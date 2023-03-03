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Новини Війна
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Українські командири та американські генерали провели в Німеччині військові навчання з контрнаступу, - NYT

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На військовій базі США у Німеччині відбулися кабінетні військові навчання за участю американських генералів та українських військових. Це частина підготовки до майбутнього контрнаступу України. Раніше аналогічні навчання допомогли ЗСУ спланувати наступ в Херсонській області.

Про це пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відбулася серія "кабінетних" навчань, які також називають військовими іграми. Українські командири тестували ряд варіантів наступу. Участь у "репетиції" брали найвищі американські генерали. Вони допомагали ЗСУ виробити найбільш ефективну стратегію. Але рішення про те, як саме планувати контрнаступ, все одно залишиться за українськими військовими.

Учасник навчань, американський генерал Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, високо оцінив "феноменальну" адаптивність ЗСУ та додав: "Ми збираємося допомогти їм адаптуватися ще краще".

Дивіться: Українські артилеристи завершили навчання зі стрільби з гаубиць FH-70 в Естонії. ВIДЕО

Навчання відвідав генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Він описав "величезний стіл із картами, значками та іншими військовими атрибутами, призначеними для позначення можливих битв".

"Українці переміщують речі на цих картах, щоб з'ясувати, як їм краще діяти, і вони визначають переваги та недоліки пов'язаних із цим ризиків. Це звичайна справа, яку роблять усі військові", - розповів він і відмовився деталізувати варіанти, які українці випробували на навчаннях.

Також читайте: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі

Суть операції не розголошується. Джерела NYT припустили, що ЗСУ можуть прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з Кримом.

NYT також зазначають, що військові планувальники Пентагону вважають критично важливим надання Україні засобів ППО, а не лише танків, боєприпасів та бойових машин.

Читайте: "Желаю РФ кровавой смерти": Зрадник України Димитрієв, який їхав з танковими колонами на Київ, розчарувався в "русском мире"

Нагадаємо, раніше американська преса неодноразово писала, що "кабінетні" навчання для ЗСУ були проведені в Німеччині також влітку 2022 року, коли ЗСУ планували контрнаступ на півдні України.

Автор: 

США (23310) військові навчання (2781) ЗСУ (7646) Міллі Марк (156) New York Times (55)


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Топ коментарі
+12
Гарна новина.
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03.03.2023 12:12
+3
Алекс, не надо бездоказательно, вносить сомнения в дееспособность генштаба. Если Сырский еще на должности, значит он Залужного устраивает. Поверь, я не подхалим ЗЕ, и даже не живу в Украине. Но я за вашу победу.
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03.03.2023 13:36
+2
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це?
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03.03.2023 12:37
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Гарна новина.
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03.03.2023 12:12 Відповісти
Ось, запам'ятайте хто планує військові операції та наступи, щоб потім не вестись на піар якогось військово-командуючого типу "сирського" від команди зелених.
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03.03.2023 12:15 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це?
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03.03.2023 12:37 Відповісти
Такі правила командної гри.
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03.03.2023 13:09 Відповісти
Які правила? Ви статтю прочитали чи копіпастите методичку?
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03.03.2023 13:22 Відповісти
Згадування про "методичку" - це з яких методичних рекомендацій?
Це Ви написали "https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це? "?
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03.03.2023 13:31 Відповісти
Це - з інтерв'ю Залужного. Чи прочитати статтю релігія не дозволяє?
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03.03.2023 14:03 Відповісти
А Залужний, як командний гравець, міг сказати щось інше?
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03.03.2023 16:45 Відповісти
У статті по посиланню є відповідь на ваше питання. Треба просто почитати.
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03.03.2023 16:48 Відповісти
У статті, на яку Ви посилаєтесь, відповіді на моє питання немає! Відповідь на нього міститься в указах Президента України, які ймовірно є таємницею для Вас, про призначення Залужного та Сирського на займані ними посади.
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03.03.2023 17:00 Відповісти
За його словами, він довіряє генералам ЗСУ, проте з початку великої війни звільнив десятьох, оскільки їм "було не до цього", а ще один воєначальник застрелився.
Мабуть якщо б Сирський його не влаштовував, то і його би звільнив. Так що все у статті є. Тільки треба читати неупереджено.
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03.03.2023 17:22 Відповісти
Ви мабуть не знаєте і не розумієте, що воєнначальника призначеного на посаду указом Президента України може звільнити з посади тільки Президент України!
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03.03.2023 18:23 Відповісти
Ну я Вам так відповім: так. Я - не юрист, тому не знаю. Ви - юрист? Можете привести статті законів, які підтверджують Ваші слова?
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03.03.2023 20:41 Відповісти
Не обов'язково бути юристом щоб бути свідомим громадянином України та знати Конституцію України. Але, очевидно, Ви ще не доросли до цього...
Як на мою думку, то виборчими правами мали б користуватися лише ті громадяни України, які знають Конституцію України. Надіюсь, що відповідна конституційна норма все-таки появиться...
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04.03.2023 00:08 Відповісти
Алекс, не надо бездоказательно, вносить сомнения в дееспособность генштаба. Если Сырский еще на должности, значит он Залужного устраивает. Поверь, я не подхалим ЗЕ, и даже не живу в Украине. Но я за вашу победу.
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03.03.2023 13:36 Відповісти
А до чого тут Бахмут? Його давно пропонували залищити, щоб зосередитися саме на кнтрнаступі. Чи ви думаєте, що контрнаступати будуть хлопці, які Бахмут тримають?
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03.03.2023 12:34 Відповісти
США и Маск Драгоном отправили на МКС майора ВВС РФ в отставке, Андрея Федяева, военного летчика 2-го класса. Жиза.
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03.03.2023 12:23 Відповісти
Бахмут жирна пастка ?
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03.03.2023 13:06 Відповісти
Только хотел сказать, что эти тренировки с генералами НАТО, проводят перед наступлением, но увидел что это уже указано в статье. Ну успехов! Гребаное ***** в кремле, молись у гундяя.
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03.03.2023 13:29 Відповісти
Путін - це втілення Сатани. Він не молиться
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03.03.2023 14:05 Відповісти
Вы зря так считаете, ***\ло молиться и еще как. Неоднократно его показывали в церкви.
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03.03.2023 14:07 Відповісти
то для показухи. насправді воно вірить в шизоїдний окультизм з шаманами і прочей муттю.
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03.03.2023 15:25 Відповісти
Ви серйозно вважаєте за істину те, що він робить на камеру задля бидломаси?
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03.03.2023 14:09 Відповісти
Вот нафига это писать? Мож еще планы выложить, силы и средства предоставить для отчета перед Шабуней?
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03.03.2023 15:48 Відповісти
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03.03.2023 19:03 Відповісти
Чому контрнаступ, а не наступ? Таке враження що у нас використовують слова якы быльше сподобались, а не ты якы потрыбно.
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03.03.2023 19:04 Відповісти
Засвідчення для тих, хто тикає на військову освіту. Інколи навіть її наявність у професійних генералів і командирів не гарантує їм успіхів на фронті.
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03.03.2023 19:20 Відповісти
 
 