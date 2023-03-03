Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном. Говорили про Спецтрибунал для РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої йшлося про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.

"Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: наша наступна велика справа - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими", - йдеться у повідомленні.

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