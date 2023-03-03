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"Желаю РФ кровавой смерти": Зрадник України Димитрієв, який їхав з танковими колонами на Київ, розчарувався в "русском мире"

дімітрієв

Зрадник України Ігор Димитрієв, який у 2014 році втік до Росії, висловив побажання смерті РФ та закликав забиратися геть з України.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ігор Димитрієв був депутатом Одеської міськради від проросійської партії "Родіна". Вихваляв "руській мір", у 2014-му втік до Росії, а у 2022-му разом з російськими танковими колонами їхав на Київ, і 24 лютого 2022-го писав, що за кілька годин дістанеться української столиці, що Росія вже перемогла", - зазначив журналіст.

Через рік війни РФ проти України та важких поразок росіян Димитрієв змінив свої погляди, пише Бутусов.

"Димитрієв змінив свої погляди і розчарувався у "руському мірі", зрозумів, що РФ програє цю жахливу війну. І 25 лютого 2023-го він оприлюднив у себе на каналі абсолютно інший пост - де висловлюється побажання смерті Росії за усі її злочини, та вимога до росіян забиратися геть з України. Дуже символічна трансформація проросійського політика", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

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Желаю РФ кровавой смерти: Зрадник України Димитрієв, який їхав з танковими колонами на Київ, розчарувався в русском мире 01

Автор: 

