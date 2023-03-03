Наше завдання: перевиховати суспільство і взяти відповідальність за дітей полеглих героїв, - волонтерка Ярова
Діти і родини полеглих захисників не повинні залишатися самі зі своїм горем - для них важлива підтримка і розуміння, а не планшети, велосипеди і пакуночки подарунків.
Про це в програмі "На лінії вогню" на Прямому каналі розповіла Дана Ярова волонтерка, керівниця напряму допомоги родинам загиблих воїнів фонду "Мрія", передає Цензор.НЕТ.
"Україна отримала найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Внаслідок цього в нас залишиться величезне кладовище захисників, які мали дітей. Ці діти не мають на собі відчути те, що відчували українці після Другої світової - почуття "безбатьківщини", - сказала Ярова.
Також волонтерка додала, що діти полеглих героїв - це суспільний обов’язок, до якого потрібно привчати людей.
"Ми несемо відповідальність перед дітьми тих, хто поклав своє життя за українську державність і за наше майбутнє. Наш борг - виростити їх як своїх дітей. На жаль, державні програми з цим не справляються. Навіть якщо всі волонтерські організації об'єднаються в цьому напрямку - в нас нічого не вийде. Однією і складових діяльності фонду "Мрія" я бачу завдання виховувати у суспільстві почуття соціальної відповідальності щодо дітей загиблих та членів їх родин", - підсумувала Ярова.
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Я старый человек
Уже не смогу взять ребенка
Но могу каждый месяц на счет
Ребенка ,которого за мной закрепят, к примеру
Переводить 500 гривен
Да ,это небольшие деньги
Но закрепите за одним ребенком 10 человек
И у ребенка на счету будет 5000 гр в месяц
Если он малыш - эти деньги на него будут тратить живые родные
Если нет родных - опекуны
Но важно ,чтобы люди
Делали добро
НЕЗНАКОМОМУ РЕБЕНКУ
Люди ,помогая другим -испытывают ни с чем не сравнимые чувства
И ребенок будет жить ,понимая ,что его не бросили
Что есть далекие люди
Готовые ему помогать
Это и есть горизонтальные связи в обществе,на мой взгляд