Наше завдання: перевиховати суспільство і взяти відповідальність за дітей полеглих героїв, - волонтерка Ярова

Діти і родини полеглих захисників не повинні залишатися самі зі своїм горем - для них важлива підтримка і розуміння, а не планшети, велосипеди і пакуночки подарунків.

Про це в програмі "На лінії вогню" на Прямому каналі розповіла Дана Ярова волонтерка, керівниця напряму допомоги родинам загиблих воїнів фонду "Мрія", передає Цензор.НЕТ.

"Україна отримала найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Внаслідок цього в нас залишиться величезне кладовище захисників, які мали дітей. Ці діти не мають на собі відчути те, що відчували українці після Другої світової - почуття "безбатьківщини", - сказала Ярова.

Також волонтерка додала, що діти полеглих героїв - це суспільний обов’язок, до якого потрібно привчати людей.

"Ми несемо відповідальність перед дітьми тих, хто поклав своє життя за українську державність і за наше майбутнє. Наш борг - виростити їх як своїх дітей. На жаль, державні програми з цим не справляються. Навіть якщо всі волонтерські організації об'єднаються в цьому напрямку - в нас нічого не вийде. Однією і складових діяльності фонду "Мрія" я бачу завдання виховувати у суспільстві почуття соціальної відповідальності щодо дітей загиблих та членів їх родин", - підсумувала Ярова.

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