пропаганда (2819) росія (65883) Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+35
почувствовал, что дело пахнет керосином.
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03.03.2023 11:25
+27
То що тепер його запросить до України, виділити матеріальну допомогу, відправити до санаторію? Зрадник був, є і буде зрадником. Такі як це падло завжди там, де надіються відхопить більше. Надіюсь, що йому шлях до України буде заборонений назавжди. Але, напевно, не з цією (і попередніми) владами.
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03.03.2023 11:27
+24
Дивно ,може ак зламали?Щось не дуже віриться у здатність цієї ватної худоби,та покидька щось усвідомити.
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03.03.2023 11:26
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на купленой заимке где-нибудь возле Бидеи.
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03.03.2023 11:31 Відповісти
Будут пытаться спрятаться в Европе, выдавая себя за прозревших и "беженцев" от режима и мобилизации, сядут на пособия и будут жить замечательной жизнью, пока мы воюем. А потом после войны когда наш народ ( мужики) поедет в ЕС, там уже всё будет занято "хорошими русскими" и прочим мусором
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03.03.2023 11:40 Відповісти
Де планує сховатися? В Івано-Франківську. Або у Львові.
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03.03.2023 11:43 Відповісти
да в любому місті , тікі в партую зеленої соплі вступить
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03.03.2023 11:50 Відповісти
почувствовал, что дело пахнет керосином.
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03.03.2023 11:25 Відповісти
Галавакружение від успіхів ЗСУ!
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03.03.2023 11:48 Відповісти
нет, очкосужение.
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03.03.2023 11:49 Відповісти
Криса зізкочила з Тітаніка.
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03.03.2023 12:43 Відповісти
нет, где-то шарится по трюмам.
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03.03.2023 15:08 Відповісти
Думаю , будет опровержение, типа взломали страницу и т.д. В рашке за такой пост, сразу тюрьма и швабра в дупу. Не думаю,что этот дятел настолько безумен и смел.
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03.03.2023 14:51 Відповісти
Не поможет. Сложно угадать размер обуви на лету. Тут надо присесть, и надолго, тогда и с размером не ошибешься.
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03.03.2023 11:25 Відповісти
На бутилку?
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03.03.2023 11:32 Відповісти
Дивно ,може ак зламали?Щось не дуже віриться у здатність цієї ватної худоби,та покидька щось усвідомити.
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03.03.2023 11:26 Відповісти
Доверяй, но проверяй. Это не его слова - это он процитировал киевлянина, который ждал "быстрой победы русской армии", но за год понятное дело сильно разочаровался. В свежих постах самого Дмитриева подобной позиции не наблюдается.
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03.03.2023 12:45 Відповісти
Люди не міняються, усе інше від лукавого.
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03.03.2023 16:12 Відповісти
То що тепер його запросить до України, виділити матеріальну допомогу, відправити до санаторію? Зрадник був, є і буде зрадником. Такі як це падло завжди там, де надіються відхопить більше. Надіюсь, що йому шлях до України буде заборонений назавжди. Але, напевно, не з цією (і попередніми) владами.
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03.03.2023 11:27 Відповісти
потенційний "слуга"
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03.03.2023 11:35 Відповісти
А може й не потенційний, а вже дійсний. Заочно в партію вступав.
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03.03.2023 12:04 Відповісти
Навіщо таким забороняти шлях до України? Вони ж громадяни України, заборона в'їзду яким буде порушенням внутрішнього законодавства та міжнародного права.
Нехай приїжджає, на місці вже розберуться чи зрадник він, чи ні. Може ще й винагородять по повній. Чи за вашим планом - зробив дєло і гуляй смєло?
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03.03.2023 18:14 Відповісти
Тварина продажна пнх
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03.03.2023 11:27 Відповісти
Хто зрадив раз, той зрадить і другий. Де ж ти тепер, ігорьоша, собі новую "родіну" знайдеш? Таке сміття ж нікому не потрібно.
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03.03.2023 11:28 Відповісти
Напевно ще має досi український паспорт та вирiшив подаватися на бiженця у ЄС.
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Чекаємо на відео з вибаченням з примотаною скотчем до цеглин головою на фоні здорованя з кувалдою.
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03.03.2023 11:30 Відповісти
А где кормят, там и родина...
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03.03.2023 11:31 Відповісти
Це він розчарувався в ********* що не взяли Київ за 3 дні, але свої переконання не змінив.
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03.03.2023 11:31 Відповісти
Дайте йому пляшку водки та американський окорочок і воно знову попре на Україну
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03.03.2023 11:31 Відповісти
...Вам больше не рады... Можна подумати шо колись були раді кацапсинам в Україні... Раді були етнічні ***********, які попересилялися в Україну за часів совка, але й ті вже не раді...
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03.03.2023 11:31 Відповісти
Не надо так. У меня побратим погиб,по национальности русский,дед у него из Сибири,погиб за Украину.
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03.03.2023 11:38 Відповісти
Не плутайте. Кацап це не національність. Кацапом може бути і казах і татарин і навіть українець за національністю. Кацап це стан, це безмозгле бидло яке інстиктивно підкоряється свому сцарю і ненавидить інших.
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03.03.2023 11:41 Відповісти
Кстати, "русский" тоже не национальность , а синоним слова "имперец" - признак принадлежности к "имперскому стаду". Просто эти пациенты уже не помнят кем были их предки ...
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04.03.2023 02:27 Відповісти
Цілком можливо, його дід потрапив туди не по своїй волі. Всю Сибір заселяли депортованими українцями.
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03.03.2023 13:37 Відповісти
Якщо він із Сибиру, та ще й пішов за Україну, то скоріш за все його діди були департованими українцями. Бо немає такої національності - "руський". Є московіти і окуповани ними народи. А дідам твого побратиму неможливо було називатися українцями, бо московіти у Сибіру за то вбивали. Тому більшисть казала, що вони "руські".
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30.07.2023 15:03 Відповісти
По морде - брат Зели
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03.03.2023 11:32 Відповісти
А от дуже багато людей їх не відрізняють. Чому? Загадка...
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03.03.2023 11:37 Відповісти
Причина - асиміляція з іншими.
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03.03.2023 11:50 Відповісти
Решил очередной раз нахамелеонить, падла продажная. Ну что же, крысы всегда бегут первыми.
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03.03.2023 11:33 Відповісти
Крыса унюхала,что пора петлять с тонущего кацапского корабля.
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03.03.2023 11:33 Відповісти
... "на Украине"..... у мене одне питання, чому це лайно ще живе?
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03.03.2023 11:35 Відповісти
👍
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03.03.2023 12:42 Відповісти
Зрадник на те і зрадник щоб зраджувати в скрутну хвилину.
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Типова #идівська поведінка: туди-сюди, туди-сюди
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Черговий ідіот який мріяв про урср, ці тварини самі привели війну в Україну, а тепер ниють.
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03.03.2023 11:37 Відповісти
Пацюки тікають? Це ж гойда!
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03.03.2023 11:39 Відповісти
Украина не пала, и оно переобулось. Вот такие они предатели непостоянные
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03.03.2023 11:40 Відповісти
Це дуже схоже на метаморфози наших депутатів. То вони були "щирими" комсомольцями/комуністами, то ОПЗЖ-шниками, то ще кимось. Тепер або "зелені" або позафракційні (згодом знов кудись "вступлять")...
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03.03.2023 13:43 Відповісти
Отримав пропозицію стати депутатом від Слуг Народа...
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03.03.2023 11:41 Відповісти
1) Это животное так и не осознало, что правильно писать/говорить в Украине, а не на
2) Если он такое пиз.нул, то значит уже не в кацапстане. А значит пора начинать искать хероя. Только был выпуск у Стерненко, что наши ребята из соответствующих органов не особо спешат экстрадировать аквафрешных патриотов и участников боевых действий на стороне свинособак. Нужно обратить внимание общественности на этого гуся.
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03.03.2023 11:47 Відповісти
А для чого їх екстрадіровать? Це ж українські злочинці, які мають понести відповідальність за вчинені злочини.
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03.03.2023 18:19 Відповісти
Нет уж, дорогая, умерла - так умерла.
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03.03.2023 11:55 Відповісти
Цікаво, де і як зараз поживає "няшмяш"? Навіть прізвисько її вже забув
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03.03.2023 13:46 Відповісти
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть.И где теперь у него "родина"?
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03.03.2023 11:56 Відповісти
Ох, щось у мене така підозра, що дімітрієв це його несправжнє прізвище.
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03.03.2023 12:02 Відповісти
А навіщо нам знати що він казав ? Чи каже зараз ?
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03.03.2023 12:08 Відповісти
тем путинососам что бегают по инетам и топят за убийство православных братьев славян стоит задуматся о том что они делают и какой громадный кол вколачивают в сознание украинцев и русских. Это не трах бабах разбили мазепу и все кончилось... это залили славянскую страну славянской кровью.
По приказу выжившего из ума путающегося в показаниях зазвездившегося кремлевского старпера.
То он пищал о том что украинцы вдруг стали нацистами и выбрали себе президента еврея то вдруг стал пищать о каких то исконно россий

