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Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном. Говорили про Спецтрибунал для РФ

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої йшлося про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.

"Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: наша наступна велика справа - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про притягнення РФ до відповідальності: Більшість держав бояться створювати трибунал. Потрібна політична воля

Автор: 

росія (65883) трибунал (273) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Хтось із влади сказав, що Україна в цьому році звільнить Маріуполь. Думаю, що не треба прямими діями по звільненню наражати на додаткові руйнування міста. Треба буде захопити якесь місто ********* й потім обміняти міста.
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03.03.2023 12:47 Відповісти
Залужний казав. Мабуть він краще знає, як треба діяти.
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03.03.2023 12:52 Відповісти
 
 