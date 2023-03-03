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Понад 20 років проживав в Італії, але повернувся захищати Україну: У бою проти окупантів загинув тероборонівець Богдан Бодак

Тероборонівець Богдан Бодак після початку вторгнення РФ повернувся з Італії до України, щоб захищати Батьківщину.

Про це пише видання La Stampa, передає Цензор.НЕТ.

У 2000 році він разом з матір'ю оселився в П'яченці (Італія), де знайшов роботу спочатку в логістиці, потім водієм вантажівки.

За даними видання, Богдан через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону, щоб стати на захист Батьківщини.

"У листопаді був поранений у Краматорську на Донбасі. Госпіталізований, і після періоду реабілітації він вирішив повернутися до боротьби", - пише La Stampa.

20 січня Богдан загинув під час артилерійського обстрілу росіянами.

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Він народився у Львові, закінчив колишнє Середнє професійно-технічне училище №26. Після цього працював у сфері перевезень в Італії.

"Боровся із державою-терористом у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління "Захід" Сил територіальної оборони Збройних Сил України. У Богдана Бодака залишилися мама, сестра та дві доньки", - зазначили у міськраді.

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Понад 20 років проживав в Італії, але повернувся захищати Україну: У бою проти окупантів загинув тероборонівець Богдан Бодак 01

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