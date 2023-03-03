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Новини
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Понад 8 тис. українців вже заробили ₴43 мільйони в "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА

руйнування,відновлення

До "Армії відновлення" долучилися понад 8 тисяч безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано 43 мільйони.

Про це повідомила Державна служба зайнятості, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше залучених до виконання суспільно корисних робіт у Полтавській, Донецькій та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

"Армія відновлення" - проєкт, запроваджений урядом восени 2022 року. В його рамках безробітних залучають до відбудови країни через виконання суспільно корисних робіт. Їх роботу оплачуть на рівні мінімальної зарплати - 6700 грн.

Також читайте: Рівень безробіття в Україні становить 30%, - Мінекономіки

Проєкт працює в 11 регіонах. Останньою до нього нещодавно долучилася Миколаївська область.

Понад 8 тис. українців вже заробили ₴43 мільйони в Армії відновлення 01

Автор: 

безробіття (559) Держслужба зайнятості (178) відбудова (362) руйнування (258)


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Топ коментарі
+15
А сколько за это время заработали министр Резников и его патрон на армии?

"Новий мегаскандал у Міноборони - НАБУ викрила аферу із закупівлям «золотих» пластикових пляшок. Після 24 лютого 2022р, коли відомству дозволили обходити тендери Prozorro, - у Міноборони закупили 100К пластикових пляшок по $7,9 за штуку. Але в той час реальна ціна на цей виріб була $0,59. Гешефт на оборудці міг сягнути $700 000.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Т/К Путч.."
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03.03.2023 12:52
+12
як той пафос за...бав
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03.03.2023 12:41
+10
хоть бы устыдились ,депутатам сидящим в тепле и при полном обслуживании десятки тысяч,а людям поставленным в безвыходное положение горбатые спины и 5000 на руки
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03.03.2023 12:52
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як той пафос за...бав
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03.03.2023 12:41 Відповісти
5300 грн на человека.. ну как сказать.... неплохо, че, у меня на проезд в месяц больше уходит
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03.03.2023 17:33 Відповісти
А сколько за это время заработали министр Резников и его патрон на армии?

