"Желаю РФ кровавой смерти": Зрадник України Димитрієв, який їхав з танковими колонами на Київ, розчарувався в "русском мире"

Зрадник України Ігор Димитрієв, який у 2014 році втік до Росії, висловив побажання смерті РФ та закликав забиратися геть з України.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ігор Димитрієв був депутатом Одеської міськради від проросійської партії "Родіна". Вихваляв "руській мір", у 2014-му втік до Росії, а у 2022-му разом з російськими танковими колонами їхав на Київ, і 24 лютого 2022-го писав, що за кілька годин дістанеться української столиці, що Росія вже перемогла", - зазначив журналіст.

Через рік війни РФ проти України та важких поразок росіян Димитрієв змінив свої погляди, пише Бутусов.

"Димитрієв змінив свої погляди і розчарувався у "руському мірі", зрозумів, що РФ програє цю жахливу війну. І 25 лютого 2023-го він оприлюднив у себе на каналі абсолютно інший пост - де висловлюється побажання смерті Росії за усі її злочини, та вимога до росіян забиратися геть з України. Дуже символічна трансформація проросійського політика", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

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