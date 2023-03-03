"Желаю РФ кровавой смерти": Зрадник України Димитрієв, який їхав з танковими колонами на Київ, розчарувався в "русском мире"
Зрадник України Ігор Димитрієв, який у 2014 році втік до Росії, висловив побажання смерті РФ та закликав забиратися геть з України.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ігор Димитрієв був депутатом Одеської міськради від проросійської партії "Родіна". Вихваляв "руській мір", у 2014-му втік до Росії, а у 2022-му разом з російськими танковими колонами їхав на Київ, і 24 лютого 2022-го писав, що за кілька годин дістанеться української столиці, що Росія вже перемогла", - зазначив журналіст.
Через рік війни РФ проти України та важких поразок росіян Димитрієв змінив свої погляди, пише Бутусов.
"Димитрієв змінив свої погляди і розчарувався у "руському мірі", зрозумів, що РФ програє цю жахливу війну. І 25 лютого 2023-го він оприлюднив у себе на каналі абсолютно інший пост - де висловлюється побажання смерті Росії за усі її злочини, та вимога до росіян забиратися геть з України. Дуже символічна трансформація проросійського політика", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
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Нехай приїжджає, на місці вже розберуться чи зрадник він, чи ні. Може ще й винагородять по повній. Чи за вашим планом - зробив дєло і гуляй смєло?
2) Если он такое пиз.нул, то значит уже не в кацапстане. А значит пора начинать искать хероя. Только был выпуск у Стерненко, что наши ребята из соответствующих органов не особо спешат экстрадировать аквафрешных патриотов и участников боевых действий на стороне свинособак. Нужно обратить внимание общественности на этого гуся.
По приказу выжившего из ума путающегося в показаниях зазвездившегося кремлевского старпера.
То он пищал о том что украинцы вдруг стали нацистами и выбрали себе президента еврея то вдруг стал пищать о каких то исконно россий
ских землях которые эта тварь воруя и убивая пистит у Украины, то в ботоксной его башке вдруг возникла мысль о то что это не Россия напала на Украину а это на
Россию запад напал.
Клиент путается в показаниях. Клиент ссыт прекратить войну иначе ему хана и Гаага.
И эта тварь покупает себе еще сутки и еще сутки сидения в Кремле кровью убивающих друг друга русских и украинцев. Еще тысяча вдов и там и там, еще тысяча воющих матерей, еще тысяча сирот...
Вот цена суток сидения на троне в кремле омерзительного плешивого кровососа.
Це не слова Дімітрієва. Це репост руснявого телеграм-каналу Moscow calling, який у свою чергу розмістив лист/відгук свого підписника. А підписником, судячи з тексту, є руснявий мешканець Києва, який "был среди тех, кто, проснувшись в Киеве год назад рано утром от звуков взрывов, почувствовал радость".
І Дімітрієв і цей підписник розчарувались в росії, але за світоглядом, ментальністю і думками залишились тим, кого порядні люди називають словом "русня".
П.С. "Бутусов і К" велике до вас прохання. Перевіряйте інформацію перед тим, як публікувати на сайті і у своєму телеграм-каналі.
Будьте будь ласка уважні навіть при цитуванні зрадників. Саме цього ми всі чекаємо від поважних українських видань.
пiзно всрався...це тобi вже не допоможе. здохнеш, як пес, разом зi своїми москальськими хазяями.