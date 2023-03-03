Понад 8 тис. українців вже заробили ₴43 мільйони в "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА
До "Армії відновлення" долучилися понад 8 тисяч безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано 43 мільйони.
Про це повідомила Державна служба зайнятості, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше залучених до виконання суспільно корисних робіт у Полтавській, Донецькій та Київській областях", - йдеться у повідомленні.
"Армія відновлення" - проєкт, запроваджений урядом восени 2022 року. В його рамках безробітних залучають до відбудови країни через виконання суспільно корисних робіт. Їх роботу оплачуть на рівні мінімальної зарплати - 6700 грн.
Проєкт працює в 11 регіонах. Останньою до нього нещодавно долучилася Миколаївська область.
Топ коментарі
+15 18c49ed2
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+12 Юрій Петрович #301281
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+10 Олег Сергеев #560142
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"Новий мегаскандал у Міноборони - НАБУ викрила аферу із закупівлям «золотих» пластикових пляшок. Після 24 лютого 2022р, коли відомству дозволили обходити тендери Prozorro, - у Міноборони закупили 100К пластикових пляшок по $7,9 за штуку. Але в той час реальна ціна на цей виріб була $0,59. Гешефт на оборудці міг сягнути $700 000.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Т/К Путч.."
а якщо повними сім'ями, з дітьми та старими - це вже невеличке село, без церкви...
прикольно же, правда, вумний наріТ?