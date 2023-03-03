Імплементувати закон про олігархів не можуть через відсутність висновку Венеційської комісії, - Малюська

Єдиним бар’єром на шляху імплементації закону про олігархів є вимога Єврокомісії дочекатися висновку Венеційської комісії після аналізу цього закону.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справа в тому, що формування реєстру олігархів, взагалі імплементація закону про олігархів - це умова, яку нам наші європейські колеги поставили для перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Іншими словами, якщо ми належним чином імплементуємо реєстр олігархів і взагалі закон про олігархів, це стане передумовою для того, щоб з нами розпочали перемовини з тим, щоб ми досить швидко, оперативно стали членами Євросоюзу. Якщо ми імплементуємо закон і взагалі механізм обмежень олігархів не в тому баченні, як це бачать наші колеги з Євросоюзу, з Венеційської комісії, це заблокує нам подальші перемовини і вступ до Європейськоо Союзу і відповідно до висновку Єврокомісії", - пояснив очільник Мін'юсту.

За його словами, "імплементування закону зараз, не маючи на руках висновку Венеційської комісії, створило б чимало ризиків того, що все, що б ми створили, довелося відкатувати потім назад".

"Тому на прохання наших європейських партнерів, ми зараз очікуємо висновок Венеційської комісії. Ми переконані, що це буде вже дуже найближчим часом. Тобто насправді Україна, українські органи державної влади повністю готові імпементувати закон хоч зараз. Закон готовий, реєстр готовий, підзаконні акти прийняті, методика визначення осіб, які потрапляють в реєстр, так само готова. Тобто насправді хоч завтра ми цей закон готові імплементувати. Єдиний бар’єр - це якраз вимоги Єврокомосії зачекати і побачити, що скаже Венеційська комісія після аналізу нашого закону", - додав міністр юстиції.

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Малюська наголосив, що Україна розраховує отримати висновок Венеційської комісії найближчим часом.

"Мова іде про тижні, місяць, можливо і дні, не знаю... Але точно, що це не розтягнеться на півроку чи рік. Відповідно, в нас буде час, щоб такі зауваження врахувати, продискутувати з ними, щоб розуміти, що ми правильно зрозуміли їхні коментарі й отримати підтримку в парламенті", - сказав міністр.

За словами очільника Мін'юсту, "що реально стосується євроінтеграції - парламентом підтримується".

"Звісно, закон не простий, він дуже складно приймався в парламенті, були численні політичні медіабаталії, але і ми не очікуємо серйозних перешкод у проходженні законопроєкту з огляду на те, що це стало ключовою частиною євроінтеграційного процесу, це і вимоги Єврокомісії. Тому я впевнений, що весна-літо ми забезпечимо імплементацію всіх вимог Венеційської комісії і тих, які є важливими, і про які ми домовимося, і відповідно - забезпечимо виконанння усіх умов з тим, щоб розпочати початок перемовин. Тому я не бачу тут великих проблем. Дійсно, є юридичні проблеми, тому що всі ми бачимо різні механізми чи різні опції, яким чином треба реагувати на проблему олігархів. Наше бачення, що вона вкрай схожа з антимонопольним регулюванням", - підсумував Малюська.

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