"Новий мегаскандал у Міноборони - НАБУ викрила аферу із закупівлям «золотих» пластикових пляшок. Після 24 лютого 2022р, коли відомству дозволили обходити тендери Prozorro, - у Міноборони закупили 100К пластикових пляшок по $7,9 за штуку. Але в той час реальна ціна на цей виріб була $0,59. Гешефт на оборудці міг сягнути $700 000.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Т/К Путч.."
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03.03.2023 12:52 Відповісти
хоть бы устыдились ,депутатам сидящим в тепле и при полном обслуживании десятки тысяч,а людям поставленным в безвыходное положение горбатые спины и 5000 на руки
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03.03.2023 12:52 Відповісти
От джуди кляті.... Коли ви вже вдавитесь, чи знову потрібна Колиївщина? Отримують мільйони доларів допомоги з-за кордону на відновлення інфраструктури, а людям платять копійки враховуючи безробіття в Україні. Так беріть полонених кацапів, які понаїдали в українському полоні морди, та нехай спасают краще Україну від руїн. Недарма чоловіки тікають за кордон до жінок, щоб там залишитись та отримувати за свій труд нормальну оплату.
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03.03.2023 12:53 Відповісти
"Недарма чоловіки тікають за кордон до жінок" --- тікають зараз тільки сцикуни і дезертири по суті
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03.03.2023 12:58 Відповісти
Ну не всі ж як ви гарно влаштувалися ) -не сцикун,не дезертир і не на фронті )
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03.03.2023 13:02 Відповісти
Головне те, що озвучив автор коментаря вище,а саме "втікав до жінок за кордон" я точно не робив,а це взагалі встид дикий,тікати і ховатися до жіники під спідницю в Європу,в той момент коли на твою країну напав ворог і на фронті є багато по суті ще дітей 18-20 річного віку, а є індивідууми які беруть і тікають,ніякого ні стида ні честі ні совісті у таких немає.
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03.03.2023 13:05 Відповісти
Якщо без емоцій та гучних промов-нащо чоловіку ,який ніколи і зброї то в живу не бачив,залишатися тут,і гинути,якщо його родина вже в безпеці?
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03.03.2023 13:14 Відповісти
скажу більше.. навіть платив всі податки з не самої маленької зарплати, вважаючі, що держв, за мої гроші принймні мене попередить при небезпеці.... в мене наприклад нічого не залишилося в один день... що мені зхищати?
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03.03.2023 17:36 Відповісти
перепрошую що ноутбук не всі букви набирє.... трохи побитий але витягнув з того що бьуло квртирою
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03.03.2023 17:37 Відповісти
Таких людей більшість і завжди буда більшість.В совці просто розстрілювали мільйони і робили штрафбати.А зараз це не можливо зробити.І москалів потрібно перемагати далекобійними ракетами.По іншому це зробити навряд чи вийде.В ворога сконцентрована значна кількість авіації і ракети виготовляються безперебійно,та й артилерії.ще є дуже багато.Руйнує то наші міста не піхта,а ракети,артилерія і авіація.
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03.03.2023 13:16 Відповісти
"І москалів потрібно перемагати далекобійними ракетами" --- якщо б війни вигравалися тільки далекобійними ракетами,то ніхто б не створював піхоту, десант, танкові війська і так далі, артилерія і ракетні війська важливі,але вони працюють на відстані,хтось має штурмувати,займати позиції і так далі, потрібні люди,кацапи можуть нагнати десятки тисяч живої сили, требе мати хоча б щось схоже в тій кількості щоб протистояти цьому,якщо ти будеш мати тільки ракети і артилерію тебе це не врятує,треба мати значну кількість живої сили щоб мати змогу скувати і звязати сили ворога і не дати можливість їм просуватися вперед,якщо достатньо людей не буде то ніякі ракети не допоможуть
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03.03.2023 13:25 Відповісти
Артилерія, ракети і авіація, це ключове.Кацапи розносять під нуль міста, саме завдяки цим складовим. А втримати позиції під шквалом такої зброї, постійно не можливо. Потрібно наносити удари по москалям, а не слухати казки, про поле бою. І якби в нас були комплекси Грім, то й війни скоріше за все не було. Так як зараз, то москалі зазнають великих втрат, але не зазнають поразки, як такої.
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03.03.2023 15:25 Відповісти
6500 грн ,зарплата це дуже потужно.Тому і не випускають закордон.бо раби потрібні.
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03.03.2023 12:57 Відповісти
потужніше ніж взагалі нічого,крім того колоти дрова,розвантажувати гуманітарку і розбирати завали це не сильно і висококваліфікована праця щоб за неї багато платити, можна взагалі не йти якщо не хочеш получати 6500,сиди вдома,питань немає.а якщо хочеш заробляти більше то получай кваліфікацію і освіту яка буде тобі приностити багато грошей
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03.03.2023 13:01 Відповісти
Закордоном в 5 раз більше заробиш.Це важка праця.Має бути вільний виїзд закордон.Зараз в нас і кваліфікованим немає де заробити.Якщо їздили на роботу закордон до війни мільйони,то зараз взагалі.
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03.03.2023 13:08 Відповісти
Закордоном все було більше змоги заробляти,хоча і в Україні можна заробляти в програмуванні наприклад, а на рахунок має бути вільний виїзд,то якщо буде вільний виїзд, виїде ще більше половини країни як було на початку війни, тому що у нас не усі такі уже і великі патріоти,патріоти уже давно на фронті воюють і багато хто загинув, більшість сидить на чемоданах і чекає коли відкриються кордони і можна буде звалити з України і забути усе як страшний сон. Тобто не буде людей для ведення війни, і Україну знищать
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03.03.2023 13:13 Відповісти
Програмістів багато не потрібно в принципі.мільйони точно ні.Немотивованим гарматним м'ясом перемогти неможливо.А якщо люди не мають заробітків,то країна також не може існувати.Ми ж не можемо жити,як напів дикі афганці.
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03.03.2023 13:20 Відповісти
Війна під собою розуміє не тільки безпосередні бойові зіткнення,це і логістика, створення укріплень, навчання мобілізованих і так далі, а якщо ви хочете сказати що у нас мільйони немотивованих то навіщо тоді дивуватися що у нас взагалі війна в країні, були би у нас люди більше менш адекватні які думали все життя не тільки про себе то і ситуації такої б як зараз є не було б.
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03.03.2023 13:29 Відповісти
Всюди люди не готрві воювати. В Європі по усіляких опитуваг'ннчх не більше 10-20 відсотків готрві. Але ж там добре живуть.
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03.03.2023 15:16 Відповісти
Мінімалка зараз 6700, чистими на руки - 5400
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03.03.2023 17:13 Відповісти
как то маловато
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03.03.2023 12:58 Відповісти
За миску баланди відновлювати чужу нерухомість та власність? )
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03.03.2023 13:05 Відповісти
можеш задурно, такий поступок вітається
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03.03.2023 13:06 Відповісти
Ні,я вважаю,що за таку честь громадяни повинні самі ще доплачувати державі )
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03.03.2023 13:16 Відповісти
прекрасно, тоді вперед
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03.03.2023 13:19 Відповісти
армія аідновлення-армія безробітних, пункт незламності-пункт обігріву, велике будівництво -велике крадівництво. Головне правильно назвати і чорне перетворится на біле.
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03.03.2023 13:20 Відповісти
Ще було зворотня евакуація (
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03.03.2023 13:28 Відповісти
на такі кошти один рядовий "український" депутан, навіть за свою офіцІйну зряплату, може утримувати мінімум 15 таких кріпаків і кріпачок щомісяця..
а якщо повними сім'ями, з дітьми та старими - це вже невеличке село, без церкви...
прикольно же, правда, вумний наріТ?
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03.03.2023 13:31 Відповісти
Україна витрачає на утримання одного російського полоненого близько 10 тис. грн на місяць, - Мін'юст Джерело:
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03.03.2023 13:42 Відповісти
а утримання полоненого орка обходиться 10 000 і сидять нічого не роблять, пздц
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03.03.2023 14:25 Відповісти
 
 