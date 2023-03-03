Українські командири та американські генерали провели в Німеччині військові навчання з контрнаступу, - NYT

На військовій базі США у Німеччині відбулися кабінетні військові навчання за участю американських генералів та українських військових. Це частина підготовки до майбутнього контрнаступу України. Раніше аналогічні навчання допомогли ЗСУ спланувати наступ в Херсонській області.

Про це пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відбулася серія "кабінетних" навчань, які також називають військовими іграми. Українські командири тестували ряд варіантів наступу. Участь у "репетиції" брали найвищі американські генерали. Вони допомагали ЗСУ виробити найбільш ефективну стратегію. Але рішення про те, як саме планувати контрнаступ, все одно залишиться за українськими військовими.

Учасник навчань, американський генерал Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, високо оцінив "феноменальну" адаптивність ЗСУ та додав: "Ми збираємося допомогти їм адаптуватися ще краще".

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Навчання відвідав генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Він описав "величезний стіл із картами, значками та іншими військовими атрибутами, призначеними для позначення можливих битв".

"Українці переміщують речі на цих картах, щоб з'ясувати, як їм краще діяти, і вони визначають переваги та недоліки пов'язаних із цим ризиків. Це звичайна справа, яку роблять усі військові", - розповів він і відмовився деталізувати варіанти, які українці випробували на навчаннях.

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Суть операції не розголошується. Джерела NYT припустили, що ЗСУ можуть прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з Кримом.

NYT також зазначають, що військові планувальники Пентагону вважають критично важливим надання Україні засобів ППО, а не лише танків, боєприпасів та бойових машин.

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Нагадаємо, раніше американська преса неодноразово писала, що "кабінетні" навчання для ЗСУ були проведені в Німеччині також влітку 2022 року, коли ЗСУ планували контрнаступ на півдні України.