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Новини Санкції проти Росії
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Мін’юст США наймає десятки нових прокурорів. Завдання - контроль за санкціями проти РФ, - WSJ

сша,мін'юст

Адміністрація президента США Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій і експортного контролю проти Росії.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Корпорації знаходяться на передовій, (вони. - Ред.) часто бачать ці порушення в першу чергу", - сказав помічник генерального прокурора Метт Олсен.

За його словами, цей крок Міністерства юстиції додає 25 нових прокурорів до його відділу контррозвідки та контролю за експортом, що є частиною ширших зусиль, спрямованих на те, щоб компанії та інші треті сторони не допомагали Росії ухилятися від санкцій США.

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Олсен додав, що нові прокурори працюватимуть з корпораціями для розслідування санкцій та ухилення від експортного контролю, а також починатимуть кримінальні провадження проти компаній у разі порушень.

Окрім додаткових прокурорів, відділ контррозвідки також винайме юриста, який консультуватиме з розслідувань, пов’язаних із корпораціями.

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Минулого року США та їхні західні союзники запровадили кордон міжнародної торгівлі та фінансових обмежень щодо РФ з метою змусити Кремль вивести свої сили з України. За словами представників адміністрації, Москва у відповідь залучила державні та приватні компанії з Ірану, Китаю і Туреччини для уникнення економічної блокади.

Автор: 

росія (65883) санкції (12058) США (23310) прокурор (625)


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Прокурорам мінюсту США варто звернути особливу увагу і на цих"покидьків з червоного хреста" Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема комп'ютерною та оргтехнікою для потреб окупаційної адміністрації. Джерело:
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03.03.2023 11:35 Відповісти
********* забезпечить роботою новий штат прокурорів на роки.
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03.03.2023 11:37 Відповісти
Чекаємо сотні тюремних строків на тисячі років за гратами у совокупності від тих прокурорів. І американці на це здатні
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03.03.2023 11:52 Відповісти
Там про контроль за виконанням санкцій.
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03.03.2023 15:06 Відповісти
А я про очікувані результати цього контролю
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03.03.2023 15:07 Відповісти
А у нас що??? Прокурори виносять підозри кацапським депутатам та генералам? А всередині країни процвітає кацапський "недоторкатий" бізнес як обленерго та купа інших, варто лише копнути. Санкції кажете..
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03.03.2023 11:56 Відповісти
Тіки не беріть українських прокурорів.
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03.03.2023 11:57 Відповісти
 
 