ских землях которые эта тварь воруя и убивая пистит у Украины, то в ботоксной его башке вдруг возникла мысль о то что это не Россия напала на Украину а это на
Россию запад напал.
Клиент путается в показаниях. Клиент ссыт прекратить войну иначе ему хана и Гаага.
И эта тварь покупает себе еще сутки и еще сутки сидения в Кремле кровью убивающих друг друга русских и украинцев. Еще тысяча вдов и там и там, еще тысяча воющих матерей, еще тысяча сирот...
Вот цена суток сидения на троне в кремле омерзительного плешивого кровососа.
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03.03.2023 12:19 Відповісти
Та який там кілок? Більшість там все одно за муйла. І що б там їм не говорили, вони за нього з радістю підуть здихати. А чому? Та тому що вони ж самі його й створили, повірили у його обраність і хочуть, щоб він правив якомога довше.
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03.03.2023 12:30 Відповісти
До твого відома, І. Мазепа - гетьман України і національний герой, як і С. Бандера. Маскаль пєтька первий тоді якраз і залив і напився "славянской крови" в Україні, лише десятки тисяч батуринців вирізав від малого до великого. Тому "хароших рускіх" в Україні теж не *******. Не варто примазуватись до слов'янської крові до якої у маскалєй немає жодного відношення.
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03.03.2023 18:32 Відповісти
Быстро переобулся, урод.....
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03.03.2023 12:20 Відповісти
Від палі, будемо вважати, відмазався, повісити!
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03.03.2023 12:37 Відповісти
Такие особи не нужны не нашим врагам , ни нам тем более, они всегда примазываються к тем , кто на данный момент сильней, у них нет понятие Родина, а есть деньги и власть . Приспособленцы и предатели , таких нигде не любят)
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03.03.2023 12:51 Відповісти
Сколько таких уродов десятилетиями гадило Украине, открыто получая огромные деньги от ЛУБЯНКИ, после чего спокойно отбыли в х*йлостан или Европу, продолжая гадить на расстоянии. Бесконечная игра в поддавки с откровенными врагами. Монтян, Погребинский, Корнилов, Копатько, Ищенко, Чугаенко, пиховшек и т.п. дерьмо...
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03.03.2023 13:11 Відповісти
Нічого символічного. Наступним буде запрошений для інтерв'ю до "єдиного марахвону" чи іншого якогось провладного "вонючого дому", інтегрований до інфопростіру України, а там, дивись, мутрий наріт вже обере його у депутати...
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03.03.2023 13:28 Відповісти
Кацапи неякі не ,,руські,,.
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03.03.2023 14:38 Відповісти
Варто уважно перевіряти інформацію перед донесенням до своєї аудиторії.

Це не слова Дімітрієва. Це репост руснявого телеграм-каналу Moscow calling, який у свою чергу розмістив лист/відгук свого підписника. А підписником, судячи з тексту, є руснявий мешканець Києва, який "был среди тех, кто, проснувшись в Киеве год назад рано утром от звуков взрывов, почувствовал радость".

І Дімітрієв і цей підписник розчарувались в росії, але за світоглядом, ментальністю і думками залишились тим, кого порядні люди називають словом "русня".

П.С. "Бутусов і К" велике до вас прохання. Перевіряйте інформацію перед тим, як публікувати на сайті і у своєму телеграм-каналі.
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03.03.2023 15:03 Відповісти
Передивився канал пана Дімітрієва. Нажаль - це не його думка, а цитата іншого ватника що чекав на руській мір у Києві.
Будьте будь ласка уважні навіть при цитуванні зрадників. Саме цього ми всі чекаємо від поважних українських видань.
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03.03.2023 23:26 Відповісти
.

пiзно всрався...це тобi вже не допоможе. здохнеш, як пес, разом зi своїми москальськими хазяями.
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07.03.2023 20:49 Відповісти
То не дімітріев писал, а ватний підписник від "moskow calling". Дімітріев просто процитував того підписника. Сам дімітріев трішечки змінився, але все одне проти України, мови і нашої культури. Не вірте зраднику.
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30.07.2023 14:49 Відповісти
 
 