Мін’юст США наймає десятки нових прокурорів. Завдання - контроль за санкціями проти РФ, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій і експортного контролю проти Росії.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Корпорації знаходяться на передовій, (вони. - Ред.) часто бачать ці порушення в першу чергу", - сказав помічник генерального прокурора Метт Олсен.

За його словами, цей крок Міністерства юстиції додає 25 нових прокурорів до його відділу контррозвідки та контролю за експортом, що є частиною ширших зусиль, спрямованих на те, щоб компанії та інші треті сторони не допомагали Росії ухилятися від санкцій США.

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Олсен додав, що нові прокурори працюватимуть з корпораціями для розслідування санкцій та ухилення від експортного контролю, а також починатимуть кримінальні провадження проти компаній у разі порушень.

Окрім додаткових прокурорів, відділ контррозвідки також винайме юриста, який консультуватиме з розслідувань, пов’язаних із корпораціями.

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Минулого року США та їхні західні союзники запровадили кордон міжнародної торгівлі та фінансових обмежень щодо РФ з метою змусити Кремль вивести свої сили з України. За словами представників адміністрації, Москва у відповідь залучила державні та приватні компанії з Ірану, Китаю і Туреччини для уникнення економічної блокади.