці так звані "помилки" рашисти купили у французьских холуїв і німецької прорашистської шльондри .Це не помилки, а свідома дія німецько- французьских ворогів України,за яку заплатили рашисти.
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03.03.2023 18:49 Відповісти
**** немецкая и пропутинская єта Меркуль!! Интересно за сколько млн ЕВРО єта ма.......нда продалась Путину!!
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03.03.2023 19:15 Відповісти
На Донбассе начиная с 2004 года шла оголтелая агитация против вступления Украины в нато. Типа шо натовский башмак не топтал украинскую землю !! Листовки , газетки … все регионалы в один голос выли нет Украины в нато.
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03.03.2023 19:17 Відповісти
Учитывая то, что тот регион был и вероятно остаётся под контролем Рината Леонидовича, который был серым кардиналом ПР, то к нему должно быть достаточно много вопросов от СБУ ... а их нет.
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03.03.2023 19:46 Відповісти
а вас не дивує такий факт?- Рашка вже рік обстрілює наші міста,все руйнує,а ЗСУ демонстративно не б"ють по об"єктах в цих ЛДНР,ні по військових,ні по транспортних,ні по штабах? люди які підтримують зе-режим та ЗСУ гинуть,а там НІХТО не постраждав за рік!!
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03.03.2023 20:00 Відповісти
Американці не даремно прослуговували цю комсомолочку...Мабуть,вони раніше за всіх учуяли,що від неї несе тухлою рибою (це сленг амер.мафіозі.тухла риба-стукач у їх рядах або зрадник). Але те що вона просто агент КГБ-Штазі....занадто просто. Може Німеччині вигідно зламати існуючий після її поразки,порядок у Європі? Може вони мріють повернути собі землі віддані Польші?
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03.03.2023 19:56 Відповісти
Хуіло поставив завдання, от і блокувала, ніякої палітікі, тільки «друх валадімір»…
Шрьодер не дасть збрехати, тотальний розвал Бундесверу і Бундесінтереси …
В Україні шуфрич з вітренчихою стільки років он яке витворили в Одесі Миколаєві проти вступу в НАТО України!!!
І живі, шуфряк навід в Комітеті ВРУ під охороною Стефанчука-Зеленського засідає….
Мабуть, мертвечук добре взяв за причинне місце їх обох, от вони і не знешкоджують агента ***** у ВРУ !!!!
Меркель то далече, а опозажопні ригоАнали ось, керують у ВРУ !!!
Стефанчук може підтвердити, не про яйця, а про агентів москви!!
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03.03.2023 20:09 Відповісти
Меркель не була не зрадницей не злодієм. То що вона зробила було ії помилкою. У нас купа політичних діячів і зрадників і крадіїв.
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03.03.2023 20:33 Відповісти
и тем не менее, она ее до сих пор не признала
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03.03.2023 22:39 Відповісти
За время своей каденции зеленский шаг за шагом повторяет действия меркель. Как под копирку
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03.03.2023 21:05 Відповісти
Меркель винна, жабоїд винний, Порошенко винний, Зеленський... В Україні для вступу у НАТО необхадно провести референдум. Гуглимо статистику, ось та що я знайшов:

https://www.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/suspilstvo/30-rokiv-nezalezhnosti-yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato Членство України в НАТО - як змінювалося ставлення українців » Слово і Діло (slovoidilo.ua)

І що ж ми бачимо? У 2008 році лише 20 відсотків українців підтримували вступ у НАТО. Більше 60 - проти. І аж до 2014 року підтримка вступу падала. Ото уявіть собі - 2008 рік, УКраїні надають план щодо членства, Ющенко неймовірними зусиллями і якимсь чудом виконує умови і от, 2010 рік, вибори президента і заодно референдум. Як ви думаєте, як проголосує мудрий наріт за вступ, якщо ************ стає яник? Згадно з опитувань - 25 за, 65 проти. Все.

Я до речі бувши проти яника на той момент все одно був проти НАТО. Бо був малолітній довбойоб.
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04.03.2023 00:39 Відповісти
Яка ж прикра новина.
Вся Германія просто продравши кисляки - прозріла.
Дивіться, бо бабушка ще розповідати почне. В **** будуть всі.
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04.03.2023 02:27 Відповісти
Хм-м-м... Цікаве кіно. Якщо такі звинувачення пролунали в парламенті на адресу фрау Меркель, то, схоже, вищезгадана фрау буде мати страшний геморой велику бубочку замість ситої старості. Бо, наскільки я розумію, коли лунають такі звинувачення, то "копачі" копали під вищезгадану фрау вже давно і ретельно (ну, німці так і працюють).
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04.03.2023 04:52 Відповісти
Теплішає. Одну курву вже починають здавати.

Дійде черга й до інших ...

І обов'язково - до тварі "голубка миру" з руками по лікті в українській крові і продовжувачів його справи.

Правда, ті, хто б'є поклони перед "демократичним" Заходом, який нічого Україні не винен, продовжуватимуть свої мантри.

А тоді й дізнаємося, які були домовленості і за скільки продали Україну та українців.

Вину з населення і влади з 1991, політики і домовленостей (і з штатами, і з рашкою) зе-команди це не знімає, звичайно.
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04.03.2023 05:40 Відповісти
То о чем я говорил: Меркель зная планы путина на Украину работала с ним в связке, чтобы не дай бог Украина не получила статуса хотя бы союзника НАТО, не говоря о вхождении в блок
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04.03.2023 06:46 Відповісти
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