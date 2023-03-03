Понад 8 тис. українців вже заробили ₴43 мільйони в "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА

До "Армії відновлення" долучилися понад 8 тисяч безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано 43 мільйони.

Про це повідомила Державна служба зайнятості, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше залучених до виконання суспільно корисних робіт у Полтавській, Донецькій та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

"Армія відновлення" - проєкт, запроваджений урядом восени 2022 року. В його рамках безробітних залучають до відбудови країни через виконання суспільно корисних робіт. Їх роботу оплачуть на рівні мінімальної зарплати - 6700 грн.

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Проєкт працює в 11 регіонах. Останньою до нього нещодавно долучилася Миколаївська область.