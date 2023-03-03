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Новини Війна
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Мінреінтеграції пропонує примусово евакуювати дітей із зон активних бойових дій: Відмова батьків не допускається

діти,евакуація

Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінреінтеграції такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Водночас відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.

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Автор: 

діти (5130) евакуація (2336) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+14
Не зарано? Всього на всього рік минув...
Це треба було робити ще напередодні повномасштабного вторгнення, а не шатли запускати
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03.03.2023 11:05
+10
Правильно.А прокацапский родители пусть сидят и ждут свой рузьге мир. Кацапы их и ********.
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03.03.2023 11:04
+9
А кто не предупредил и не эвакуировал дома престарелых, дома малютки и интернаты из зон направлений ударов орды? Хотя ведь знали о вторжении загодя. Кто их бросил на произвол судьбы? Кто за это ответит?
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03.03.2023 11:11
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Правильно.А прокацапский родители пусть сидят и ждут свой рузьге мир. Кацапы их и ********.
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03.03.2023 11:04 Відповісти
Не зарано? Всього на всього рік минув...
Це треба було робити ще напередодні повномасштабного вторгнення, а не шатли запускати
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03.03.2023 11:05 Відповісти
То мало відбутися вже давно. Всих дітей зібрали і вивезли, а влада соплі жує
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03.03.2023 11:10 Відповісти
Проблема в тому,що частина тих,хто сидить з дітьми у зоні бойових дій - прокацапські((( Сидять у підвалах і дивляться соловйова. Рішення правильне. Але ж шкода тих,хто його буде реалізовувати.
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03.03.2023 11:10 Відповісти
Не мажьте всех одной краской. Там совсем разные есть.
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03.03.2023 11:15 Відповісти
Це тобі сидячи в тилу можна так думати. Однак, коли немає грошей і куди їхати - інша мотивація. Коли є дах над головою, гуманітарка і консервація під діваном, це значно виглядає безпечніше, а ніж пустота і голод десь там у тилу.
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03.03.2023 12:06 Відповісти
Это так. Людей пугает неизвестность. Только я всегда таким повторяю "Живые вы все вопросы как-торешите. Голова и руки есть - выживите. А мертвому вам это все-равно."
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03.03.2023 12:39 Відповісти
Ні,там психологія така. Сидять і чекають чогось. Одні - руського міру,інші коли війна скінчиться. Це такий ступор у людей і небажання щось змінювати. А їхати є куди особливо зараз. За кордоном їх приймуть аж бігом. Румунія,Польща,Німеччина. Тому правильно,що будуть силою витягати. Діти не винні в тому,що батьки буксують. І тим паче втрачати з-за цього життя чи здоров'я.
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03.03.2023 17:33 Відповісти
А кто не предупредил и не эвакуировал дома престарелых, дома малютки и интернаты из зон направлений ударов орды? Хотя ведь знали о вторжении загодя. Кто их бросил на произвол судьбы? Кто за это ответит?
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03.03.2023 11:11 Відповісти
Никто.Разве что увольнение с работы по собственному желанию.
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03.03.2023 11:15 Відповісти
Повністю підтримую.
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03.03.2023 11:25 Відповісти
Давно пора.
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03.03.2023 11:41 Відповісти
на який рік війни прийшли правильні думки? коли буде реалізація? кацапи давно крадуть дітей не запитуючи згоди батьків.
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03.03.2023 11:48 Відповісти
Зелені пітори, де ви були 1 рік і 1 місяць тому? Чому не евакуювали дітей з прикордонних областей?
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03.03.2023 12:01 Відповісти
Тут и были, гниды

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03.03.2023 12:42 Відповісти
разминированные перешейки снятся по ночам?
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03.03.2023 12:03 Відповісти
 
 