Мінреінтеграції пропонує примусово евакуювати дітей із зон активних бойових дій: Відмова батьків не допускається

Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінреінтеграції такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Водночас відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти утримують у "таборах перевиховання" 6 тис. українських дітей, - Лубінець