Мінреінтеграції пропонує примусово евакуювати дітей із зон активних бойових дій: Відмова батьків не допускається
Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.
"Постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють", - йдеться в повідомленні.
За даними Мінреінтеграції такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Водночас відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.
Топ коментарі
+14 Mykola Trofimenko #544375
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+10 Alex Smith #322835
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+9 18c49ed2
показати весь коментар03.03.2023 11:11 Посилання
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Це треба було робити ще напередодні повномасштабного вторгнення, а не шатли запускати