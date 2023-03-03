Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном. Говорили про Спецтрибунал для РФ
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої йшлося про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.
Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.
"Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: наша наступна велика справа - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велемир
показати весь коментар03.03.2023 12:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар03.03.2023 12:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль